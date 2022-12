Así anunció La Chapiza que iban contra “El Ruso” en zona donde hubo balacera

Cerca de donde fue hallado el mensaje amenazante se registró la semana pasada un enfrentamiento entre presuntos miembros del crimen organizado (Foto: Twitter/cesarmty)

Durante la mañana del domingo 11 de diciembre fue hallada una lona presuntamente de La Chapiza o Los Chapitos en Mexicali, Baja California. El mensaje anunciaba que iban tras un individuo identificado como El Ruso.

Vincularon a proceso a “El Plaga”, lugarteniente de Los Rusos, brazo armado del Cártel de Sinaloa en Mexicali El detenido fue detenido por el delito de homicidio en grado de tentativa en contra de oficiales VER NOTA

Cabe recordar que el fin de semana pasado, cerca de donde fue encontrada la narcomanta se habrían enfrentado miembros de Los Chapitos y Los Rusos. En dicha ocasión, el pasado 4 de diciembre, se registró un enfrentamiento armado entre supuestos sicarios.

A través de una llamada de emergencia personas de la zona reportaron la aparición del mensaje que estaba sobre la calle Vicente Guerrero en una manta de color blanco con letras negras.

La manta tenía la imagen de una pizza, relacionada con Los Chapitos (Foto: Twitter/@Calvarie_Locus)

“Ruso ya venimos por ti. Atte. La Cha [imagen de una pizza]” Cabe destacar que el mensaje terminaba con el dibujo sencillo de una pizza, imagen comúnmente relacionado dentro del mundo del narcotráfico con Los Chapitos.

La Sedena conocía la ubicación de Los Chapitos pero decidió no capturarlos, según informes militares A pesar de que miembros del Ejército identificaron a los hijos del Chapo como objetivos de interés decidieron no detenerlos VER NOTA

El enfrentamiento del pasado 4 de diciembre dejó como resultado la muerte de por lo menos ocho personas, 12 heridos y cuatro presuntos criminales capturados.

¿Quiénes son Los Rusos?

Los Rusos son un brazo armado vinculado a Ismael El Mayo Zambada, líder del Cártel de Sinaloa quien disputa conflictos contra Los Chapitos, grupo liderado por Joaquín El Chapo Guzmán.

Maniatados y en el suelo, presuntos sicarios de “La Chapiza” confesaron sus planes para tomar el control en Sonora Los sujetos interrogados dijeron haber irrumpido en Ciudad Obregón bajo las órdenes de “El Gabito” y “El Panu”, al mismo tiempo que revelaron las actividades criminales que perpetraban en dicha localidad VER NOTA

El líder de Los Rusos es identificado como Jesús Alexander/Alejandro Sánchez Félix y/o Miguel Ángel Gaxiola, El Ruso. Los Rusos se establecieron en la frontera norte de México.

Las autoridades mexicanas conocían la ubicación de Los Chapitos, pero se negaron a capturarlos

El pasado 7 de diciembre se informó que autoridades militares tuvieron conocimiento de la localización de dos hijos del Chapo Guzmán y, a pesar de ser considerados objetivos de importancia, las autoridades decidieron no capturarlos.

El Ejército tuvo información sobre los hijos de "El Chapo", sin embargo decidió no capturarlos

A través de una serie de correos electrónicos de marzo de 2016 entre un agente de la DEA (Agencia del Control de Drogas, por su nombre en inglés) y un capitán de la Tercera Región Militar de Mazatlán, se dio a conocer un viaje que los hijos del Chapo harían a Mazatlán.

En el intercambio de correos se pudo leer por parte del agente de la DEA identificado como Mathew A. Emrich: “Capitan Buenas tardes. Recibimos información que los hermanos Ivan y Joaquin GUZMAN-Salazar van a viajar a Mazatlan esta semana. Es posible que mañana vamos a tener la info del viaje con numeros. Si obtengamos la info, tienen uds un equipo que pueden realizar la vigilancia sobre el campo y por via electrónica?” (sic).

La respuesta del capitán a quien fue dirigido el mensaje fue que su “jefe” consideraba que las personas eran de interés y que tenían información sobre Iván Archivaldo y Joaquín Guzmán Salazar. Sin embargo, debido a que no contaban con orden de aprehensión era recomendable no detenerlos.

Un presunto sicario de La Chapiza fue capturado e interrogado por miembros de La Plaza al mando del 'Teniente Lobo'. (Twitter/@arcangefantasma)

De igual manera el pasado 8 de diciembre presuntos miembros de La Plaza sometieron a un supuesto integrante de La Chapiza. A través de una grabación interrogaron al individuo que solo llevaba ropa interior y que llebava los ojos vendados.

Según la víctima, identificada como Luis Ángel Olivera Hernández, alias El Pelón o El Gordito, es proveniente de Mazatlán, Sinaloa, Además declaró que tenía el encargo de secuestrar gente y matar inocentes.

“La neta cholos no se anden alucinando, no se vayan en el viaje que los van a alivianar, que les van a alivianar a la familia. Que el rollo aquí es plaza de ellos, todo eso es mentira, yo me empecé a dar cuenta cómo estaba el rollo y no es así”, dijo el hombre sometido.

SEGUIR LEYENDO: