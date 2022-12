“No se vengan a enredar aquí”, la terrible advertencia de sicario de La Chapiza tras ser capturado por La Plaza

Un presunto sicario de La Chapiza fue capturado e interrogado por miembros de La Plaza al mando del 'Teniente Lobo'. (Twitter/@arcangefantasma)

Presuntos miembros del cártel de La Plaza sometieron e interrogaron a un probable sicario de La Chapiza, brazo armado del Cártel de Sinaloa, para mandarle un mensaje a su grupo rival y advertir sobre su presencia en Sonora.

Con los ojos vendados y vestido con apenas ropa interior, el supuesto criminal ofreció detalles sobre sus labores en Sonora y advirtió a otros integrantes del grupo que “no se anden alucinando”, pues de lo contrario “los van a alivianar”.

En un video de casi dos minutos de duración, los pistoleros de La Plaza, un grupo ligado al Cártel de Caborca, extrajeron información al presunto sicario, quien reconoció como sus jefes a Oscar Gabriel Martínez Larios, alias El Gabito o El 80, y Óscar Medina, alias El Panu.

El sujeto se identificó como Luis Ángel Olivera Hernández, alias El Pelón o El Gordito, proveniente de Mazatlán, Sinaloa. De acuerdo con sus respuestas, llegó a Ciudad Obregón luego de que un amigo lo contactara, vía Facebook, “para la señora Martha, ella es originaria de Mazatlán”.

La Plaza, ligado al Cártel de Caborca, ha mantenido una guerra con los hijos del 'Chapo' Guzmán desde hace años por el control de Sonora.

Las tareas que le habían sido encargadas como miembro del grupo de los hijos de Joaquín El Chapo Guzmán eran secuestrar gente y “matar inocentes con tal de dejarle bronca al pueblo”. Dichas órdenes se las daban El Gabito y El Panu, quienes a su vez trabajan bajo el mando de Iván Archivaldo Guzmán Salazar, conocido como El Rey de la Cocaína.

Cuando sus captores, quienes portaban armas largas y vestimenta militar, le preguntaron qué mensaje le daría a “los alucines” —como se les llama a las personas que aparentan ser lo que no son—, el presunto sicario dijo: “la neta cholos no se anden alucinando, no se vayan en el viaje que los van a alivianar, que les van a alivianar a la familia. Que el rollo aquí es plaza de ellos, todo eso es mentira, yo me empecé a dar cuenta cómo estaba el rollo y no es así”.

Posteriormente, reconoció que él había tratado de alejarse del grupo criminal, pero el intento resultó infructuoso. “Yo traté de escaparme y se dieron cuenta y me amenazaron, me pegaron, me tenían amarrado [...] La neta este rollo ya tiene dueño y no se vengan a enredar aquí”, agregó con una voz temblorosa.

Junto con el cuerpo del sicario de La Chapiza, hombres de La Plaza colocaron un mensaje. (Especial)

Hacia el final del video, uno de los hombres armados advirtió que Ciudad Obregón “ya tiene dueño y eso nada lo cambiará” y, junto con el resto de sus compañeros, afirmó ser “gente del Teniente Lobo”.

Aunque no hay datos sobre la identidad del Teniente Lobo, se presume que sería un líder regional de La Plaza, pues el mismo día aparecieron en diferentes puntos de la ciudad referida varios cadáveres y cartulinas con mensajes firmados por este cártel.

Versiones extraoficiales señalaron que uno de los cuerpos tirados a espaldas del Club Yaqui, en la colonia Infonavit, pertenecería a Olivera Hernández. Habitantes de la zona fueron los primeros en reportar el hallazgo de su cuerpo que fue desmembrado y colocado sobre la banqueta junto a una cartulina y un par de pizzas en alusión a la utilización de este alimento como un ícono para los miembros de La Chapiza.

“Aquí quedaron otros de la Chapiza Salazar que quieren venir a Obregón, entiendan bola de verg*s, aquí se la van a pelar secuestradores culer*s, síganse alucinando”, puede leerse en el mensaje firmado por La Plaza.

