¿Quiénes son “Los Ninis” y cuál es su relación con Los Chapitos del Cártel de Sinaloa?

Según informes militares hackeados "Los Ninis" son una pieza clave dentro del Cártel de Sinaloa (Foto: especial)

Luego de los hechos ocurridos el 17 de octubre de 2019, evento también conocido como Culiacanazo, se registró la división al interior del Cártel de Sinaloa. Dos de los grupos más relevantes dentro de la organización delictiva son Los Chapitos, hijos de Joaquín Guzmán Loera, alias El Chapo y Los Ninis.

Regalos costosos, autos y música norteña: cómo son las extravagantes narcoposadas de “Los Chapitos” Falta menos de una semana para que los mexicanos comiencen a celebrar las posadas navideñas, cuyo origen se remonta a la colonia española, concretamente enre los años 1521 y 1580, y que desde hace años tienen un toque particular en el “Triángulo Dorado” VER NOTA

Sobre Los Chapitos recientemente se informó que las autoridades mexicanas tenían datos sobre la ubicación de dos hijos del Chapo, sin embargo decidieron no capturarlos. A través de una serie de correos electrónicos, los uniformados confirmaron a un agente de la DEA (Agencia del Control de Drogas, por su nombre en inglés) que se tratab de objetivos de interés.

A pesar de ser objetivos relevantes se decidió no actuar para lograr su posible captura.

El Ejército tuvo información sobre los hijos de "El Chapo", sin embargo decidió no cpaturarlos

¿Quiénes son “Los Ninis”?

Los Ninis son un grupo identificado por la Secretaría de la Defensa Nacional (Sedena) como una pieza clave dentro del Cártel de Sinaloa, de acuerdo con correos electrónicos de dicha institución de seguridad, hackeados por el grupo Guacamaya, son una organización conformada por personas entre los 20 y 35 años y con un perfil violento.

Maniatados y en el suelo, presuntos sicarios de “La Chapiza” confesaron sus planes para tomar el control en Sonora Los sujetos interrogados dijeron haber irrumpido en Ciudad Obregón bajo las órdenes de “El Gabito” y “El Panu”, al mismo tiempo que revelaron las actividades criminales que perpetraban en dicha localidad VER NOTA

De acuerdo con los registros obtenidos a raíz del hackeo Los Ninis son una estructura importante para Alfredo, Ovidio y Archivaldo Guzmán, los hijos del Chapo. Los Ninis estarían bajo las ordenes de un individuo identificado como Néstor Isidro Pérez Salas, alias El Nini, sin embargo su nombre cobra diferentes formas en los diversos reportes.

Según informes militares la función principal de Los Ninis es formar un cuerpo de seguridad para Guzmán Salazar, según la Sedena habrían participado en el Culiacanazo, hecho que culminó con la liberación de Ovidio Guzmán.

Según informes militares "Los Ninis" participaron en el "Culiacanazo" (Ilustración: Infobae/Jesús Avilés)

El Nini supuestamente nació en Aguascalientes de Gárate, a unos 250 kilómetros de Culiacán, Sinaloa. Algunas versiones extraoficiales señalan que tendría aproximadamente 28 años de edad.

Miembros de La Chapiza capturados por grupos rivales

Durante el jueves 8 de diciembre presuntos miembros del cártel de La Plaza sometieron e interrogaron a un supuesto sicario de La Chapiza, las acciones quedaron registradas en una grabación.

Un presunto sicario de La Chapiza fue capturado e interrogado por miembros de La Plaza al mando del 'Teniente Lobo'. (Twitter/@arcangefantasma)

El hombre sometido se identificó como Luis Ángel Olivera Hernández, alias El Pelón o El Gordito, proveniente de Mazatlán, Sinaloa y declaró que llegó a Ciudad Obregón luego de que un amigo lo contactara, vía Facebook además las tareas que le fueron encargadas fue secuestrar gente y matar inocentes.

“Los Chapitos” tienen un nuevo modelo de negocio que amenaza con cambiar el mundo de las drogas Los cuatro hijos de Joaquín Guzmán se han convertido en objetivos prioritarios de las autoridades de Estados Unidos VER NOTA

“La neta cholos no se anden alucinando, no se vayan en el viaje que los van a alivianar, que les van a alivianar a la familia. Que el rollo aquí es plaza de ellos, todo eso es mentira, yo me empecé a dar cuenta cómo estaba el rollo y no es así”, fueron parte de las declaraciones de la víctima. Incluso dijo que intentó alejarse de la organización delictiva, sin embargo sus acciones le valieron amenazas y golpes para hacerlo desistir.

En otra acción similar ocurrida el pasado 30 de octubre, un grupo de personas armadas sometieron a un hombre identificado como miembro de La Chapiza.

La víctima se encontraba sin playera y con los ojos vendados, declaró haber trabajado para "La Chapiza"

“Gente de Obregón, estoy aquí, me tienen amarrado por culpa de ‘La Chapiza’ que me puso a trabajar, amenazándome a mí y a mi familia y así como a mí, tiene a dos o tres chavos trabajando, ya que ellos no cuentan con personal, unos porque los han matado, a otros los han agarrado, otros se han ido por falta de alimento no tienen ni que comer”, declaró en aquella ocasión la víctima.

SEGUIR LEYENDO: