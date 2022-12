Gustavo Adolfo Infante se mostró arrepentido por no reconciliarse con Carmen Salinas cuando aún vivía

(Instagram)

El 9 de diciembre se conmemoró el aniversario luctuoso de Carmen Salinas, ante esto, Gustavo Adolfo Infante, quien es considerado uno de los periodistas de espectáculos más polémicos no dudó en mostrarse arrepentido por no conseguir arreglar su relación con la famosa previo a su fallecimiento.

Fue durante la sección Pájaros en el alambre de Sale el Sol donde el presentador reflexionó sobre la aclamada actriz y destacó que a él le faltó mostrarse más vulnerable cuando aún era el momento.

“Un día como hoy es cuando Carmen Salinas fallece, y es cuando digo yo ‘hay que dejar las cosas en el pasado, levantar la mano y decir oye perdón me equivoqué’. Yo me quedé sin reconciliarme con Carmen Salinas”, destacó en primera instancia.

De esta manera, el conductor de El minuto que cambió mi destino remarcó que de toda la situación aprendió la importancia de solucionar a tiempo las cuentas pendientes con las personas para estar en paz.

“Me arrepiento mucho de no haber tenido la humildad de haberle dicho oiga doña Carmen borrón y cuenta nueva, ¿no? Entonces, con la gente que es importante y que uno quiere y que ha sido trascendente decirle ‘la regué’, yo me quedé con esa espina atorada”, ahondó.

Asimismo, en el segmento se presentó una entrevista a Maria Eugenia Plascencia, hija de Carmen Salinas, la cual confesó que desde el deceso de su madre, sobrellevar la situación no ha sido muy sencilla para ella.

“La verdad muy duro, muy triste, la he extrañado bastante la verdad, yo ahorita más me ha caído, últimamente en pocas semanas, más el 20 de que mi madre ya no está con nosotros”, dijo y agregó:

“Ya me di realmente más cuenta de que ya no la voy a volver a ver y así como que me quiere decir algo y yo le digo ‘mamá estoy bien, estamos todos muy bien’”.

A finales de 2021 se dio a conocer que Carmen Salinas sufrió un derrame cerebral que la envió envió al hospital, donde se mantuvo en coma hasta el último segundo de su vida. No obstante, sus familiares siempre mantuvieron la fe, pues desde el primer día en que fue internada, poco a poco comenzaron a notar una mejoría en su estado de salud.

Famosos que fallecieron este 2021. (Foto: Instagram/@carmensalinas_56)

En aquel entonces, María Eugenia Plascencia, hija de la actriz, informó que su mamá ya no tenía la hemorragia cerebral, según le comunicaron los médicos. Al parecer, el líquido habría sido reabsorbido por el cerebro a tan solo unas semanas desde que ocurrió, situación favorable en el panorama de salud que está enfrentando la actriz del Cine de ficheras.

Este escenario levantó la esperanza de todos sus allegados, pero, como lo dieron a conocer en sus primeras declaraciones otorgadas a Foto Tv, la muerte de “Carmelita” los sorprendió por completo, pues ya tenían tiempo detectando algunos aspectos de mejoría, como dilatación en los ojos, ligeros movimientos y actos reflejos.

Según la información emitida por Maru Plascencia, momentos después de su fallecimiento, su madre “abría los ojos, se le dilató la pupila, tenía reflejos”, aspectos que los motivaron y “decíamos que mi mamá iba a salir adelante”, relató.

