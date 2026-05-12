Vinculan a proceso a camillero del IMSS acusado de agredir sexualmente a mujer en Tlalnepantla, Edomex

Imagen del camillero detenido. (Facebook El Bunker de la Información)

Un camillero del Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS) fue vinculado a proceso penal por la presunta agresión sexual contra una mujer de 28 años al interior de la Clínica 72, ubicada en la colonia Centro Industrial de Tlalnepantla, Estado de México.

El juez encargado le impuso prisión preventiva como medida cautelar y fijó un plazo de dos meses para el cierre de la investigación complementaria.

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Las pruebas aportadas por la Fiscalía General de Justicia del Estado de México ante la autoridad judicial resultaron determinantes para obtener la resolución en contra de Alfredo “N”, de 44 años, quien laboraba en la clínica como camillero al momento de los hechos.

Alfredo “N” ofreció una colchoneta a la víctima antes de la agresión

Los hechos ocurrieron el pasado 4 de mayo durante la madrugada. Según las investigaciones preliminares de la Fiscalía mexiquense, la víctima se encontraba en la clínica recibiendo atención médica cuando Alfredo “N” le ofreció una colchoneta para que pudiera descansar.

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En ese momento el presunto agresor habría aprovechado ese momento para realizar tocamientos, de acuerdo con la acusación.

El sujeto procesado (FGJEM)

Fue una familiar de la paciente quien alertó al personal del hospital tras la agresión, según reportes previos de Infobae.

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Elementos de la Comisaría General de Seguridad Pública municipal acudieron al lugar y realizaron la detención del probable responsable al interior de las instalaciones de la clínica de salud pública.

La Unidad de Género del municipio brindó acompañamiento y asesoría a la víctima.

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El IMSS confirmó, mediante una tarjeta informativa, que iniciaría una investigación interna y que daría atención y apoyo a la usuaria afectada, de acuerdo con reportes previos de este medio.

El Ministerio Público solicitó orden de aprehensión tras el traslado a sede ministerial

Una vez que Alfredo “N” fue trasladado a sede ministerial por los elementos municipales, el agente del Ministerio Público solicitó una orden de aprehensión en su contra. Al cumplimentarse la orden, el investigado fue ingresado al Centro Penitenciario y de Reinserción Social de Tlalnepantla, mejor conocido como el Penal de Barrientos.

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El camillero fue trasladado al penal de Barrientos. FOTO: ARMANDO MONROY /CUARTOSCURO.COM

Con los elementos de prueba ofrecidos por la Representación Social, el juez determinó vincularlo a proceso.

Se estableció un plazo de dos meses para el cierre de la investigación complementaria, y se le impuso prisión preventiva como medida cautelar.

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Por su parte, el IMSS confirmó mediante una tarjeta informativa que brindaría atención médica y psicológica a la usuaria afectada. La Unidad de Género del municipio de Tlalnepantla también intervino para dar seguimiento al caso y garantizar el acompañamiento institucional a la víctima durante el proceso.

Otros casos de agresión sexual en instalaciones médicas han sacudido al país

El caso de Tlalnepantla no es el único registrado recientemente. En enero de 2026, un empleado del laboratorio Salud Digna en Chihuahua fue detenido tras la denuncia de un joven de 19 años que acudió a realizarse un estudio médico en la sucursal ubicada en la colonia Deportistas.

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La víctima acusó al trabajador, identificado como Fabián “N”, de 26 años, de haber realizado acciones de naturaleza sexual sin justificación médica durante el procedimiento.

En ese caso, un juez del Tribunal Superior de Justicia de Chihuahua declaró ilegal la detención del señalado y ordenó su liberación.

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La Fiscalía General del Estado informó que la carpeta de investigación continuaría abierta y anunció la presentación de un recurso de apelación.

El laboratorio emitió un comunicado en el que aseguró colaborar con las autoridades y refrendó su compromiso con la seguridad de los pacientes.