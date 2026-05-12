México

La SEP dejó una salida: estos estados pueden modificar el calendario escolar por condiciones climáticas extremas

El secretario de Educación confirma que el ciclo escolar terminará el 15 de julio de 2026

Guardar
Google icon
La SEP decidio no hacer cambios en el calendario escolar.
La SEP decidio no hacer cambios en el calendario escolar.

La Secretaría de Educación Pública (SEP) confirmó que el calendario escolar 2025-2026 se mantendrá a nivel nacional y que el ciclo concluirá oficialmente el 15 de julio de 2026. Sin embargo, el Gobierno federal también abrió la puerta para que algunos estados puedan modificar las fechas de clases ante condiciones extraordinarias.

El anuncio fue realizado por el titular de la SEP, Mario Delgado Carrillo, luego de que el Consejo Nacional de Autoridades Educativas (CONAEDU) acordara mantener los 185 días efectivos de clases establecidos en el calendario publicado en el Diario Oficial de la Federación.

PUBLICIDAD

La decisión llega después de la polémica generada por la propuesta inicial de adelantar el cierre del ciclo escolar al 5 de junio debido a las altas temperaturas y la organización del Mundial de Futbol 2026.

Mario Delgado, titular de la SEP, informó que ante el llamado de la presidenta Claudia Sheinbaum y tras la reunión en el Primera Reunión Nacional Plenaria Extraordinaria del Consejo Nacional de Autoridades Educativas se acordó respetar el calendario original del Ciclo Escolar 2025 - 2026, las clases concluirán el 15 de julio y no el 5 de junio como se había votado anteriormente el 7 de mayo (X/ @mario_delgado)

Estos estados podrían hacer ajustes al calendario escolar

Aunque el calendario se mantendrá sin cambios a nivel nacional, Mario Delgado explicó que las entidades federativas sí podrán solicitar adecuaciones regionales cuando enfrenten situaciones extraordinarias.

PUBLICIDAD

Entre los estados que podrían aplicar modificaciones destacan principalmente aquellas sedes relacionadas con el Mundial 2026 o regiones con temperaturas extremas durante el verano.

Las entidades que podrían realizar ajustes son:

  • Ciudad de México
  • Nuevo León
  • Jalisco

Estas tres entidades serán sedes oficiales del Mundial de Futbol 2026, por lo que podrían requerir adaptaciones específicas por logística, movilidad o actividades relacionadas con el torneo.

Primer plano de un calendario escolar de la SEP abierto en mayo, con fechas 11, 15 y 31 marcadas. Junto a él, una mochila azul y útiles en un pupitre de madera en un aula.
SEP mantiene el calendario escolar para garantizar el derecho a la educación de la niñez. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Además, también podrían aplicarse modificaciones en estados que enfrenten temperaturas extremas, especialmente en regiones del norte y sureste del país, donde cada año se registran olas de calor que afectan las actividades escolares presenciales.

Entre las entidades que históricamente realizan ajustes por clima se encuentran:

  • Sonora
  • Sinaloa
  • Baja California
  • Baja California Sur
  • Tamaulipas
  • Coahuila
  • Chihuahua
  • Tabasco
  • Campeche
  • Yucatán

No obstante, la SEP aclaró que cualquier modificación deberá ser autorizada por las autoridades educativas locales y garantizar el cumplimiento de los planes y programas de estudio.

Mario Delgado explica por qué la SEP no cambió el calendario nacional

Durante su mensaje, Mario Delgado aseguró que la decisión final se tomó después de escuchar a madres y padres de familia, docentes, cuidadores y autoridades educativas estatales.

Imagen 54IBLMKXBVDU7POR54GGF2OS3E

El funcionario afirmó que adelantar más de un mes el fin de clases podría afectar el aprendizaje de estudiantes y complicar la organización de millones de familias mexicanas.

También reconoció que la propuesta inicial detonó un debate nacional sobre la flexibilidad del calendario escolar, pero concluyeron que un cambio de esa magnitud requería mayor anticipación y consenso.

Además, señaló que la presidenta Claudia Sheinbaum Pardo solicitó un análisis exhaustivo del impacto territorial antes de tomar una decisión definitiva.

Las razones detrás de la polémica por adelantar vacaciones

La propuesta original de la SEP generó rechazo entre especialistas, docentes y padres de familia, quienes advirtieron que reducir semanas de clases podría agravar el rezago educativo en el país.

Otra de las críticas fue que la medida parecía priorizar la realización del Mundial 2026 sobre las necesidades pedagógicas de estudiantes y maestros.

Una mujer mira un calendario escolar y escribe, sentada en una mesa de cocina rodeada de tres niños, cuadernos y útiles. Al fondo, una ventana y la cocina.
SEP advierte riesgos en el aprendizaje si se recorta el ciclo escolar. (Imagen Ilustrativa Infobae)

También hubo preocupación por las afectaciones a la organización familiar, ya que millones de madres trabajadoras y cuidadores dependen del calendario escolar para planificar actividades y cuidados.

Incluso algunos gobiernos estatales y colegios particulares expresaron públicamente su desacuerdo con la propuesta y señalaron que mantendrían actividades hasta julio.

SEP mantiene 185 días de clases y llama a reforzar el cierre del ciclo escolar

El acuerdo aprobado por unanimidad en el CONAEDU establece que el cierre del ciclo escolar no debe entenderse únicamente como un trámite administrativo, sino como una etapa pedagógica importante para consolidar aprendizajes y fortalecer las trayectorias educativas.

Por ello, la SEP llamó a docentes, directivos y familias a reforzar las actividades académicas durante las últimas semanas del ciclo escolar.

Mario Delgado aseguró que el objetivo principal es proteger el derecho de niñas, niños y adolescentes a una educación pública “transformadora y humanista”, manteniendo al mismo tiempo flexibilidad para atender las distintas realidades del país.

Temas Relacionados

Mario DelgadoSEPCalendario EscolarCONAEDUSecretaría de Educación PúblicaMundial 2026Política Mexicanamexico-noticias

PUBLICIDAD

PUBLICIDAD

Más Noticias

Conductor del Metro CDMX se vuelve viral por dejar que ARMY viera el último concierto de BTS

El chofer de este medio de transporte incluso recibió freebies

Conductor del Metro CDMX se vuelve viral por dejar que ARMY viera el último concierto de BTS

Presidenta de Morena afirma que el PAN intenta “el golpismo mediático” con el juicio político a Rocha Moya

El mensaje de Ariadna Montiel Reyes sostiene que la oposición intenta erosionar la legitimidad de su partido

Presidenta de Morena afirma que el PAN intenta “el golpismo mediático” con el juicio político a Rocha Moya

Clima en CDMX y Edomex hoy lunes 11 de mayo en vivo: activan alerta roja por tormentas en la capital

Actualizaciones del Servicio Meteorológico Nacional (SMN) en los distintos estados de la República Mexicana este lunes

Clima en CDMX y Edomex hoy lunes 11 de mayo en vivo: activan alerta roja por tormentas en la capital

Cómo cuidar tus riñones antes de que sea demasiado tarde

Los riñones cumplen funciones vitales que suelen pasar desapercibidas en la rutina diaria, pero su deterioro puede afectar la salud de forma silenciosa y progresiva

Cómo cuidar tus riñones antes de que sea demasiado tarde

Túnel, manguera y válvula de cierre rápido: así robaban gasolina de poliducto de Pemex en Nuevo León

Un inmueble sobre el antiguo camino a Villas de García, en Santa Catarina, escondía algo más que bodegas y tractocamiones

Túnel, manguera y válvula de cierre rápido: así robaban gasolina de poliducto de Pemex en Nuevo León
MÁS NOTICIAS

NARCO

Túnel, manguera y válvula de cierre rápido: así robaban gasolina de poliducto de Pemex en Nuevo León

Túnel, manguera y válvula de cierre rápido: así robaban gasolina de poliducto de Pemex en Nuevo León

Comunidades indígenas de Guerrero denuncian nuevos ataques de “Los Ardillos” pese a compromiso de Sheinbaum de atenderlos

El plazo de 60 días que define el futuro de Rocha Moya: qué debe presentar EEUU para avanzar hacia la extradición

Balacera en Aguaruto: operativo por secuestro termina con la muerte de la víctima y un presunto delincuente abatido

Desaparición forzada: esto se sabe sobre los crímenes vinculados con 30 elementos de la Marina en Tamaulipas

ENTRETENIMIENTO

Conductor del Metro CDMX se vuelve viral por dejar que ARMY viera el último concierto de BTS

Conductor del Metro CDMX se vuelve viral por dejar que ARMY viera el último concierto de BTS

Laura León sale en defensa de Vadhir Derbez, señalado por presunto abuso: “No hagas caso de esas tonterías”

José Manuel Figueroa explota contra Imelda Tuñón y la culpa de alejarlo de su sobrino: "Voy a atacar al máximo"

Pati Chapoy piensa que Daniel Bisogno está en el infierno y le manda mensaje al más allá

Exatlón México: quién gana el Blindaje Varonil hoy 11 de mayo

DEPORTES

A un mes del Mundial 2026 y con estaciones del Metro cerradas: CDMX aún no termina obras en las líneas que lleva al Azteca

A un mes del Mundial 2026 y con estaciones del Metro cerradas: CDMX aún no termina obras en las líneas que lleva al Azteca

Así se ve el Estadio Azteca a un mes del Mundial 2026

Memo Ochoa confirma su sexto Mundial a los 40 años: el récord que ningún futbolista mexicano ha logrado antes

Víctor Velázquez hace un llamado a la afición de Cruz Azul e ilusiona de nuevo con un estadio propio: “Muy pronto se confirmará”

¡Una joya! México presenta su tercer jersey para el Mundial 2026