La SEP dejó una salida: estos estados pueden modificar el calendario escolar por condiciones climáticas extremas

La SEP decidio no hacer cambios en el calendario escolar.

La Secretaría de Educación Pública (SEP) confirmó que el calendario escolar 2025-2026 se mantendrá a nivel nacional y que el ciclo concluirá oficialmente el 15 de julio de 2026. Sin embargo, el Gobierno federal también abrió la puerta para que algunos estados puedan modificar las fechas de clases ante condiciones extraordinarias.

El anuncio fue realizado por el titular de la SEP, Mario Delgado Carrillo, luego de que el Consejo Nacional de Autoridades Educativas (CONAEDU) acordara mantener los 185 días efectivos de clases establecidos en el calendario publicado en el Diario Oficial de la Federación.

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La decisión llega después de la polémica generada por la propuesta inicial de adelantar el cierre del ciclo escolar al 5 de junio debido a las altas temperaturas y la organización del Mundial de Futbol 2026.

Mario Delgado, titular de la SEP, informó que ante el llamado de la presidenta Claudia Sheinbaum y tras la reunión en el Primera Reunión Nacional Plenaria Extraordinaria del Consejo Nacional de Autoridades Educativas se acordó respetar el calendario original del Ciclo Escolar 2025 - 2026, las clases concluirán el 15 de julio y no el 5 de junio como se había votado anteriormente el 7 de mayo (X/ @mario_delgado)

Estos estados podrían hacer ajustes al calendario escolar

Aunque el calendario se mantendrá sin cambios a nivel nacional, Mario Delgado explicó que las entidades federativas sí podrán solicitar adecuaciones regionales cuando enfrenten situaciones extraordinarias.

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Entre los estados que podrían aplicar modificaciones destacan principalmente aquellas sedes relacionadas con el Mundial 2026 o regiones con temperaturas extremas durante el verano.

Las entidades que podrían realizar ajustes son:

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Ciudad de México

Nuevo León

Jalisco

Estas tres entidades serán sedes oficiales del Mundial de Futbol 2026, por lo que podrían requerir adaptaciones específicas por logística, movilidad o actividades relacionadas con el torneo.

SEP mantiene el calendario escolar para garantizar el derecho a la educación de la niñez. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Además, también podrían aplicarse modificaciones en estados que enfrenten temperaturas extremas, especialmente en regiones del norte y sureste del país, donde cada año se registran olas de calor que afectan las actividades escolares presenciales.

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Entre las entidades que históricamente realizan ajustes por clima se encuentran:

Sonora

Sinaloa

Baja California

Baja California Sur

Tamaulipas

Coahuila

Chihuahua

Tabasco

Campeche

Yucatán

No obstante, la SEP aclaró que cualquier modificación deberá ser autorizada por las autoridades educativas locales y garantizar el cumplimiento de los planes y programas de estudio.

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Mario Delgado explica por qué la SEP no cambió el calendario nacional

Durante su mensaje, Mario Delgado aseguró que la decisión final se tomó después de escuchar a madres y padres de familia, docentes, cuidadores y autoridades educativas estatales.

El funcionario afirmó que adelantar más de un mes el fin de clases podría afectar el aprendizaje de estudiantes y complicar la organización de millones de familias mexicanas.

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También reconoció que la propuesta inicial detonó un debate nacional sobre la flexibilidad del calendario escolar, pero concluyeron que un cambio de esa magnitud requería mayor anticipación y consenso.

Además, señaló que la presidenta Claudia Sheinbaum Pardo solicitó un análisis exhaustivo del impacto territorial antes de tomar una decisión definitiva.

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Las razones detrás de la polémica por adelantar vacaciones

La propuesta original de la SEP generó rechazo entre especialistas, docentes y padres de familia, quienes advirtieron que reducir semanas de clases podría agravar el rezago educativo en el país.

Otra de las críticas fue que la medida parecía priorizar la realización del Mundial 2026 sobre las necesidades pedagógicas de estudiantes y maestros.

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SEP advierte riesgos en el aprendizaje si se recorta el ciclo escolar. (Imagen Ilustrativa Infobae)

También hubo preocupación por las afectaciones a la organización familiar, ya que millones de madres trabajadoras y cuidadores dependen del calendario escolar para planificar actividades y cuidados.

Incluso algunos gobiernos estatales y colegios particulares expresaron públicamente su desacuerdo con la propuesta y señalaron que mantendrían actividades hasta julio.

SEP mantiene 185 días de clases y llama a reforzar el cierre del ciclo escolar

El acuerdo aprobado por unanimidad en el CONAEDU establece que el cierre del ciclo escolar no debe entenderse únicamente como un trámite administrativo, sino como una etapa pedagógica importante para consolidar aprendizajes y fortalecer las trayectorias educativas.

Por ello, la SEP llamó a docentes, directivos y familias a reforzar las actividades académicas durante las últimas semanas del ciclo escolar.

Mario Delgado aseguró que el objetivo principal es proteger el derecho de niñas, niños y adolescentes a una educación pública “transformadora y humanista”, manteniendo al mismo tiempo flexibilidad para atender las distintas realidades del país.