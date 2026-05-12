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Campesinos, estudiantes y sindicatos protestan en Zacatecas: acusan represión y piden destitución de David Monreal

La movilización surgió tras el operativo que dejó detenidos durante manifestaciones por el precio del frijol

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Megamarcha en Zacatecas exige fin a la represión y justicia para productores de frijol. FOTO: ADOLFO VLADIMIR /CUARTOSCURO.COM
Megamarcha en Zacatecas exige fin a la represión y justicia para productores de frijol. FOTO: ADOLFO VLADIMIR /CUARTOSCURO.COM

Miles de personas participaron este lunes en la “Megamarcha No Más Represión” en Zacatecas para manifestar su respaldo a productores de frijol que fueron desalojados y detenidos durante las protestas ocurridas el pasado 9 de mayo.

La movilización reunió a campesinos, estudiantes, sindicatos, colectivos feministas y organizaciones sociales que acusaron al gobierno estatal de criminalizar la protesta social.

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La marcha se convirtió en una de las movilizaciones más numerosas registradas en los últimos meses en la entidad.

De acuerdo con los organizadores, más de 7 mil 500 personas recorrieron las principales vialidades de la capital zacatecana para exigir justicia por los hechos ocurridos durante el operativo implementado por corporaciones estatales.

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Protesta multitudinaria en Zacatecas contra operativo policial

Los contingentes partieron desde la Unidad Académica de Ingeniería de la Universidad Autónoma de Zacatecas y avanzaron por el bulevar metropolitano hasta Plaza de Armas.

Durante el trayecto participaron tractores, trilladoras y contingentes de sindicatos universitarios, magisteriales y colectivos ciudadanos.

Entre las organizaciones presentes estuvieron integrantes del Sindicato Nacional de Trabajadores de la Educación, la Coordinadora Nacional de Trabajadores de la Educación, el SPAUAZ, el SUTUTEZ, agrupaciones campesinas y estudiantes universitarios.

A lo largo de la movilización se escucharon consignas como “¡Fuera gobernador!” y “¡Juicio político contra David Monreal!”, mientras automovilistas y ciudadanos expresaban apoyo mediante aplausos y claxonazos.

La protesta surgió después del operativo realizado el sábado pasado en las inmediaciones del Multiforo, donde el gobierno estatal celebraba un concierto por el Día de las Madres.

En ese lugar, productores de frijol mantenían manifestaciones relacionadas con el incumplimiento de acuerdos de acopio.

Campesinos denuncian incumplimiento en compra de frijol

El conflicto tiene origen en las demandas de productores agrícolas que reclaman el cumplimiento de acuerdos firmados en marzo y abril para la compra de frijol.

Los agricultores sostienen que las autoridades se comprometieron a adquirir mil 500 toneladas del grano a un precio de 27 pesos por kilogramo; sin embargo, denunciaron que el nuevo esquema de acopio redujo el precio a 16 pesos por kilo, situación que consideran insostenible para el campo zacatecano.

Durante el mitin en Plaza de Armas, líderes campesinos señalaron que parte del frijol continúa almacenado sin ser recibido por las autoridades federales y estatales.

Isaías Castro Trejo, uno de los dirigentes del movimiento, aseguró que las protestas continuarán hasta que exista una solución concreta para los productores.

No nos van a intimidar”, expresó ante los asistentes, al acusar que el gobierno estatal intentó “callar” a quienes encabezan las movilizaciones.

Denuncian detenciones arbitrarias y uso excesivo de fuerza

Uno de los puntos que más indignación provocó fue la detención de 12 personas durante el operativo del pasado sábado, entre ellas estudiantes universitarios, campesinos y una maestra jubilada de 74 años.

Organizaciones sociales y sindicatos denunciaron presuntas detenciones arbitrarias, golpes y uso excesivo de la fuerza por parte de elementos de la Fuerza de Reacción Inmediata Zacatecas (FRIZ) y de la Policía Estatal Preventiva.

Entre los casos que generaron mayor atención estuvo el de Natalia Amaya Ibarra, estudiante de Gestión Pública, cuya liberación fue confirmada horas después por autoridades universitarias.

También se denunciaron presuntas agresiones físicas contra manifestantes y presiones para firmar documentos durante las detenciones.

El rector de la Universidad Autónoma de Zacatecas, Ángel Román Gutiérrez, acudió personalmente a la Fiscalía estatal para intervenir en favor de los estudiantes detenidos.

Exigen destituciones y auditoría al programa de acopio

Durante la protesta, organizaciones campesinas y sociales exigieron juicio político contra el gobernador David Monreal Ávila y la destitución de funcionarios estatales relacionados con seguridad y procuración de justicia.

Entre las principales exigencias destacaron:

  • Juicio político contra el gobernador David Monreal
  • Destitución de mandos de seguridad estatal
  • Investigación sobre presuntos abusos policiacos
  • Auditoría federal al programa de acopio de frijol
  • Cumplimiento de acuerdos para la compra del grano
  • Instalación de mesas de negociación públicas

Además, los manifestantes responsabilizaron al gobierno estatal de cualquier represalia futura contra integrantes del movimiento.

Tras las protestas, el gobernador David Monreal Ávila llamó a privilegiar el diálogo y aseguró que su administración continuará actuando bajo el marco legal.

El mandatario afirmó que el gobierno estatal es garante de la libre manifestación y sostuvo que se mantendrá la búsqueda de conciliación para atender el conflicto.

Por su parte, el secretario general de Gobierno, Rodrigo Reyes Mugüerza, aseguró que el programa de acopio ha beneficiado a más de 12 mil productores y señaló que ya se han recibido cerca de 98 mil toneladas de frijol en Zacatecas.

Las autoridades estatales también defendieron la actuación policial y aseguraron que el operativo se realizó conforme a protocolos y con supervisión de personal de derechos humanos.

Aun así, las protestas reflejan el creciente descontento social en Zacatecas, donde productores agrícolas denuncian una crisis derivada de bajos precios, sequía, aumento en costos de producción y problemas de inseguridad en comunidades rurales.

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