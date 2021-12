“Teníamos muchas esperanzas”: familia de Carmen Salinas reveló sus últimos minutos de vida

El sensible fallecimiento de Carmen Salinas sorprendió a sus familiares (Foto: Isaac Esquivel/Cuartoscuro)

Hace un mes, la actriz Carmen Salinas sufrió un derrame cerebral que la envió envió al hospital, donde se mantuvo en coma hasta el último segundo de su vida. No obstante, sus familiares siempre mantuvieron la fe, pues desde el día 1 de que fue internada, poco a poco comenzaron a notar una mejoría en su estado de salud.

Durante su último encuentro con los medios el pasado 7 de diciembre, María Eugenia Plascencia, hija de la actriz, informó que su mamá ya no tenía la hemorragia cerebral, según le comunicaron los médicos. Al parecer, el líquido habría sido reabsorbido por el cerebro a tan solo unas semanas desde que ocurrió, situación favorable en el panorama de salud que está enfrentando la actriz del Cine de ficheras.

Este escenario levantó la esperanza de todos sus allegados, pero, como lo dieron a conocer en sus primeras declaraciones otorgadas a Foto Tv, la muerte de “Carmelita” los sorprendió por completo, pues ya tenían tiempo detectando algunos aspectos de mejoría, como dilatación en los ojos, ligeros movimientos y actos reflejos.

Según la información emitida por Maru Plascencia, momentos después de su fallecimiento, su madre “abría los ojos, se le dilató la pupila, tenía reflejos”, aspectos que los motivaron y “decíamos que mi mamá iba a salir adelante”, relató.

Durante los últimos instantes de su vida, a Carmen Salinas se le bajó la presión y recibió la visita de su hija, María Eugenia Plascencia (Foto: Misael Valtierra/Cuartoscuro)

Asimismo reveló que le pidió a la Virgen de Guadalupe que la despertara, hasta tenían planeado ir a visitarla a la Basílica de Guadalupe para rezarle y pedir por su salud el próximo 12 de diciembre, plan que, tristemente, ya no podrán cumplir.

Ya no se me hizo ir a la Basílica a agradecer

Sobre su último encuentro con Carmen Salinas, detalló que la visitó poco antes de las 23:00 horas debido a una llamada que recibió de su sobrina para avisarle que se le había bajado la presión. Al llegar con ella, dijo, le pidió que no se preocupara si “quería descansar”.

Comentó que después de estar algunos minutos a su lado, y pedirle que fuera a acompañar a otros familiares al cielo, salió de la habitación para abandonar el hospital. En ese instante, personal médico se acercó y le dieron la mala noticia.

“Sorprendió la muerte, antes de las 11. Fui antes a verla porque me llamó mi sobrina Carmen, que fuera a verla, porque le había bajado la presión, fui a verla y sí se veía muy mal. Le empecé a decir que no se preocupara que íbamos a estar bien que sí quería descansar que lo hiciera, que no se preocupara por nosotros que se fuera con mi tío Chatito, mi hermanito Pedro. Nos salimos y ya estábamos por irnos y nos dieron la mala noticia”, declaró.

Carmen Salinas estaba deseosa de continuar con su papel en la telenovela "Mi fortuna es amarte" (Foto: Instagram)

Acerca de su último papel en la más reciente producción Nicandro Díaz, la telenovela “Mi Fortuna es Amarte”, Plasencia aseveró que su madre estaba muy contenta, pero su cuerpo “ya no aguantó” después de tantos días delicada de salud.

“Quiere mucho a Nicandro, lo conozco de años, (son) amigos desde jóvenes y estaba feliz con el papel de mi mamá, lástima que le vino esto. Como que estaba luchando, pero el cuerpo ya no aguantó”, detalló.

Finalmente, compartió el cariño que le tenía a sus compañeros de trabajo, amigos y periodistas, al punto tal que la catalogó como “una madre para todos”. Asimismo, aseguró que en los próximos minutos otorgará información sobre el lugar donde será velada.

“Era una madre para todos, quería mucho a los periodistas. Quisiera que fuera recordada como una gran imitadora, actriz, todo lo mejor, una gran comparare, una gran amiga, una gran abuela, suegra, hermana, bisabuela, todo lo mejor”, sentenció.

