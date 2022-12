Fans de Bad Bunny denunciaron el presunto modus operandi con que les impidieron entrar al Estadio Azteca

(Twitter/@EmmanuelAlmar14 y @ailoviutl)

La noche del viernes 9 de diciembre generó una sensación agridulce en los fans que acudieron al Estadio Azteca para presenciar el primer show de Bad Bunny en la Ciudad de México con motivo de su World’s Hottest Tour. Y es que, aunque varios de los seguidores del reggaetonero acamparon hasta un día antes para obtener los mejores sitios, la velada comenzó a opacarse cuando algunos de los asistentes comenzaron a denunciar en redes sociales que se les impidió el acceso al recinto porque aparentemente sus boletos eran falsos o estaban clonados.

Fue así que, conforme iban pasando las horas y el ambiente comenzaba a tornarse cada vez más tenso, los fans que quedaron fuera del concierto expusieron cuáles fueron las justificaciones que el personal les dio para no poder ingresar.

“Me formé desde la madrugada, saqué mi boleto en un centro Ticketmaster de Liverpool, compré mi boleto en priority, llego y de todas mis amigas, mi boleto es el único que no pasó. Lo clonaron en Ticketmaster, entonces hoy cumplo 20 y nada, estoy sola. Grande Ticketmaster”, comentó desde TikTok una joven identificada como @mayra_rod.

En entrevista para Grupo Fórmula, una joven llamada Alejandra aseguró que gastó una enorme cifra de dinero para poder ver a su cantante favorito, pero aunque se contactó con Ticketmaster, la respuesta de la empresa no le ayudó mucho.

“Estuvieron (mis boletos) en 8 mil 600 pesos ya con el cargo por emisión del boleto, ahorita intenté entrar a las cuatro, que era en la sección de ‘Playa’ la más cara y marca mi boleto invalido, nos manda a taquilla según para hablar con Ticketmaster, ahí no hay de Ticketmaster. Te tratas de comunicar con ellos, te dicen que no hay solución. En taquilla nos dijeron que mandáramos un correo nada más para que nos hagan reembolso o algo, entonces es la única solución que nos dan”, destacó.

De igual manera, varios jóvenes estuvieron alertando de que el personal que concedía los accesos aparentemente estaba cortando los boletos y se quedaban con la parte que contenía los códigos de barras.

🚫 Ella es Alejandra, vino desde Veracruz a la #CDMX por #BadBunny. Compró boletos de 8 mil 600 pesos para el área de playa y no pudo ingresar. Habló a #Ticketmaster y le dijeron que la atención sólo es por Twitter o correo. Esperó 10 meses y no lo logró. 😢



🎥: @analaura1221 pic.twitter.com/G5zMXDo8Ab — Grupo Fórmula (@Radio_Formula) December 10, 2022

“Hoy en el concierto de Bad Bunny ella fue quien me arrebató mi boleto e hizo lo mismo con otras personas y los ROMPIÓ. Después en taquilla verificaron que nuestra compra era correcta y legal, pero NO DIERON SOLUCIÓN A LOS QUE COMPRAMOS EN VENTA PRIORITY @Ticketmaster_Me @Profeco”, escribió la tuitera Diana Mondragón desde su cuenta de Twitter y mostró el clip en donde se ve a una trabajadora del lugar.

De igual manera, otro internauta llamado Juan Campos mostró desde sus redes el momento posterior al que rompieron su boleto para ingresar a ver al cantante puertorriqueño.

“FRAUDE, lo compre en Ticketmaster y ya en la fila la chava de la entrada con una actitud prepotente y déspota me dice que está clonado mi boleto, me lo arrebata y me lo rompe con saña; esto es un fraude, éramos miles saliendo @Claudiashein @Profeco @sanbenito @tourbadbunny”, escribió.

FRAUDE, lo compre en ticketmaster y ya en la fila la chava de la entrada con una actitud prepotente y despota me dice que está clonado mi boleto, me lo arrebata y me lo rompe con saña; esto es un fraude, éramos miles saliendo @Claudiashein @Profeco @sanbenito @tourbadbunny pic.twitter.com/tyBO4UvTvj — Juan Campos (@Juan_Camposss) December 10, 2022

En la madrugada del 10 de diciembre, Ticketmaster se pronunció respecto a lo ocurrido en el concierto de Bad Bunny. Ante esto, la empresa, pidió una disculpa y ofreció el reembolso.

“Ticketmaster ofrece una disculpa a los fans y anuncia reembolso a los adquirientes de boletos legítimos que no hayan podido acceder al concierto de Bad Bunny de hoy”, se lee en el comunicado.

