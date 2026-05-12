Tormentas en CDMX: activan alerta roja en estas alcaldías por peligrosas lluvias hoy lunes 11 de mayo

Las fuertes lluvias de la noche provocaron extensas inundaciones en las calles de la ciudad, afectando el tráfico vehicular y la movilidad de los peatones. (X/@SGIRPC_CDMX)

La Secretaría de Gestión Integral de Riesgos y Protección Civil de la Ciudad de México emitió una alerta roja para las alcaldías Álvaro Obregón, Cuajimalpa, Magdalena Contreras y Tlalpan por el pronóstico de lluvias intensas entre 50 y 70 milímetros.

El aviso, vigente desde las 20:05 horas del 11 de mayo hasta las 00:00 horas del 12 de mayo de 2026, advierte sobre la posibilidad de encharcamientos, corrientes de agua en calles y avenidas, deslaves de laderas y caída de ramas, árboles o lonas.

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La Secretaría de Gestión Integral de Riesgos y Protección Civil de la Ciudad de México emite alerta por lluvias intensas de 50 a 70 mm en Álvaro Obregón, Cuajimalpa, Magdalena Contreras y Tlalpan, advirtiendo sobre encharcamientos y deslaves. (X/ @SGIRPC_CDMX)

***INFORMACIÓN EN DESARROLLO