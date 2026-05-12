México

Tormentas en CDMX: activan alerta roja en estas alcaldías por peligrosas lluvias hoy lunes 11 de mayo

Las autoridades activaron los protocolos de emergencia para auxiliar a las personas que se quedaron varadas en sus vehículos por la fuerte lluvia

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Díptico nocturno de calles urbanas inundadas por fuertes lluvias: a la izquierda, una motocicleta en una calle anegada; a la derecha, coches y una persona con paraguas
Las fuertes lluvias de la noche provocaron extensas inundaciones en las calles de la ciudad, afectando el tráfico vehicular y la movilidad de los peatones. (X/@SGIRPC_CDMX)

La Secretaría de Gestión Integral de Riesgos y Protección Civil de la Ciudad de México emitió una alerta roja para las alcaldías Álvaro Obregón, Cuajimalpa, Magdalena Contreras y Tlalpan por el pronóstico de lluvias intensas entre 50 y 70 milímetros.

El aviso, vigente desde las 20:05 horas del 11 de mayo hasta las 00:00 horas del 12 de mayo de 2026, advierte sobre la posibilidad de encharcamientos, corrientes de agua en calles y avenidas, deslaves de laderas y caída de ramas, árboles o lonas.

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Infografía de Protección Civil de CDMX con mapa que muestra las alcaldías Álvaro Obregón, Cuajimalpa, Magdalena Contreras y Tlalpan en rojo por alerta de lluvia intensa
La Secretaría de Gestión Integral de Riesgos y Protección Civil de la Ciudad de México emite alerta por lluvias intensas de 50 a 70 mm en Álvaro Obregón, Cuajimalpa, Magdalena Contreras y Tlalpan, advirtiendo sobre encharcamientos y deslaves. (X/ @SGIRPC_CDMX)

***INFORMACIÓN EN DESARROLLO

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