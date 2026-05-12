Tormentas en CDMX: activan alerta roja en estas alcaldías por peligrosas lluvias hoy lunes 11 de mayo

La Secretaría de Gestión Integral de Riesgos y Protección Civil de la Ciudad de México emitió una alerta roja para las alcaldías Álvaro Obregón, Cuajimalpa, Magdalena Contreras y Tlalpan por el pronóstico de lluvias intensas entre 50 y 70 milímetros.
El aviso, vigente desde las 20:05 horas del 11 de mayo hasta las 00:00 horas del 12 de mayo de 2026, advierte sobre la posibilidad de encharcamientos, corrientes de agua en calles y avenidas, deslaves de laderas y caída de ramas, árboles o lonas.
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***INFORMACIÓN EN DESARROLLO
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