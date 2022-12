Ángela Aguilar compartió tierna foto para apoyar a Argentina en el Mundial

Ángela Aguilar mostró una foto para apoyar a la Selección Argentina en su partido contra Países Bajos, de los cuartos de final del Mundial Qatar 2022. (Instagram/@angela_aguilar_/Getty Images)

Este 9 de diciembre se llevaron a cabo los primeros dos partidos de los cuartos de final de la Copa del Mundo Qatar 2022, el encuentro entre Argentina y Países Bajos concluyó con victoria para los dirigidos por Lionel Scaloni, que empataron en el tiempo regular 2-2 y que se definió en la tanda de penales con marcador de 4-3. La princesa del regional mexicano Ángela Aguilar de nueva cuenta mostró que es una aficionada más del conjunto argentino y publicó una enternecedora foto en sus historias de Instagram.

La razón de por qué Ángela Aguilar admira a Lionel Messi y su amor por Argentina La heredera de la llamada “dinastía Aguilar” no dudó en aplaudir el desempeño futbolístico del centrocampista durante el encuentro entre la escuadra argentina y australiana en Qatar 2022 VER NOTA

La imagen con la que la hija de Pepe Aguilar mostró su apoyo tuvo como protagonista a su perro de raza pug, que se llama Gordo. Este can de color negro aparece acostado con la bandera de Argentina como fondo. Ángela Aguilar no escribió ningún mensaje en la foto, y tampoco se pronunció en su cuenta oficial de Twitter por la clasificación de la Albiceleste a la ronda de semifinales.

El perrito de Ángela Aguilar ha aparecido en algunos conciertos que ella ha dado, y también se le ve de manera recurrente en las redes sociales de la joven de 19 años. De hecho, Gordo tiene su propia cuenta de Instagram, el pug de color negro cuenta con más de 62 mil seguidores y de acuerdo con la descripción de su perfil, el canino es el “hijo consentido de Pepe Aguilar” y también es “el perro más famoso de internet”.

Gordo, el perro de la familia Aguilar. (Instagram/@angela_aguilar_)

El sábado 3 de diciembre, la Selección Argentina enfrentó a su similar de Australia en un partido correspondiente a los octavos de final de la Copa del Mundo celebrada en territorio qatarí. El equipo argentino logró ganar el juego con marcador de 2-1 y avanzar a los cuartos de final. Ante este hecho, la intérprete de “Dime cómo quieres” emitió un par de mansajes en los que se declaró fan de Messi y del equipo sudamericano.

León Larregui hizo un “Canelo” y se lanzó contra Lionel Messi: “No eres Maradona” En medio del encuentro entre Argentina contra Australia, el vocalista de Zoé demeritó el desempeño del centrocampista del equipo albiceleste y de paso arremetió contra la FIFA, asegurando que la organización favoreció al equipo argentino VER NOTA

La cantante nacida en Los Ángeles, California, Estados Unidos, se dejó llevar por la emoción pambolera y manifestó en Twitter su amor por el jugador del PSG. “Messi, te amo”, fue el mensaje de Ángela que ocasionó diferentes reacciones entre sus fans.

“Pues dáselas, Malinche de quinta. Ya no me caes bien. No te vuelvo a escuchar. Fin”, “Cómo que Messi, mi amor, tienes que ser Team Ronaldo”, “Ay la más argentina”, “De por sí esta chamaca es odiosa, que se largue a Argentina”, “Don Antonio se volvería a morir”, “Ahora resulta que como mexicanos nuestros gustos deben tener límites geográficos”, fueron algunas reacciones en respuesta a su publicación.

Messi, te amo — Ángela Aguilar 🇲🇽 (@AngelaAguilar__) December 3, 2022

La cantante despejó las dudas del por qué su fanatismo por Argentina

Asimismo, en un segundo tuit, la hija de Pepe Aguilar puntualizó: “P.D. Me ganó mi ¼ argentina...”. La explicación de su cariño por el combinado sudamericano radica en que su abuela materna es argentina, además de que su mamá, Aneliz Álvarez, vivió su niñez en esa nación.

P.D. - me ganó mi 1/4 argentina… — Ángela Aguilar 🇲🇽 (@AngelaAguilar__) December 3, 2022

Ángela Aguilar aclaró por qué es “un cuarto argentina”. Se sabe que en 1997 Pepe Aguilar y Aneliz Álvarez se casaron, luego de un largo noviazgo, pero la boda pudo no haberse celebrado un año antes de que se dieran el “sí”. Incluso, el padre de la princesa del regional mexicano ha declarado que la canción Por mujeres como tú está inspirada en esa parte de su vida.

Viajeros se sorprendieron al ver a “Ángela Aguilar” en un aeropuerto Meses antes, había sido captado en video un barbero a quien apodaron Jonny Nodal, por su parecido con el cantante de “Adiós Amor” y el actor de “Piratas del caribe” VER NOTA

SEGUIR LEYENDO: