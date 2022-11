Famosos al desnudo: del majestuoso vestido de la venganza de Shakira al encuentro de Ester Expósito y Yalitza Aparicio

Yalitza Aparicio continúa rompiéndola en el medio artístico internacional, pues tras su protagónico en "Roma" (2018) decidió continuar su carrera como actriz colaborando en proyectos como "Mujeres Asesinas", "Let's Dance", "Hijas de brujas" y "Presencias". Ahora, la profesora de nivel preescolar estelarizará una nueva serie de Star Plus junto a Shirley Manson, Daniela Vega y Ester Expósito -estrella de Élite-. Se trata nada más ni nada menos que de "Peace Peace Now Now", una serie documental que se estrenará el próximo 23 de noviembre. (Foto Instagram: @yalitzaapariciomtz)

Yalitza Aparicio recurrió a su cuenta de Instagram para compartir con sus millones de seguidores una selfie que se tomó junto a Ester Expósito y Daniela Vega durante su reciente encuentro en la Ciudad de México para promocionar Peace Peace Now Now, su nuevo proyecto. Su post no tardó en llenarse con comentarios positivos, pues durante los últimos años se ha demostrado su talento junto a grandes estrellas.

Shakira impactó con su vestido de la venganza al estilo Lady Di

Indudablemente Shakira es considerada la artista del momento, no solo por su exitosos lanzamientos musicales, también por su posible participación especial en el evento de apertura del Mundial de Qatar 2022 y su reciente colaboración con Burberry, pues posó con un espectacular vestido nude semi transparente con detalles de pedrería que resaltaron su figura.

Sus fans quedaron maravillados con su imagen para esta campaña publicitaria y relacionaron su prenda con el vestido de la venganza que Diana de Gales usó tras su divorcio del ahora Rey Carlos III, pues la colombiana también sen encuentra atravesando por su separación de Gerard Piqué.

Ángela Aguilar debutó como modelo con lencería de Rihanna

Con tan solo 19 años de edad Ángela Aguilar logró convertirse en un referente del regional mexicano gracias al apoyo incondicional que ha recibido por parte de su familia y el inigualable talento que heredó de sus abuelos Flor Silvestre y Antonio Aguilar. Parte de su éxito se debe a que no ha limitado su carrera a la industria musical, pues también es influencer y tienes sus propia línea de muñecas. Por esa razón, no resultó extraño que una figura de talla internacional como Rihanna la buscara para hacer una colaboración lejos de los escenarios. (Captura de pantalla: savagex.com)

La intérprete de En realidad debutó como modelo para Savage x Fenty, la famosa línea de lencería de Rihanna, con un corset bicolor negro y morado con bordado de hojas -similar a los que habitualmente lleva en sus vestidos- que, de acuerdo con la página oficial de la marca, cuesta 74 mil dólares [1,728 mil pesos mexicanos] y un ligero del mismo diseño que cuesta 44 mil dólares [1,036 mil pesos].

Belinda desató suspiros con un atrevido vestido repleto de escotes

Uva vez más Belinda se viralizó en redes sociales por una fotografía que compartió en sus historias de Instagram. Y es que posó con un atrevido vestido negro que no solamente enmarcó su despampanante figura, también desató aplausos por su diseño, pues tenía aberturas tanto en los costados como en la espalda, desde el pecho hasta las piernas. La artista española completó su outfit con un maquillaje cargado en tonos verdosos, una diadema dorada y un gran moño negro que cayó sobre su dorso. (Captura Instagram: @belindapop)

La cantante continúa dando de qué hablar por su regreso a los escenarios con Libertad: Bailala Tour y su sorpresiva participación especial en dos conciertos de los 2000′s Pop Tour.

Lupita Nyong’o llenó de sabor la premier de Black Panther Wakanda Forever

Black Panther: Wakanda Forever ya se entrenó en México y como era de esperarse sus protagonistas participaron en un evento especial que se llevó a cabo el pasado 09 de noviembre en Plaza Satélite -ubicada en la Ciudad de México-. Previo a la proyección Tenoch Huerta y Lupita Nyong’o sacaron a relucir sus mejores pasos a ritmo de Suavemente robándose cientos de aplausos, pero eso no fue todo, en otro momento la actriz sorprendió al parodiar ¿Que le pasó a Lupita? con sus compatriotas.

