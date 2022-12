Paty Cantú lamentó la eliminación de Brasil en el Mundial Qatar 2022

Paty Cantú nuevamente fue la sensación en Twitter por su análisis del juego de cuartos de final entre Brasil y Croacia, del Mundial Qatar 2022. (Instagram/@patycantu/REUTERS/Hannah Mckay)

El compromiso entre las selecciones de Brasil y Croacia de los cuartos de final de la Copa del Mundo se disputó este viernes 9 de diciembre, con un resultado inesperado, los dirigidos por Zlatko Dalić dieron la campanada y vencieron en la tanda de penales a uno de los equipos favoritos de este certamen. Ante esta situación, la cantante mexicana Paty Cantú comentó en Twitter sobre este juego y expresó su malestar por la eliminación del conjunto sudamericano.

Cabe destacar que la intérprete de “Clavo que saca a otro clavo” ha sido la sensación en redes sociales por sus análisis futbolísticos durante la fase final del Mundial disputado en Medio Oriente. La artista musical nacida en Houston apoyó a Brasil, y cuando concluyó el enfrentamiento dejó ver su desdicha por el resultado que favoreció al combinado nacional de Croacia.

“Y la verdad sí me da tristeza… Croacia espectacular. Pero Brazil es nuestro Brazil latinoamericano. Y me dolió. Lo tenían. Se confiaron. Se perdió. Y no la tenían fácil. Croacia viene de ser el 2 del mundo… ni hablar. Me puse de malas. Pero gana el fútbol cómo debe ser. Bye.”, escribió Paty Cantú en su cuenta oficial de Twitter.

Asimismo, la cantante de 39 años se mantuvo activa durante el partido de cuartos de final entre europeos y sudamericanos, de manera que publicó varios mensajes en los que analizó las situaciones del compromiso. Para ella fue una sorpresa que los pupilos de Tite no hayan sido superiores al conjunto croata: “La verdad es que me olvidé del factor nada que perder. Y Croacia lo tiene. Pensé que sería mucho menos parejo este partido que el que viene más tarde. Pero no me olvido de que Brazil suele meterle quinta hasta que se les da la gana y normalmente no ha sido en el primer tiempo…”, expresó.

Paty Cantú también interactuó con los usuarios de Twitter que le respondieron sus mensajes. La mayoría de las personas le manifestaron a la cantante que les encanta su faceta de analista de futbol, uno de los mensajes destacados de los fans del balompié fue: “Ya deberían darte tu propio programa de fútbol y estaría con m*dre que al final de cada programa, nos deleites también con uno de tus éxitos musicales”, se lee.

Usuarios de Twitter muestran su admiración a Paty Cantú por los análisis futbolísticos que publica en la red social. (Captura de pantalla Twitter)

La ganadora de “artista del año” de los MTV Millennial Awards en 2016, destacó la labor del arquero Dominik Livaković, quien fue clave para que la vatreni consiguiera clasificarse a la fase de semifinales en la justa mundialista: “Pues yo nada más les digo que más vale que Brazil lo dé todo en los tiempos extras, porque en penales el portero de Croacia es una pared. Un teflón. Una estadística en contra de jajaja”, apuntó.

La intérprete de “Déjame ir” impresionó a sus seguidores al participar como analista deportiva en el programa de Los Maestros en La Jugada, de TUDN, ahí habló sobre sus pronósticos para la final del Mundial Qatar 2022 y reveló por qué le gusta el futbol.

Paty Cantú fue la invitada especial del programa que se emitió el pasado miércoles 7 de diciembre y, compartió la mesa de debate con los estrategas José Manuel de la Torre, Ricardo Peláez, Jaime Lozano, Mauro Camoranesi y Ricardo La Volpe. La compositora compartió su punto de vista en lo táctico y la exigencia de planificar el futuro de la Selección Mexicana de cara a los nuevos torneos donde esta participe.

¡Porque tú lo pediste! Acá está @PatyCantu para cuestionarles de TODO a Los Maestros😎 pic.twitter.com/0osR55n5pB — TUDN MEX (@TUDNMEX) December 8, 2022

La cantante apuntó que en el Tri se requiere una combinación de “experiencia con promesa” y propuso un plantel que sea conformado por La Volpe, Peláez y Lozano para mejorar en los resultados: “Yo no quiero que nos agarre la emergencia de cambio generacional”, expuso.

