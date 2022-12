En su faceta como analista de futbol, Paty Cantú pronosticó la final del Mundial Qatar 2022

Paty Cantú ha maravillado a fans del futbol por sus análisis de los partidos del Mundial de Qatar 2022. (Instagram: Instagram@patycantu/AP: Manu Fernández)

La cantante de 39 años de edad, Patricia Giovanna Cantú Velasco, mejor conocida como Paty Cantú señaló a través de su cuenta de Twitter qué equipos deberían disputar el trofeo de la justa mundialista. En días pasados, sorprendió a los usuarios de esa red social por su análisis de los juegos de la fase final. Este martes compartió que estaba viendo el encuentro entre España y Marruecos, aunque erró en su predicción, ya que escribió que la Furia Roja clasificaría a los cuartos de final.

La intérprete de “Afortunadamente no eres tú” deslumbró a propios y extraños con sus comentarios sobre el juego del ganador de siete Balones de Oro (2009, 2010, 2011, 2012, 2015, 2019 y 2021) Lionel Messi, en el enfrentamiento entre la Albiceleste y los Socceroos, correspondiente a los octavos de final del Mundial: “Dos cosas que no se hacen si juegas vs Argentina: dejarle a Messi el balón abierto 20 segundos cerca del área chica. Spoiler. Va a meter gol. Si tuviste la suerte de parar un gol, despejas de inmediato, no sacas pasando dentro del área. Spoiler: Te lo van a quitar. Y van a meter gol”, describió el 3 de diciembre.

Nuevamente volvió a analizar otro de los compromisos de la Copa del Mundo, el Marruecos contra España, donde también se animó a predecir los equipos que llegarían al encuentro por el título. Aunque también reconoció a otras escuadras que han mostrado un buen nivel de juego en el certamen.

“Viendo el partido de España vs Marruecos, creo que pasará España, no sé si de plano en penales porque hasta ahora no pasa nada. Los que se muestran fuertes en este mundial a mi punto de vista son Argentina, Inglaterra, Brazil y Francia. Creo que la final será Francia vs Brazil”, expresó. De acuerdo con los comentarios de Paty Cantú, los equipos comandados por los estrategas Tite y Didier Deschamps jugarán la final número 22 en la historia de la Copa del Mundo.

Uusarios de Twitter piden que Paty Cantú aparezca en programas de futbol

Ante los comentarios que ha publicado la cantante mexicana sobre los compromisos del Mundial, muchas personas han pedido a la compositora que se presente en medios deportivos para que emita sus opiniones sobre el funcionamiento y la estrategia de los combinados nacionales. Una cuenta de aficionadas al futbol en Twitter, Colaboradoras, la invitó para que formara parte de su mesa de análisis, pero la cantante no pudo colaborar con ellas: “No vi la invitación a tiempo! Me imagino que hoy ya no por la hora, pero DM y lo organizamos”, respondió por medio de la red social.

Asimismo, TUDN invitó a Paty Cantú para que participe en el programa nocturno “Los Maestros”, y pueda debatir con los entrenadores y ex futbolistas Ricardo La Volpe, Chepo de la Torre, Jaime Lozano, Ricardo Pelaez, y Mauro Camoranesi. La invitación fue el domingo 4 de diciembre y hasta ahora no se le ha visto, pero sus fans esperan que en los próximos días pueda mostrar su conocimiento.

JAJAJA!



Ya lo pensé… OBVIO VOY!

Cómo nos organizamos? https://t.co/pVPy4tqCGa — P A T Y * C A N T Ú (@PatyCantu) December 5, 2022

La cuenta de TUDN escribió en su cuenta de Twitter y mencionó a Cantú: “Tú, yo, la mesa de Los Maestros en @LaJugadaTUDN …no sé, ¡piénsalo!”. A lo que la intérprete de “Déjame ir” respondió: “¡Jajaja! Ya lo pensé… ¡Obvio voy! ¿Cómo nos organizamos?

Paty Cantú ha sido halagada por fanáticos del futbol y hasta le han solicitado que se convierta en la nueva entrenadora del Tri: “Es aquí @miseleccionmx no lo piensen más”, se lee en uno de los comentarios de Twitter.

