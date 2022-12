Morena felicitó a la FGJCDMX por la orden de aprehensión de Christian Von Roehrich, ligado al Cártel Inmobiliario

Morena emitió un comunicado en el que felicita la actuación de la FGJCDMX por la orden de aprehensión de Christian Von Roehrich. (Twitter/@PartidoMorenaMx/@FiscaliaCDMX)

Mediante un comunicado emitido este 8 de diciembre, el partido Movimiento de Regeneración Nacional (Morena) se pronunció al respecto sobre la orden de aprehensión que emitió la Fiscalía General de Justicia de la CDMX (FGJCDMX) contra el coordinador de los diputados del Partido Acción Nacional (PAN) en el Congreso de la Ciudad de México, Christian Von Roehrich. En el documento que se publicó en las redes sociales del partido guinda, se destacó la labor de la titular de la FGJCDMX, Ernestina Godoy Ramos.

En la publicación del comunicado, Morena señaló que siempre estarán del lado de la justicia y del pueblo de México. Por lo que se enfatizó que el Cártel Inmobiliario actuó con exención en la capital del país: “nos congratulamos por la actuación de la Fiscalía General de Justicia de la Ciudad de México, en respuesta a las demandas ciudadanas de justicia en relación con los fraudes y abusos cometidos por el llamado Cártel Inmobiliario, que operó no solo con absoluta impunidad en la alcaldía Benito Juárez, sino al amparo de sus autoridades, quienes lejos de servir al pueblo abusaron de su buena fe y cometieron actos de corrupción que no se tolerarán en la 4T”, se lee en el documento.

Asimismo, Morena manifestó que seguirán denunciando cualquier acto de corrupción e impunidad, y señalaron las anomalías inmobiliarias registradas en la capital del país: “Gracias a las investigaciones llevadas a cabo por la Fiscalía sabemos que el actual diputado local Christian N, no solo cometió irregularidades inmobiliarias al autorizar 118 pisos excedentes en 40 inmuebles entre 2016 y 2018; además, simuló contratos con empresas fantasma por un monto de 207 millones de pesos, los cuales debían de haberse empelado en trabajos de demolición y mantenimiento de inmuebles públicos de esa demarcación, afectados tras el sismo de 2017″, destacó.

En nuestro Movimiento de Regeneración Nacional siempre estaremos del lado de la justicia y del pueblo de México. 🇲🇽 pic.twitter.com/FfAgA0EEFM — Morena (@PartidoMorenaMx) December 9, 2022

El partido de la Cuarta Transoformación agregó que durante 10 años el PAN ha sido cómplice de la red de corrupción en Benito Juárez: “Primero con Jorge Romero, de 2012 a 2015; después con Christian Von Roehrich, de 2016 a 2018, y ahora con Santiago Taboada, desde 2019. Entre las tres administraciones suman un total de 264 niveles excedentes, los cuales representan más de 7 mil 142 millones de pesos de corrupción”, puntualizó.

La FGJ anunció la orden de aprehensión contra Christian Von Roehrich este jueves 8 de diciembre

El vocero de la FGJCDMX, Ulises Lara, dio a conocer que el Ministerio Público de la Coordinación General de Investigación Territorial, logró obtener una orden de aprehensión contra Christian Damián Von Roehrich por los delitos de uso ilegal de atribuciones y facultades. El coordinador de los diputados del PAN en el Congreso de la Ciudad de México fue acusado de cometer actos de corrupción dentro del modus operandi del “Cártel Inmobiliario” en la alcaldía Benito Juárez durante su gestión como alcalde, así lo señaló el vocero de la FGJ.

“Christian ‘N’, actual diputado local y exalcalde en Benito Juárez, a quien agentes ya buscan, luego de que el Ministerio Público solicitó y obtuvo una orden de aprehensión en su contra por su probable participación en el delito de uso ilegal de atribuciones y facultades cometido por el servidor público, además de la presunta asociación delictuosa”, indicando de la detención de otros tres cómplices.

Ulises Lara explicó que el Congreso local no le otorgará fuero común, por lo tanto, las autoridades capitalinas podrán proceder contra Christian Damián Von Roehrich con todo el peso de la ley.

“En la CDMX no es necesario llevar a cabo un juicio de procedencia, puesto que los legisladores no cuentan con fuero constitucional, es decir, que el panista no tiene inmunidad procesal”, detalló en el comunicado.

