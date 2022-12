“Cometimos, digamos, un yerro”: este fue el error que Morena dejó en el Plan B de AMLO

El presidente de la Jucopo en San Lázaro indicó que se cometió un error en el Plan B (Twitter/@NachoMierV)

A pesar de haberse rechazado en la Cámara de Diputados la Reforma Electoral, el bloque opositor no pudo impedir que Morena y sus aliados pasaran el denominado Plan B de Andrés Manuel López Obrador.

Esta reforma varias disposiciones de seis leyes secundarias en temas electorales, modificando parte del aparato administrativo del Instituto Nacional Electoral (INE), aunque no como se esperaba en un inicio.

Cabe señalar que la aprobación del Plan B fue duramente criticada al ser catalogada como fast track y porque esta fue hecha con cierta celeridad, por lo que los diputados de Morena, del Partido Verde Ecologista de México (PVEM) y del Patido del Trabajo (PT) fueron acusados de no haber leído la propuesta.

Y por si esto no fuera poco, el coordinador del grupo parlamentario de Morena en la Cámara de Diputados, Ignacio Mier Velazco afirmó a reporteros que en la propuesta se les había colado un “yerro procedimental”.

“Cometimos, digamos, un yerro procedimental que nosostros admitimos (...) hay una reserva que quedó no en la que finalmente habíamos propuesto”, admitió el morenista quien después explicó el porqué no solicitaron la corrección.

Durante la sesión se dispensaron los trámites para el Plan B de AMLO, por lo que se aprobó su discusión y votación inmediata. (CUARTOSCURO)

“No quisimos solicitar a la Secretaría de Servicios Administrativos ni a la Mesa Directiva que se hiciera la corrección, sino asumirlo y aceptarlo”

El error, contó el presidente de la Junta de Coordinación Política (Jucopo) está ubicado especificamente en el artículo 15, en su numeral 4, y se trataría de dos renglones en el cuarto parrafo “que no debieron haber aparecido”.

Posteriormente precisó, al ser cuestionado por medios de comunicación, que ese fragmento estipulaba que los partidos que no alcancen el 3% de la votación nacional, no perderán el registro. Siempre y cuando gane como la fuerza local en 17 estados.

El morenista aseguró que solicitará al Senado, quienes tendrán que discutirla en próximos días, que se corrija esta modificación, pues si solicitaran la corrección implicaría que el dictamen regrese a la Cámara de Diputados.

La modificación, según declaró, habría sido solicitada por parte del PT y el PVEM, pero añadió que fue controvertida en el pasado proceso electoral y se trataba de un tema “abiertamente inconstitucional”.

“No debieron haberse incluido”, agregó.

AMLO no fue informado de los cambios

Al respecto de este “yerro”, al ser cuestionado AMLO durante su conferencia matutina sobre esta modificación, el primer mandatario se mostró confundido sobre este respecto que beneficiaría a los aliados de su partido.

“Habría que ver, habría que verlo mañana, si te parece, para que no haya distorsiones y se analice bien, porque hay mucha manipulación, mucha, mucha, mucha manipulación”, respondió a las interrogantes de los reporteros.

Sin embargo al insistirle este aseguró que no había sido informado sobre los cambios aprobados, pero insistió en que sería revisado con el secretario de Gobernación, Adán Augusto López.

Pero continuó minimizando el asunto y dijo que no se trataba de algo grave: “Es un asunto mínimo. Incluso te diría: si fuese grave, yo mismo plantearía que se quite, ¿sí?, porque nosotros somos verdaderamente demócratas, no somos falsarios”.

El coordinador de Morena en el Senado habló sobre el Plan B de AMLO (captura de pantalla)

Cabe señalar que en la propuesta original del jefe del ejecutivo, no se planteaba dicha modificación.

El desacuerdo entre PT, PVEM con Morena

A finales de noviembre, la discusión para la aprobación en la Cámara de Diputados fue pospuesta para el pasado 6 de diciembre ya que se había hablado de un desacuerdo dentro de la alianza “Juntos hacemos historia”.

Pues en la propuesta al eliminar recursos a los partidos y reducir el número de legisladores, el PT y eel PVEM se verían reducidos e incluso estaban en riesgo de perder el registro.

