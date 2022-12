Quién es Edmundo Jacobo, el secretario ejecutivo del INE que podría perder su puesto por el Plan B de AMLO

El filósofo de profesiones lleva en la autoridad electoral desde 2008 (INE)

La madrugada del miércoles 7 de diciembre en la Cámara de Diputados se aprobó el Plan B en materia electoral que mandó el presidente Andrés Manuel López Obrador (AMLO), luego de observar que no tendría los votos necesarios para aprobar una reforma a nivel de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos (CPEUM).

Entre los cambios que se propusieron está eliminar los fideicomisos de la autoridad electoral, así como suprimir la rama administrativa del Servicio Profesional Electoral Nacional, además de dar un paso a la destitución del secretario ejecutivo Edmundo Jacobo Molina.

Sin embargo, uno de los puntos más controversiales fueron las reformas a la Secretaría Ejecutiva, pues de acuerdo al documento que se aprobó en su artículo décimo séptimo transitorio del dictamen, la persona titular del cargo cesará sus funciones a partir de la publicación de las reformas a las leyes secundarias, por lo que Jacobo Molina abandonaría su puesto en el que estuvo desde 2008.

“Dada la modificación de las facultades de (la) Secretaría Ejecutiva con la entrada en vigor del presente decreto, la persona titular de dicho cargo cesará en sus funciones a partir de su publicación”

Edmundo Jacobo ha sido secretario Ejecutivo del INE por 14 años (Cuartoscuro)

Asimismo, el dictamen estableció que, una vez que se destituya del cargo, el Consejo General nombrará de entre los directores ejecutivo a un encargado del despacho, por lo que en la sesión ordinaria de mayo del próximo año se designará a una nueva persona titular de la Secretaría Ejecutiva.

¿Quién es Edmundo Jacobo?

El funcionario que dejaría al INE después de 14 años en la institución es originario de Hermosillo, Sonora. Cursó la licenciatura en Filosofía en la Universidad de Guanajuato; posteriormente se desempeñó como profesor de tiempo completo en las Universidades de Guanajuato, la Autónoma de Baja California, así como la Autónoma Metropolitana. Además de lo anterior, fungió como investigador invitado y director de Capacitación del Instituto Mexicano del Petróleo.

Asimismo, en la UAM, unidad Azcapotzalco, encabezó varios cargos como jefe del Área de Investigación del Estado y Política Económica; coordinador del Tronco General de Asignatura de la División de Ciencias Sociales y Humanidades; jefe de Departamento de Economía; finalmente, como rector de la Unidad Académica.

No obstante, su irrupción en el escenario político se dio cuando en 2008 se convirtió en el titular de la Secretaría Ejecutiva del entonces Instituto Federal Electoral (IFE); fue reelecto en el cargo en 2020 con el apoyo de la mayoría de los consejeros, excepto Pamela San Martín, José Roberto Ruiz Saldaña y Adriana Favela.

Uno de los principales promotores para que siguiera en el ahora INE fue el consejero presidente Lorenzo Córdova, el cual argumentó que designar a la misma persona para el cargo sería una decisión trascendental para evitar especulaciones y contribuir a la operación institucional.

La cercanía de Lorenzo Córdova, consejero presidente del INE, y Edmundo Jacobo ha generado señalamientos (Twitter/@INEMexico)

Sin embargo, no ha sido ajeno a escándalos debido a su supuesta cercanía con Córdova Vianello, uno de los que más transcendió fue la conversación entre ambos que se filtró en 2015 donde el consejero presidente se mofó “con tono racista” de los indígenas que solicitaron la creación de la circunscripción sexta para que pudieran postular perfiles afines en los comicios de la zona.

“Había uno, no mam*s, no te voy a mentir. Te voy a decir cómo hablaba este cabr*n: (imitando la voz del ciudadano) ‘Yo jefe, gran nación chichimeca, vengo Guanajuato. Yo decir aquí o diputados, para nosotros, yo no permitir tus elecciones”, expresaban ambos entre risas.

Aunque en un inicio no se supo quién era el interlocutor del doctor en Ciencia Política, fue el propio INE que en documento de disculpa indicó que fue el secretario ejecutivo, por lo que ambos personajes pidieron disculpas por su actuar que se difundió.

Layda Sansores presentó supuesto chat entre Marko Cortés, Alito Moreno y Jesús Zambrano (Twitter/@LaydaSansores)

Finalmente, el mismo día de la discusión de la reforma electoral, la gobernadora de Campeche, Layda Sansores San Román, dio a conocer una presunta conversación en donde Edmundo Jacobo supuestamente habría organizado un encuentro en su casa para que se reunieran los líderes de Va por México con Lorenzo Córdova.

En la emisión número 49 del Martes del Jaguar, la mandataria presentó un fragmento de una conversación entre Alito Moreno, Marko Cortés y Jesús Zambrano donde se ponían de acuerdo para reunirse con las autoridades electorales con el fin de aclarar algunos puntos de la coalición de oposición que encabezaron.

“Hola, estimados amigos. Dos asuntos: 1) la reunión con Lorenzo Córdova podría ser el 1 o 3 de marzo a las 17:00 horas en la casa de Edmundo Jacobo. Uds dice. Y 2) la reunión que han acodado con nuestros referentes de la Mesa Política con los candidatos”, expresó el perredista, a lo cual el priista y el panista aceptaron gustosos la invitación.

