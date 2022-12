Claudia Sheinbaum aceptó y se sumó a la idea de un debate entre las ‘corcholatas’ de Morena

Claudia Sheinbaum. Foto: Gobierno de la Ciudad de México

La idea de un debate al interior del Movimiento de Regeneración Nacional (Morena) entre las denominadas corcholatas toma cada vez más fuerza. Ya con los pronunciamientos de Marcelo Ebrard, que fue quien lo planteó, y de Adán Augusto López, ahora fue la jefa de gobierno de la Ciudad de México Claudia Sheinbaum quien se sumó a la propuesta.

En comparecencia ante medios de comunicación, la mandataria se mostró abierta a participar en una discusión de propuestas y proyectos entre los posibles precandidatos del partido rumbo a las elecciones presidenciales de 2024. De esta forma, Sheinbaum instó a las áreas morenistas correspondientes a brindar detalles sobre la organización del evento que ya tiene a las principales figuras en disposición.

“Sí (participaría), pero hay que ver cómo. Tiene que definirlo nuestro partido, hay que ver en qué momento y cómo sería. Por supuesto, a todo lo que convoque Morena, ahí vamos a estar. No lo he pensado a la fecha. Se planteó esta posibilidad por parte de Marcelo Ebrard y planteamos que estaría muy bien, pero pues ya tiene que definirlo el partido, cómo y cuándo sería, y todo lo demás”, dijo la funcionaria ante el cuestionamiento de un reportero.

(Foto: Twitter/m_ebrard)

Aunque tal evento aún se encuentra en una etapa muy temprana, no sucede lo mismo cuando se habla de una visualización hacia el próximo representante de la autodenominada Cuarta Transformación, que busca suceder a Andrés Manuel López Obrador en la presidencia del país. Son diversos los ejercicios de opinión ciudadana los que señalan a la jefa de gobierno capitalina y al secretario de Relaciones Exteriores como las figuras favoritas. Muy por encima del secretario de Gobernación.

Sin embargo, no hay algo definido y aunque entre los propios protagonistas se ha evitado incluir al senador Ricardo Monreal, este también ha levantado la mano en numerosas ocasiones por participar en la lucha por ser el candidato del partido. De hecho, la autoría de la propuesta por debatir se la ha adjudicado él. Y es que, el legislador se ha mostrado como una de las voces más autocríticas dentro del movimiento y a pesar de las controversias generadas por ello, ha dejado clara su intención por continuar en él.

“¿Saben qué desearía? Que todos aquellos que aspiran (a ser candidato), viniéramos con ustedes a debatir, a deliberar sobre la seguridad pública, política social, política de Estado, empleo, educación, salud y que ustedes nos escucharan a los cuatro o cinco que esperamos a suceder al presidente López Obrador y que ustedes decidan con libertad quién debe de ser el que encabece la decisión del pueblo”, sostuvo Monreal en un acto público.

Marcelo Ebrard, Claudia Sheinbaum, Ricardo Monreal y Adán Augusto buscan ser los elegidos para competir por la Presidencia de la República en 2024 (Ilustración: Infobae México/Jesús Abraham Avilés Ortiz)

AMLO dio el visto bueno

El presidente de la República y principal exponente de la 4T aseguró estar de acuerdo en que los cuatro posibles candidatos de Morena para las elecciones de 2024, lleven a cabo un debate para presentar sus propuestas, esto, siempre y cuando no se les “vayan a acusar” de infringir las leyes electorales.

“Si ellos lo aceptan, no hay por qué negarse a que den a conocer sus planteamientos, solo tener cuidado de que no los vaya a acusar de actos anticipados de campaña, porque andan muy estrictos. Pero si no está prohibido y lo pueden hacer, ejercen su libertad”, dijo en conferencia matutina este 7 de diciembre.

