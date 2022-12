Por qué Anel Noreña tachó de “hipócrita” a Gustavo Adolfo Infante

(IG anelnorena_mx/ IG gustavoadolfoinfantetv)

Anel Noreña se encuentra en el ojo del huracán después de asistir a un evento para inaugurar un parque de diversiones y protagonizar un zafarrancho con los medios de comunicación. Ante esto, varios periodistas de espectáculos -como Gustavo Adolfo Infante- dieron su opinión al respecto y la exesposa de José José no dudó responder.

Anel Noreña explotó contra Flor Rubio: “La tercera edad está muy abandonada” La colaboradora de “Venga la Alegría” comentó que la vedette no debería asistir a eventos si no va a atender a la prensa; esto tras las acciones de su equipo de seguridad en contra de reporteros VER NOTA

Todo comenzó cuando el conductor retomó la polémica de Anel en el vespertino De Primera Mano y aseguró que la familia de la famosa no era de su agrado.

“Es encantadora cuando no quiere que salgan las cosas a la luz. Cuando Pepito, su hijo, se había casado con Brenda Ocaña, me habló: ‘Gustavito, por favor no digas nada’, entonces ahí sí bien buena onda, bien cuatitos (...) Ella y su hijo, José Joel, son bastante prepotentes y pelados”, mencionó Infante.

(Foto: Gettyimages)

Asimismo, el también conductor de El minuto que cambió mi destino remarcó que él procuraba no involucrarse mucho con Noreña para evitar cualquier tipo de conflictos.

Ordenaron a Alfredo Adame no acercarse a la madre de Gustavo Adolfo Infante El actor fue denunciado por presuntamente cometer violencia mediática y de género contra la mamá del presentador, quien tiene 85 años VER NOTA

“Yo sí guardo ya una distancia con Anel Noreña y con José Joel porque tratan tan mal a la gente, tratan tan mal a los medios, y todavía dijeras ‘Es el gran artista’, pero canta gacho”, ahondó el presentador.

Como si sus declaraciones no fueran lo suficientemente controversial, Gustavo Adolfo Infante remató al puntualizar que la ex pareja del Príncipe de la Canción tenía muchas carencias mediáticas.

Conductor de “Sale el Sol” llamó ‘ridícula’ Vanessa Huppenkothen por llorar tras la eliminación de México del Mundial La presentadora externó su decepción a través de redes sociales, pero fue duramente criticada por “dramatizar” la situación VER NOTA

“Yo, Gustavo Adolfo Infante, tomo distancia en el programa. Ahora, si la señora no genera, no es la esposa, no es la viuda, el testamento lo tiene en la imaginación, no paga lo que debe y aparte en el programa donde trabaja en las mañanas la regañan si da entrevistas y es una majadera, bye”, dijo.

Qué le respondió Anel Noreña a Gustavo Adolfo

Tras darse a conocer las declaraciones de Gustavo Adolfo Infante, Anel Noreña rompió el silencio desde sus redes sociales y despotricó en contra del famoso.

“Señor Adolfo, por favor, no me vengas con que guardas distancia si hace unos minutos me pedías que te tomara la llamada para dar una declaración sobre este tema”, colocó la madre de José Joel.

De igual manera, Anel exhortó al conductor de Imagen Televisión a ser claro con su audiencia y explicó las razones por las cuales Infante se habría molestado con ella.

“Mejor di la verdad: no quise contestar ni te contestaré, por eso tu desagrado para mí y mi familia. Y si eso es insoportable, pues sigue tu camino y no me marquen más”, apuntó.

Para finalizar, Noreña colocó en la descripción de su publicación que Infante sería una persona doble cara: “En fin, la hipocresía.... Solo mandar bendiciones y a lo que sigue”.

Las reacciones por parte de los internautas no se hicieron esperar y varios de ellos se mostraron en favor de la expareja de José José.

“No necesita de eso usted siempre una dama”. “Es tú derecho si quieres o no contestar...no les generes ningún tipo de ganancia...este sr.. se cree que puede manipular a todos”. “Ese señor siempre termina hablando mal de las personas que no le conceden una entrevista”. “Este señor no tiene madre por eso habla así. mi bella y hermosa Anel no pierda tiempo en escuchar a ese tipo”, se lee en Instagram.

SEGUIR LEYENDO