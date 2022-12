Anel Noreña explotó contra Flor Rubio: “La tercera edad está muy abandonada”

(Fotos Instagram: @florrubiooficial // @anel_noreñamx)

Una vez más Anel Noreña está envuelta en controversia por un acercamiento con la prensa. En esta ocasión, la vedette dio de qué hablar por su participación especial en un evento de apertura donde supuestamente pidió un equipo de seguridad para evitar tratar con la prensa. Y es que en los últimos meses ha sido cuestionada sobre las diferencias que existirían entre sus dos hijos: José Joel y Marysol.

Todo transcurrió con normalidad hasta que la ex esposa de José José emprendió su regreso a casa, pues fue abordada por varios medios de comunicación que buscaban sus declaraciones a toda costa. Fue en ese momento cuando se desató el zafarrancho, pues entre empujones y gritos de ambas partes, Anel consiguió huir.

Entre los medios que cubrieron el evento se encontraban las cámaras de Venga la Alegría, producción de TV Azteca que transmitió las imágenes y puso sobre la mesa el trasfondo de lo ocurrido. Después de mostrar todo lo que pasó, Flor Rubio explotó contra el equipo de seguridad que protegió a la vedette por la manera en que lo hicieron y pidió que ella no asista a ese tipo de eventos si no quiere dar entrevistas.

“Si no quieres aparecer con los medios no vayas, no aceptes ir a ese tipo de eventos donde están convocados los medios de comunicación. Pero a estos eventos les interesa que vaya la prensa obviamente para que todo mundo hable de la apertura del lugar ”, comenzó la periodista de espectáculos.

“Estoy segura que mucha gente está diciendo: ‘Es que son unos revoltosos los reporteros y empujaron a Anel’ [...] se genera una situación bastante desagradable que no nos gusta como prensa, por supuesto, y Anel, bueno pues no vayas, entiendo que no quieras hablar pero entonces no te expongas en lugares donde hay tantos medios de comunicación”, concluyó.

La opinión de Flor Rubio llegó a oídos de Anel Noreña, quien recurrió a su cuenta de Instagram para defenderse. Para comenzar, mencionó que respeta el trabajo que realiza la colaboradora de Venga la Alegría y por esa razón le resulta extraño la manera en que la atacó.

No veo la coherencia en decirme que ‘no vaya’, pues como usted trabajo y mi trabajo es ser figura pública. Que agradezco infinitamente a los empresarios, a las televisoras que me sigan tomando en cuenta, pues lo he dicho muchas veces, el rubro de la tercera edad está muy abandonado. Nadie nos quiere contratar.

La protagonista de El amor tiene cara de mujer explicó que aceptó formar parte del evento porque es parte de su trabajo y comentó que cada vez le resulta más complicado encontrar áreas de oportunidad, pues las personas de su rango de edad no suelen ser contratadas.

“Aquí si puedo ser una vocera de mi segmento de edad, es para que se inspiren y salgan adelante. Yo lo seré mientras pueda y no me quedaré en casa porque no quiero dar entrevistas”, agregó en su publicación que minutos después eliminó.

No obstante, su equipo reapareció para hacer frente al escándalo y a nombre de la vedette emitieron un comunicado: “Si observan el video se puede apreciar la avalancha de reporteros y medios de comunicación que se le vienen encima a la Señora Anel. Por ello se pidió ayuda de los guardias de seguridad para escoltar su salida.

Finalmente Anel pidió comprensión y respeto, mientras que Flor Rubio no ha hecho más declaraciones al respecto:

Yo siempre les doy entrevistas pero respetándonos físicamente . Por favor les hago hincapié y exhorto a que sean más sutiles y empáticos cuando quieran una entrevista con nosotras las actrices de la tercera edad.

