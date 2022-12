La felicitación de Alfonso Herrera a Dulce María que reavivó su romance entre los fans

Alfonso Herrera y Dulce María fueron novios durante "Rebelde" (Foto: Instagram/@rebel_for4)

Aunque por sus personajes dentro del melodrama de Televisa, Rebelde (2004), es común que los fans asocien a Dulce María con Christopher Uckermann y a Alfonso Herrera con Anahí, en la realidad las parejas fueron al revés y el reciente cumpleaños de la ex pelirroja reavivó dicha historia debido a una peculiar felicitación por parte del cantante en retiro.

La madre de María Paula cumplió 37 años de edad y como era de esperarse, toda mención hecha por algún ex RBD generó altas expectativas entre sus fans, debido a las versiones que más de una televisora expresa sobre una posible fricción entre ella y el resto de sus compañeros. Sin embargo eso ha quedado atrás con su reciente encuentro, aunque la felicitación de su ex novio no pasó desapercibida.

“Felicidades ardilla, Dulce María”, escribió el protagonista del Baile de los 41 en su cuenta de Twitter, dejando que sus miles de fans compartieran sus mejores fotos, momentos, anécdotas e incluso memes sobre lo que fue su relación dentro de la agrupación, que a casi 20 años de haber pasado, aún más de uno recuerda con cariño e intensidad.

Tras su paso por Rebelde, Dulce María se convirtió en una actriz de fama internacional, con miles de seguidores que escuchan atentos todo sobre su vida profesional y personal, como su matrimonio con el productor de cine Paco Álvarez, que se concretó en noviembre de 2019, sin embargo los más fieles y antiguos saben todo sobre su romance con Poncho.

La integrante de RBD reveló que su relación comenzó en 2003, en el set que compartían. “Fue en Clase 406 y Rebelde. ¿Cómo no iba a ser intenso si estábamos todo el tiempo juntos? De ahí tenías que pelearte, reconciliarte y no hablarte, ser amigos, todo al mismo tiempo y compartir escenarios…”, declaró durante una entrevista con Suelta La Sopa, donde también aclaró que las cosas no fueron nada fáciles.

En ese momento la intérprete de Mia Colucci era novia de Christopher Uckermann, sin embargo la relación duró solo un par de meses, aunque dicho romance fue el motivo de supuestos “roces” con Belinda, quien era su ex novia. Aunque para los fans, Anahí “era la novia de Poncho”, algo que también generó conflictos entre sus bases de admiradores con los de Dulce María.

“Es todo muy susceptible, porque a lo mejor pasa cualquier cosa y ya no te cayó bien en ese momento y tienes que estar todo el día con esa persona. Era complicado pero la verdad es que yo creo que lo supimos manejar bastante bien”, confesó.

Sin embargo, cuando los actores llegaron al actor, no se invitaron o asistieron a sus respectivas bodas, a pesar de que el vínculo de la banda los mantiene “unidos”, como recientemente le externó al matutino Venga La Alegría. Cuando ella llegó al altar de la mano del director Paco Álvarez, tuvo que retomar el tema con Herrera.

“A mis exnovios no, o sea, bueno, me refiero a que ningún exnovio irá y ahí (en RBD) hay un exnovio mío. Él no me invitó a su boda, entonces yo tampoco, pero por respeto a toda su familia y a mí, y ningún exnovio ni exnovia estarán presentes (en mi matrimonio)”, señaló la cantante mexicana.

Anahí no dudó en dedicarle un emotivo mensaje en Instagram, acompañado de un video, siendo una prueba más de que toda supuesta rivalidad entre ambas solo es producto de la imaginación de los demás, pues su amistad inició mucho antes de que las dos formaran parte de RBD.

