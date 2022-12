“Sigue tu camino”: la indirecta que AMLO habría lanzado a Ricardo Monreal tras amenaza de dejar Morena

Los pleitos al interior de Morena siguen aumentando (Fotos: Cuartoscuro)

Recientemente Ricardo Monreal, líder de Regeneración Nacional en el Senado de la República, señaló que, de no lograr estar en la boleta electoral para las elecciones presidenciales de 2024 como candidato de Morena, buscaría contender con apoyo de la coalición opositora “Va por México”.

En medio de la polémica declaración, el actual presidente de la República y también fundador del partido guinda, Andrés Manuel López Obrador (AMLO), habría emitido (durante la conferencia de prensa de este 05 de diciembre) un mensaje referente a la situación:

“En el caso de los posibles candidatos a la presidencia en el movimiento que yo participo (Morena) ¿A quién voy a apoyar?, ´Ah, es que si no me apoyas a mi, y no gané la encuesta, me voy´: que te vaya bien, sigue tu camino”, comentó el mandatario respecto a la posible salida de alguna de las “corcholas” de su partido.

Bajo este sentido, el mandatario ironizó sobre este panorama, puesto que cuestionó la posibilidad de que los partidos opositores sumen a sus filas a un elemento que no fue favorecido en encuestas internas para ser el representante en las boletas electorales de 2024.

“Si alguien pierde una encuesta ¿Lo van a estar esperando en otro partido? ¿Qué partido aceptaría?, además los conservadores tiene más candidatos que simpatizantes”, comentó.

Cabe destacar que lo expresado por López Obrador se da luego de que el senador de Morena declarara en una entrevista para El Heraldo de Chihuahua, lo que habría sido tomado como un amago al partido guinda, pues en una de sus respuesta señaló:

“Nuestros límites para estar en las boletas y seguir en Morena son la dignidad, el trato político y el piso parejo que hasta ahora no ha existido. De lo contrario, consideraré ir con Va por México”

Información en desarrollo...