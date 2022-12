Anette Michel reapareció en foro de “MasterChef” y desató rumores sobre su regreso

(Foto: Instagram @anettemicheltv)

Después de aproximadamente dos décadas trabajando en TV Azteca y tras conducir ocho temporadas de MasterChef, Anette Michel abandonó sus filas para probar suerte en su competencia directa, Televisa. Su apuesta resultó fructífera, pues marcó su regreso a las telenovelas con un papel protagónico en Contigo Sí junto a Brandon Peniche -ex conductor de Venga la Alegría-, Ernesto Laguardia y Danilo Carrera.

Pero eso no es todo, de acuerdo con una entrevista que cedió Juan Osorio para el periodista de espectáculos Eden Dorantes, podría estelarizar su nueva telenovela: El amor invencible: “Tuve una junta con ella y todo, va a analizarlo, vamos a ver unas fechas que tiene en diciembre, pero es parte del elenco, confirmada”.

Elenco de "Contigo sí" (Foto: Instagram/contigosimx)

Sin embargo, dicha colaboración podría no ocurrir, pues en las últimas horas se posicionó entre las principales tendencias de redes sociales por reaparecer en el foro del reality gastronómico que actualmente conduce Tatiana. Y es que su visita en previó a la semifinal de la segunda temporada de MasterChef Celebrity desató rumores sobre su regreso.

Las especulaciones surgieron a raíz de un video que publicó la Reina de los Niños en sus redes sociales. En dicho fragmento audiovisual se puede apreciar a ambas presentadoras de televisión bailando mientras hacen una parodia de Laura Bozzo cuando estaba en La Casa de los Famosos 2: “Que guapa... Guapa tú, princesa”.

Tatiana lució un espectacular vestido morado corte A con destellos coloridos en la falda que portó durante el programa que se transmitió el domingo 04 de diciembre, mientras que Anette modeló una prenda casual verde claro con unos huaraches.

Sin decir nada, las conductoras dejaron entrever la posibilidad de que exista una nueva temporada del reality que marcaría el regreso de la también actriz de 51 años a TV Azteca. Las reacciones no se hicieron esperar y muchos usuarios de Instagram dejaron al descubierto su deseo de volver a verla a ver como mediadora entre los concursantes y los chefs.

Tatiana ingresó para conducir una temporada infantil y tras el éxito que alcanzó se sumó a la edición celebrity. (Foto Instagram: @oficial.tatiana)

“Regresa Anette Michel??”. “¿Qué hace ahorita, pues que no era ya la estrella en telerisa?. Tatiana, tú ya eres la imagen de Masterchef, muy bien”. “Tati haz hecho un excelente trabajo, mejor que Rebeca y Annette”. “Unas fregonas y guapas en la conducción”. “Necesito a Anette en temporadas normales y a Tatiana en Kids”. “Por favor Anette regresa, nada es igual sin ti”. “Me gusta como conduce Anette pero amé a Tati en este proyecto”, fueron algunos comentarios.

Hasta el momento ninguna de las dos ha confirmado o desmentido las especulaciones, tampoco existe información por parte de la producción. No obstante, cualquier anuncio podría darse a conocer durante la final del reality que, de acuerdo con la secuencia de los programas, se transmitirá el domingo 18 de diciembre en punto de las 20:00 horas.

La conductora recibió buenos comentarios por su participación en un programa de Televisa (Foto: Instagram @anettemicheltv)

¿Qué dijo Anette Michel tras su salida de “MasterChef”?

Fue en julio de 2021 cuando la actriz acudió como invitada especial a varios programas de Televisa para hablar sobre su participación en Contigo Sí. Como era de esperarse fue cuestionada sobre su repentina salida del reality gastronómico y, sin profundizar en detalles, aseguró que no estaba arrepentida de su decisión.

“Fue muy complicado, pero no me arrepiento ni por medio segundo”, comentó para Cuéntamelo Ya!. “Llegó un momento en que me dolía mucho esa parte de mi corazón, que anhelaba regresar a las telenovelas porque lo hice muchos años de mi carrera y ahora lo quiero retomar”, agregó.

Fui inmensamente feliz durante ocho temporadas. Adoro a los chefs y a la extraordinaria producción, pero hay situaciones administrativas internas que no van conmigo [...] Yo soy una persona muy derecha y siempre he sido de una sola pieza. En este momento es imposible que regrese, así que tengo que decirle no a MasterChef.

