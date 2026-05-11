México

Lluvias torrenciales, vientos fuertes y calor extremo: así estará el clima en México este 11 de mayo

El frente frío 50 provocará tormentas intensas en gran parte del país, mientras persiste la onda de calor en varias entidades del norte y sur de México

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Un mapa de México resalta con colores cálidos indicando una ola de calor. A su derecha, un reloj de pared analógico sin números y un calendario mensual con fechas visibles.
México enfrentará lluvias intensas, tormentas y calor extremo este 11 de mayo. (Imagen Ilustrativa Infobae)

México enfrentará este lunes 11 de mayo una jornada marcada por lluvias torrenciales, tormentas eléctricas, fuertes rachas de viento y altas temperaturas en distintas regiones del país.

El Servicio Meteorológico Nacional (SMN) informó que el frente frío número 50, combinado con canales de baja presión e inestabilidad atmosférica, generará condiciones severas principalmente en el noreste, centro y oriente del territorio nacional.

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Mientras algunas entidades registrarán inundaciones y granizadas, otras seguirán bajo los efectos de la onda de calor, con temperaturas superiores a los 45 grados Celsius.

Estados con lluvias más intensas este 11 de mayo

Las precipitaciones más fuertes se concentrarán en estados del centro, noreste y Golfo de México, donde existe riesgo de inundaciones, deslaves y crecimiento de ríos y arroyos.

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Tres bomberos con uniformes negros y franjas amarillas reflectantes se paran en un paso a desnivel con el suelo cubierto de agua oscura. Uno sostiene una pieza de vehículo. Un gran cartel publicitario se ve al fondo
Lluvias intensas provocarán posibles inundaciones y deslaves en varias regiones. (Bomberos CDMX) (Bomberos CDMX)

Lluvias torrenciales (150 a 250 mm)

  • San Luis Potosí (este)
  • Hidalgo (norte)
  • Puebla (norte y centro)
  • Veracruz (norte y centro)

Lluvias intensas (75 a 150 mm)

  • Tamaulipas (oeste y sur)
  • Querétaro (norte)

Lluvias muy fuertes (50 a 75 mm)

  • Nuevo León (centro y este)
  • Estado de México (norte y este)
  • Guerrero (este)
  • Oaxaca (norte y oeste)

Lluvias fuertes (25 a 50 mm)

  • Ciudad de México
  • Morelos
  • Tlaxcala
  • Guanajuato
  • Michoacán
  • Chiapas

Chubascos y lluvias aisladas

  • Chihuahua
  • Coahuila
  • Durango
  • Zacatecas
  • Tabasco
  • Campeche
  • Yucatán
  • Quintana Roo

Las lluvias estarán acompañadas de:

  • Descargas eléctricas
  • Posible caída de granizo
  • Encharcamientos
  • Inundaciones urbanas
  • Deslaves en zonas montañosas

Clima en CDMX y Valle de México: tarde lluviosa y posibles granizadas

En la Ciudad de México se espera un ambiente fresco por la mañana y cálido durante la tarde, aunque con alta probabilidad de lluvias fuertes y tormentas eléctricas.

Este es el tipo de nube que se vio en la CDMX
México enfrentará una jornada de contrastes entre lluvias intensas y calor extremo. Foto: Fernanda López-Castro / Infobae México

Pronóstico para CDMX

  • Temperatura mínima: 14 a 16 °C
  • Temperatura máxima: 24 a 26 °C
  • Cielo: medio nublado a nublado
  • Lluvias: fuertes por la tarde y noche
  • Posible caída de granizoRachas de viento: hasta 60 km/h

Pronóstico para Toluca

  • Temperatura mínima: 7 a 9 °C
  • Temperatura máxima: 20 a 22 °C
  • Ambiente frío en zonas altas

Probabilidad de lluvias muy fuertes en el Estado de México

Las autoridades recomendaron tomar precauciones ante posibles encharcamientos y afectaciones viales durante la tarde-noche.

Onda de calor continuará en más de 15 estados

Pese a las lluvias, el calor extremo continuará afectando gran parte del país, especialmente en estados del norte y sur.

Estados con temperaturas superiores a 45 °C

  • Sonora
  • Chihuahua
  • Durango
  • Sinaloa

Estados con temperaturas de 40 a 45 °C

  • Baja California Sur
  • Nayarit
  • Michoacán
  • Morelos
  • Guerrero
  • Oaxaca
  • Chiapas
  • Campeche
  • Yucatán

Estados con temperaturas de 35 a 40 °C

  • JaliscoColima
  • Veracruz
  • Tabasco
  • Quintana Roo
  • Estado de México (suroeste)
  • Puebla (suroeste)
Protección Civil de la Ciudad de México emitió una serie de recomendaciones a la población en general debido a las fuertes precipitaciones previstas.
Las lluvias intensas continuarán en varias regiones del país. Crédito: Cuartoscuro.

El SMN señaló que la onda de calor comenzará a disminuir en Zacatecas y Estado de México debido al ingreso de aire más fresco asociado al frente frío.

Vientos fuertes y posibles riesgos en carreterasAdemás de las lluvias, se pronostican fuertes rachas de viento en distintas entidades del país.

Estados con rachas de 50 a 70 km/h

  • Chihuahua
  • Durango
  • Coahuila
  • Nuevo León
  • Tamaulipas
  • San Luis Potosí
  • Guanajuato
  • Querétaro
  • Hidalgo
  • Estado de México

Estados con rachas de 30 a 50 km/h

  • Ciudad de México
  • Puebla
  • Morelos
  • Michoacán
  • Guerrero
  • Yucatán
  • Quintana Roo

También se prevén:

  • Bancos de niebla en carreteras
  • Baja visibilidad en zonas montañosas
  • Posibles tolvaneras en Baja California y Sonora
  • Oleaje de hasta 2.5 metros en Baja California y Quintana Roo

Recomendaciones por lluvias, calor y fuertes vientos

Ante el pronóstico meteorológico para este lunes, autoridades pidieron a la población mantenerse alerta y seguir indicaciones de Protección Civil.

Termómetro blanco en una pared amarilla mostrando alta temperatura en una calle soleada de México con edificios antiguos, personas buscando sombra y un perro.
La onda de calor continuará afectando gran parte del país. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Recomendaciones por lluvias

  • Evitar cruzar calles inundadas
  • No tirar basura en coladeras
  • Mantenerse lejos de ríos y arroyos
  • Tener lista una mochila de emergencia

Recomendaciones por tormentas eléctricas

  • No refugiarse debajo de árboles
  • Desconectar aparatos eléctricos
  • Evitar actividades al aire libre durante tormentas

Recomendaciones por calor extremo

  • Mantenerse hidratado
  • Evitar exposición prolongada al sol
  • Usar ropa ligera y protector solar
  • Recomendaciones por viento fuerte
  • Retirar objetos de balcones y azoteas
  • Manejar con precaución

Alejarse de anuncios espectaculares y árboles

El clima de este 11 de mayo estará marcado por contrastes extremos en distintas regiones del país, por lo que especialistas recomiendan mantenerse atentos a los avisos oficiales del Servicio Meteorológico Nacional.

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