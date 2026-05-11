Lluvias torrenciales, vientos fuertes y calor extremo: así estará el clima en México este 11 de mayo

México enfrentará este lunes 11 de mayo una jornada marcada por lluvias torrenciales, tormentas eléctricas, fuertes rachas de viento y altas temperaturas en distintas regiones del país.
El Servicio Meteorológico Nacional (SMN) informó que el frente frío número 50, combinado con canales de baja presión e inestabilidad atmosférica, generará condiciones severas principalmente en el noreste, centro y oriente del territorio nacional.
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Mientras algunas entidades registrarán inundaciones y granizadas, otras seguirán bajo los efectos de la onda de calor, con temperaturas superiores a los 45 grados Celsius.
Estados con lluvias más intensas este 11 de mayo
Las precipitaciones más fuertes se concentrarán en estados del centro, noreste y Golfo de México, donde existe riesgo de inundaciones, deslaves y crecimiento de ríos y arroyos.
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Lluvias torrenciales (150 a 250 mm)
- San Luis Potosí (este)
- Hidalgo (norte)
- Puebla (norte y centro)
- Veracruz (norte y centro)
Lluvias intensas (75 a 150 mm)
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- Tamaulipas (oeste y sur)
- Querétaro (norte)
Lluvias muy fuertes (50 a 75 mm)
- Nuevo León (centro y este)
- Estado de México (norte y este)
- Guerrero (este)
- Oaxaca (norte y oeste)
Lluvias fuertes (25 a 50 mm)
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- Ciudad de México
- Morelos
- Tlaxcala
- Guanajuato
- Michoacán
- Chiapas
Chubascos y lluvias aisladas
- Chihuahua
- Coahuila
- Durango
- Zacatecas
- Tabasco
- Campeche
- Yucatán
- Quintana Roo
Las lluvias estarán acompañadas de:
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- Descargas eléctricas
- Posible caída de granizo
- Encharcamientos
- Inundaciones urbanas
- Deslaves en zonas montañosas
Clima en CDMX y Valle de México: tarde lluviosa y posibles granizadas
En la Ciudad de México se espera un ambiente fresco por la mañana y cálido durante la tarde, aunque con alta probabilidad de lluvias fuertes y tormentas eléctricas.
Pronóstico para CDMX
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- Temperatura mínima: 14 a 16 °C
- Temperatura máxima: 24 a 26 °C
- Cielo: medio nublado a nublado
- Lluvias: fuertes por la tarde y noche
- Posible caída de granizoRachas de viento: hasta 60 km/h
Pronóstico para Toluca
- Temperatura mínima: 7 a 9 °C
- Temperatura máxima: 20 a 22 °C
- Ambiente frío en zonas altas
Probabilidad de lluvias muy fuertes en el Estado de México
Las autoridades recomendaron tomar precauciones ante posibles encharcamientos y afectaciones viales durante la tarde-noche.
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Onda de calor continuará en más de 15 estados
Pese a las lluvias, el calor extremo continuará afectando gran parte del país, especialmente en estados del norte y sur.
Estados con temperaturas superiores a 45 °C
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- Sonora
- Chihuahua
- Durango
- Sinaloa
Estados con temperaturas de 40 a 45 °C
- Baja California Sur
- Nayarit
- Michoacán
- Morelos
- Guerrero
- Oaxaca
- Chiapas
- Campeche
- Yucatán
Estados con temperaturas de 35 a 40 °C
- JaliscoColima
- Veracruz
- Tabasco
- Quintana Roo
- Estado de México (suroeste)
- Puebla (suroeste)
El SMN señaló que la onda de calor comenzará a disminuir en Zacatecas y Estado de México debido al ingreso de aire más fresco asociado al frente frío.
Vientos fuertes y posibles riesgos en carreterasAdemás de las lluvias, se pronostican fuertes rachas de viento en distintas entidades del país.
Estados con rachas de 50 a 70 km/h
- Chihuahua
- Durango
- Coahuila
- Nuevo León
- Tamaulipas
- San Luis Potosí
- Guanajuato
- Querétaro
- Hidalgo
- Estado de México
Estados con rachas de 30 a 50 km/h
- Ciudad de México
- Puebla
- Morelos
- Michoacán
- Guerrero
- Yucatán
- Quintana Roo
También se prevén:
- Bancos de niebla en carreteras
- Baja visibilidad en zonas montañosas
- Posibles tolvaneras en Baja California y Sonora
- Oleaje de hasta 2.5 metros en Baja California y Quintana Roo
Recomendaciones por lluvias, calor y fuertes vientos
Ante el pronóstico meteorológico para este lunes, autoridades pidieron a la población mantenerse alerta y seguir indicaciones de Protección Civil.
Recomendaciones por lluvias
- Evitar cruzar calles inundadas
- No tirar basura en coladeras
- Mantenerse lejos de ríos y arroyos
- Tener lista una mochila de emergencia
Recomendaciones por tormentas eléctricas
- No refugiarse debajo de árboles
- Desconectar aparatos eléctricos
- Evitar actividades al aire libre durante tormentas
Recomendaciones por calor extremo
- Mantenerse hidratado
- Evitar exposición prolongada al sol
- Usar ropa ligera y protector solar
- Recomendaciones por viento fuerte
- Retirar objetos de balcones y azoteas
- Manejar con precaución
Alejarse de anuncios espectaculares y árboles
El clima de este 11 de mayo estará marcado por contrastes extremos en distintas regiones del país, por lo que especialistas recomiendan mantenerse atentos a los avisos oficiales del Servicio Meteorológico Nacional.
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