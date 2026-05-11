Lluvias torrenciales, vientos fuertes y calor extremo: así estará el clima en México este 11 de mayo

México enfrentará lluvias intensas, tormentas y calor extremo este 11 de mayo. (Imagen Ilustrativa Infobae)

México enfrentará este lunes 11 de mayo una jornada marcada por lluvias torrenciales, tormentas eléctricas, fuertes rachas de viento y altas temperaturas en distintas regiones del país.

El Servicio Meteorológico Nacional (SMN) informó que el frente frío número 50, combinado con canales de baja presión e inestabilidad atmosférica, generará condiciones severas principalmente en el noreste, centro y oriente del territorio nacional.

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Mientras algunas entidades registrarán inundaciones y granizadas, otras seguirán bajo los efectos de la onda de calor, con temperaturas superiores a los 45 grados Celsius.

Estados con lluvias más intensas este 11 de mayo

Las precipitaciones más fuertes se concentrarán en estados del centro, noreste y Golfo de México, donde existe riesgo de inundaciones, deslaves y crecimiento de ríos y arroyos.

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Lluvias intensas provocarán posibles inundaciones y deslaves en varias regiones. (Bomberos CDMX) (Bomberos CDMX)

Lluvias torrenciales (150 a 250 mm)

San Luis Potosí (este)

Hidalgo (norte)

Puebla (norte y centro)

Veracruz (norte y centro)

Lluvias intensas (75 a 150 mm)

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Tamaulipas (oeste y sur)

Querétaro (norte)

Lluvias muy fuertes (50 a 75 mm)

Nuevo León (centro y este)

Estado de México (norte y este)

Guerrero (este)

Oaxaca (norte y oeste)

Lluvias fuertes (25 a 50 mm)

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Ciudad de México

Morelos

Tlaxcala

Guanajuato

Michoacán

Chiapas

Chubascos y lluvias aisladas

Chihuahua

Coahuila

Durango

Zacatecas

Tabasco

Campeche

Yucatán

Quintana Roo

Las lluvias estarán acompañadas de:

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Descargas eléctricas

Posible caída de granizo

Encharcamientos

Inundaciones urbanas

Deslaves en zonas montañosas

Clima en CDMX y Valle de México: tarde lluviosa y posibles granizadas

En la Ciudad de México se espera un ambiente fresco por la mañana y cálido durante la tarde, aunque con alta probabilidad de lluvias fuertes y tormentas eléctricas.

México enfrentará una jornada de contrastes entre lluvias intensas y calor extremo. Foto: Fernanda López-Castro / Infobae México

Pronóstico para CDMX

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Temperatura mínima: 14 a 16 °C

Temperatura máxima: 24 a 26 °C

Cielo: medio nublado a nublado

Lluvias: fuertes por la tarde y noche

Posible caída de granizoRachas de viento: hasta 60 km/h

Pronóstico para Toluca

Temperatura mínima: 7 a 9 °C

Temperatura máxima: 20 a 22 °C

Ambiente frío en zonas altas

Probabilidad de lluvias muy fuertes en el Estado de México

Las autoridades recomendaron tomar precauciones ante posibles encharcamientos y afectaciones viales durante la tarde-noche.

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Onda de calor continuará en más de 15 estados

Pese a las lluvias, el calor extremo continuará afectando gran parte del país, especialmente en estados del norte y sur.

Estados con temperaturas superiores a 45 °C

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Sonora

Chihuahua

Durango

Sinaloa

Estados con temperaturas de 40 a 45 °C

Baja California Sur

Nayarit

Michoacán

Morelos

Guerrero

Oaxaca

Chiapas

Campeche

Yucatán

Estados con temperaturas de 35 a 40 °C

JaliscoColima

Veracruz

Tabasco

Quintana Roo

Estado de México (suroeste)

Puebla (suroeste)

Las lluvias intensas continuarán en varias regiones del país. Crédito: Cuartoscuro.

El SMN señaló que la onda de calor comenzará a disminuir en Zacatecas y Estado de México debido al ingreso de aire más fresco asociado al frente frío.

Vientos fuertes y posibles riesgos en carreterasAdemás de las lluvias, se pronostican fuertes rachas de viento en distintas entidades del país.

Estados con rachas de 50 a 70 km/h

Chihuahua

Durango

Coahuila

Nuevo León

Tamaulipas

San Luis Potosí

Guanajuato

Querétaro

Hidalgo

Estado de México

Estados con rachas de 30 a 50 km/h

Ciudad de México

Puebla

Morelos

Michoacán

Guerrero

Yucatán

Quintana Roo

También se prevén:

Bancos de niebla en carreteras

Baja visibilidad en zonas montañosas

Posibles tolvaneras en Baja California y Sonora

Oleaje de hasta 2.5 metros en Baja California y Quintana Roo

Recomendaciones por lluvias, calor y fuertes vientos

Ante el pronóstico meteorológico para este lunes, autoridades pidieron a la población mantenerse alerta y seguir indicaciones de Protección Civil.

La onda de calor continuará afectando gran parte del país. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Recomendaciones por lluvias

Evitar cruzar calles inundadas

No tirar basura en coladeras

Mantenerse lejos de ríos y arroyos

Tener lista una mochila de emergencia

Recomendaciones por tormentas eléctricas

No refugiarse debajo de árboles

Desconectar aparatos eléctricos

Evitar actividades al aire libre durante tormentas

Recomendaciones por calor extremo

Mantenerse hidratado

Evitar exposición prolongada al sol

Usar ropa ligera y protector solar

Recomendaciones por viento fuerte

Retirar objetos de balcones y azoteas

Manejar con precaución

Alejarse de anuncios espectaculares y árboles

El clima de este 11 de mayo estará marcado por contrastes extremos en distintas regiones del país, por lo que especialistas recomiendan mantenerse atentos a los avisos oficiales del Servicio Meteorológico Nacional.