Gustavo Adolfo Infante reveló cómo consiguió la controversial entrevista con Frida Sofía: “Se me secó la boca”

Frida Sofía y Gustavo Adolfo Infante (Foto: Captura de pantalla/El minuto que cambió mi destino)

En 2021, Frida Sofía acusó en una entrevista hecha por Gustavo Adolfo Infante a su abuelo, Enrique Guzmán, quien presuntamente abusó de ella cuando aún era una niña. La noticia dio la vuelta en los medios nacionales y las declaraciones de la joven dieron pie a un conflicto familiar dentro de La Dinastía Pinal a gran escala.

Ante este panorama y un año después, el presentador de El minuto que cambió mi destino contó cómo fue que consiguió la primicia aún cuando su relación con la hija de Alejandra Guzmán era bastante conflictiva.

Fue durante el programa Montse & Joe -conducido por Montserrat Oliver y Yolanda Andrade- donde Gustavo Adolfo ahondó los términos en los que se encontraba con la joven previo a la plática.

“Nos habíamos peleado, entonces ella me decía ‘Pinche enano, cuando te agarre te voy a …’ ya sabrás. Dejé pasar un tiempo y como a los 7 meses le escribí”, señaló.

Cuando Infante se decidió a restablecer el contacto con Frida Sofía, se sorprendió pues la modelo estaba en completa disposición de hablar con él.

“Le digo ‘Hola’ y me dice ‘Me acabas de leer la mente, estoy pensando en ti. Ven a Miami y te doy la entrevista’. A la siguiente semana estaba en Miami”, recordó el también presentador De Primera Mano.

En cuanto al momento en que los dos entablaron la conversación, Gustavo Adolfo destacó que quedó anonadado con las declaraciones de la famosa.

“Llega Frida Sofía, se sienta, me da un beso, empezamos y a la mitad de la plática me suelta lo de Enrique Guzmán: ‘Mi abuelo siempre me dio miedo porque era un ser muy asqueroso’. Le digo: ‘¿Por?’. Me dice: ‘Porque desde niña me manoseaba’ Yo soy papá, se me secó la boca”, apuntó el presentador de espectáculos.

Infante añadió que, aunque la denuncia contra su abuelo fue algo nuevo, algunas de las cosas que Frida Sofía dijo en aquel entonces, ya eran de su conocimiento.

“(Frida) ya me había contado que había perdido la virginidad en un hotel con un cuate que estaba con Alejandra; que ella estaba tan borracha que este cuate se pasa a otra habitación y la viola cuando tenía 11 años de edad (...)Y que cuando tenía 5 años de edad, palabras de ella, yo nunca he estado en esa casa, Alejandra fumaba marihuana y le echaba el humo en la cara”, resaltó.

Asimismo, Gustavo Adolfo aprovechó el espacio para dar una reflexión sobre toda la polémica que rodea la vida de Frida Sofía.

“Infancia es destino, entonces esa muchacha yo no sé cómo está bien con la infancia que dice que ha tenido”, dijo.

Frida Sofía reveló que investigación contra Enrique Guzmán está completa

Fue durante el programa De primera mano, donde Gustavo Adolfo infante comentó que la modelo se habría comunicado con él y presuntamente le reveló qué ha pasado con la demanda contra su abuelo.

“La denuncia ya está, los análisis y el peritaje también. Lo único que puedo decir es que he hecho todo lo que está en mis manos para que se proceda y la Fiscalía no procede”, leyó el conductor desde su teléfono móvil y señaló que esas serían las declaraciones que presuntamente Frida Sofía le envió.

