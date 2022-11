Enrique Guzmán reaccionó a la acusación de Frida Sofía, quien lo llamó “psicópata” y asesino

Frida Sofía expresó anteriormente que su abuelo habría "matado" a un mesero (Fotos: Cuartoscuro // Captura YouTube Noche de Luz)

Luego de que a finales del pasado mes de octubre Frida Sofía Guzmán volvió a referirse a su abuelo Enrique Guzmán, tachándolo de psicópata y reiterando el presunto abuso que cometió contra ella cuando aún era una niña, además de negar la línea sanguínea que los une, ahora el cantante ha reaccionado al respecto.

Fue en un reciente encuentro con los medios donde el veterano pionero del rock and roll mexicano lamentó que la hija de Alejandra Guzmán tenga que expresarse en su contra “para ser feliz” y puntualizó que sería absurdo responder a las palabras de la modelo de 30 años.

“Es absurdo declarar algo sobre eso. No tengo nada que decir. Si cree que con eso va a ser feliz, pues que sea feliz”, dijo el famoso de 79 años, visiblemente displicente.

El veterano artista dijo con su peculiar estilo que su nieta estaría "mal de la cabeza" (Foto: Hoy / Las Estrellas - captura de pantalla)

Sobre la demanda que su nieta interpuso en su contra por el presunto abuso sufrido a sus cinco años, Enrique se limitó a expresar que éste sigue en curso, y dejó claro que le desea bendiciones, pues para él, su nieta sufre “de la cabeza”.

“Eso es lo único que se le puede desear (bendiciones) porque ella tiene algo descompuesto en algún lado”, recalcó el cantante de La plaga, quien en meses pasados dijo haberse acercado a su ex, Silvia Pinal.

Y es que estas declaraciones surgen luego de que hace unas semanas la descendiente de la llamada “dinastía Pinal” le envió unos audios al periodista Gustavo Adolfo Infante, en los que se expresó negativamente de su famoso abuelo.

“Me da asquito cuando dice: ‘Es que es familia’. No señor, pedófilo, asqueroso, no soy tu familia, pero a veces la sangre no es tan gruesa. Es un narcisista, psicópata y que no tiene empatía y que no siente absolutamente nada”, se le oyó decir a la también empresaria.

La modelo interpuso una denuncia en CDMX contra su madre y contra Enrique Guzmán, por el sbuso supuestamente ocurrido hace más de dos décadas )Fotos: @laguzmanmx / @eguzmanoficial / @ifridag)

En esa ocasión, la cantante del tema Ándale incluso hasta había señalado al ex esposo de Silvia Pinal de haberle quitado la vida a diversas personas, sin entrar en mayores detalles: “A ver por qué se pone a hablar de las vidas que debe, a la gente que mató, al mesero, a ver por qué no habla de esas cosas”, apuntó.

Y es que cabe recordar que en abril de 2021, Frida Sofía denunció públicamente a través del programa De primera mano a su abuelo por presuntamente haber abusado de ella con “manoseos”. Por ello, la joven inició un proceso legal en México en contra de su abuelo y contra la misma Alejandra Guzmán, por violencia familiar.

“No es complicidad, es una sola denuncia contra dos personas por tres delitos, el Ministerio Público es quien determina si hay delito y quien lo cometió. Alejandra Guzmán está relacionada con los delitos de violencia familiar y corrupción de menores, con el abuso no hay una relación directa”, informaron sus abogados en su momento.

Alejandra Guzmán se ha posicionado a favor de su papá en el escabroso caso destapado por Frida Sofía (Foto: Getty Images)

En aquella ocasión, Frida pidió que Enrique Guzmán deje de hablar sobre ella y todo el proceso que están enfrentando, pues no quiere volver a interactuar con él porque sigue afectada debido a todo lo que supuestamente sucedió: “Definitivamente no soy su familia y definitivamente sí necesito ayuda, pero una de las razones es él”.

Con estas escandalosas declaraciones quedó claro que Frida ya no tiene comunicación con sus familiares maternos, aunque posiblemente sí con Silvia Pinal. Y es que hace unas semanas la Última Diva del Cine Nacional confesó que habla en secreto con su nieta.

Aunado a ello, Gustavo Adolfo Infante reveló que tiene en su poder otros seis audios donde Frida Sofía estalla en contra del intérprete de Payasito y adelantó que dichos fragmentos contienen información sobre la denuncia por abuso sexual infantil, maltrato psicológico y daño moral que sigue su curso.

