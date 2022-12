La indirecta de Citlalli Hernández a Ricardo Monreal: “No se puede estar con Dios y con el diablo”

Citlalli Hernández lanzó indirecta a Ricardo Monreal (Senado/CUARTOSCURO)

El senador Ricardo Monreal Ávila anunció el pasado 4 de diciembre que buscará llegar a la boleta electoral y, si no es con Morena, será con la coalición Va por México. Dichas declaraciones le valieron indirectas del presidente de la República, Andrés Manuel López Obrador (AMLO) y de la secretaria general del partido, Citlalli Hernández.

“Diría mi madre: no se puede estar bien con Dios y con el diablo”, expresó la también senadoras por el Movimiento Regeneración Nacional (Morena), luego de que Monreal declaró que no descarta la opción de aspirar a la presidencia de México de la mano del PRI, el PAN y el PRD.

“Voy a estar en las boletas presidenciales, es la aspiración natural, estamos en la reflexión, nuestros límites para estar en las boletas y seguir en Morena son la dignidad, el trato político y el piso parejo que hasta ahora no ha existido. De lo contrario, consideraré ir con Va por México”, declaró el ex gobernador de Zacatecas.

Diría mi madre: no se puede estar bien con Dios y con el diablo. — Citlalli Hernández M (@CitlaHM) December 5, 2022

Fue en respuesta a dichas declaraciones que Hernández Mora reprochó que no se puede estar en dos bandos al mismo tiempo. Además, en días previos aseveró no estar de acuerdo con ciertas opiniones del coordinador de Morena en el Senado, aunque aseguró que no hay pleito con Monreal Ávila.

Por su parte, tras las declaraciones de Monreal en Chihuahua —donde reafirmó su advertencia ante una posible salida de Morena— el presidente de México, Andrés Manuel López Obrador, también dirigió una posible indirecta a quienes pretenden abandonar Morena.

“Yo no creo que se deba de excluir a nadie, saben quién se encarga de poner a cada quien en su lugar. ‘Que si no me dan una candidatura, me voy’, no primo hermano, a lo mejor puedes ganar la candidatura, nada más que tienen que ganar la encuesta”, expresó el mandatario.

Ricardo Monreal podría estar próximo a abandonar a Morena (Ricardo Monreal/Facebook)

“En el caso de los posibles candidato a la presidencia por el movimiento en que yo participo —aunque ahorita tengo licencia— ¿a quién voy a apoyar? Al que gane la encuesta. Ah, que ‘si no me apoyas a mí y no gané la encuesta, me voy’, que te vaya bien, sigue tu camino”, aseveró AMLO posiblemente hacia Monreal.

Asimismo, advirtió que las personas que deserten de Morena no tendrán la oportunidad de obtener una candidatura, pues en las filas de la oposición hay una gran cantidad de manos levantadas.

“Yo creo que eso lo van a tener que cuidar, porque no lo van a poder hacer en ningún partido. Imagínense si alguien pierde una encuesta, ¿lo van a estar esperando en otro partido? ¿Qué partido aceptaría?”, cuestionó López Obrador.

López Obrador envió una indirecta al senador Monreal (Presidencia)

“Si los conservadores tienen más candidatos que simpatizantes, hay como cien”

Y es que Ricardo Monreal lleva varias semanas anticipando una posible salida del partido que co-fundó, pues acusó que no existe “piso parejo” para las y los aspirantes a suceder a AMLO y, en su lugar, se beneficia a una de las contendientes, es decir, a Claudia Sheinbaum, la actual jefa de Gobierno de la Ciudad de México.

Por otro lado, el ex delegado de la Cuauhtémoc hizo público que ha sostenido pláticas con grupos de la oposición. Hace unos días trascendió que Monreal se reunió con los dirigentes del PRI, PAN, PRD y hasta con Dante Delgado, de Movimiento Ciudadano, con el fin de ser el candidato que unifique a la oposición.

