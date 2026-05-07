Fiscal Todd Blanche advierte que podrían venir más acusaciones contra funcionarios mexicanos

Todd Blanche, fiscal general interino de los Estados Unidos, afirma que no bajarán la guardia ante avances del Departamento de Justicia. (REUTERS/Jonathan Ernst)

Todd Wallace Blanche, actual fiscal general interino de los Estados Unidos, aseguró que el Departamento de Justicia de Estados Unidos ha enfocado sus esfuerzos en eliminar la corrupción al interior del gobierno de la presidenta Claudia Sheinbaum.

Este 6 de mayo, en entrevista para el medio estadounidense News Nation, el funcionario detalló que Estados Unidos no bajará la guardia en el combate al crimen organizado y los cárteles mexicanos, por lo que sin importar que haya funcionarios involucrados, “simplemente tenemos que seguir adelante”.

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Resaltó que la administración de Donald Trump adoptó un enfoque integral con el objetivo de hacerle frente a la actividad delictiva que hay en México. Cabe destacar que el pasado 29 de abril, el gobernador con licencia de Sinaloa, Rubén Rocha Moya, así como otros funcionarios y exservidores públicos, fueron acusados de tener vínculos con el Cártel de Sinaloa.

Confirmó que autoridades de distintos niveles están colaborando para combatir problemáticas como el narcotráfico, el tráfico de personas y otras actividades, que afectan a Estados Unidos.

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