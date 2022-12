“EsClaudia”: la contracampaña que la oposición ha impulsado en redes sociales en pugna de la Jefa de Gobierno de la CDMX

En redes sociales cientos de internautas detractores a la administración de la jefa de gobierno capitalino han ironizado con su eslogan (Foto: Twitter / @skyelmatador)

Luego de que Claudia Sheinbaum, actual Jefa de Gobierno de la Ciudad de México, diera a conocer la aspiración que tiene de ser la candidata del partido Movimiento de Regeneración Nacional (Morena) para contender por la presidencia de México en los comicios electorales de 2024, militantes del bloque opositor a su administración se han encargado de impulsar una contracampaña en redes sociales.

Aunque fue el mismo presidente Andrés Manuel López Obrador quien se encargó de “destapar” a Claudia Sheinbaum como una de sus “corcholatas” favoritas para ocupar la aclamada Silla del Águila durante el próximo sexenio, fue la misma Jefa de Gobierno capitalino quien junto al anuncio de su boda con Jesús María Tarriba, aseguró que se encuentra lista para ser presidenta de México.

Bajo ese tenor, el eslogan de #EsClaudia que ha aparecido en múltiples bardas propagandísticas a lo largo y ancho de la República Mexicana comenzó a ganar relevancia no solo entre las y los simpatizantes de la Jefa de Gobierno de la Ciudad de México sino también en militantes del bloque opositor que han acusado a la mandataria de incurrir en actos anticipados de campaña.

La contracampaña #EsClaudia

El Metro de la Ciudad de México figura como el "Talón de Aquiles" de la administración de Claudia Sheinbaum (Foto: Twitter / @MaxKaiser75)

“Para seguir la transformación, #EsClaudia” es el eslogan que ha aparecido en distintas pintas propagandísticas a lo largo y ancho de la República Mexicana, sin embargo, la Jefa de Gobierno de la Ciudad de México se ha deslindado de cualquier tipo de responsabilidad al respecto asegurando que son las y los ciudadanos simpatizantes a su administración quienes las han realizado.

Al respecto, militantes del bloque opositor han utilizado ese mismo eslogan en redes sociales para impulsar una contracampaña cuyo objetivo es evidenciar algunos de los fallos que ha tenido la administración de Claudia Sheinbaum en el gobierno de la Ciudad de México.

“Adivinanza...Lleva 4 años en CAMPAÑA...Tiene la ciudad ABANDONADA...Y en 2022 lleva gastado más de $600 MILLONES de pesos en promover su imagen y aún así, una lagartija seca en una piedra tiene más gracia ¿Ya adivinaron? #EsClaudia”; “Si no pudo mantener vivo un ahuehuete menos iba a poder mantener vivos a los peces del lago de Chapultepec ni a los animales de los zoológicos de la Cdmx. Sí, #EsClaudia una inepta y corrupta que no ha comprobado de dónde saca el dinero para pagar su campaña”; “#EsClaudia Es usted la mujer más cínica y mentirosa que he conocido, el país está tapizado de lonas hasta en las poblaciones más recónditas de México, Corrupta!!”, han expresado algunos usuarios de redes sociales.

Del mismo modo, personalidades de la política mexicana militantes de la oposición se han sumado a la contra campaña a través del hashtag #EsClaudia, destacando el controversial mensaje de la senadora del Partido Acción Nacional (PAN) Lilly Téllez, quien también ha dejado entrever las intenciones que tiene por ser la candidata del bloque opositor a la presidencia de México.

“Sí, #EsClaudia la que se cree por encima de la ley.

Sí, #EsClaudia tramposa autora de su ilegal campaña anticipada.

Sí, #EsClaudia sumisa Juanita que viola la ley con cash de AMLO.

Sí, #EsClaudia y le voy a ganar por un nuevo rumbo para México: paz, justicia y libertad”, publicó en su cuenta verificada de Twitter la senadora de la bancada blanquiazul.

A ver Claudia DÍ lo tuyo !!



Como en el Colegio Rebsamen.



Como en la tragedia de la Línea 12 del Metro.



Como los animales del zoológico que mueren de hambre.



Como en la delincuencia sin control en la CDMX.



Como las bardas pintadas..



Di lo tuyo...#EsClaudia pic.twitter.com/EGMKit9R3h — Melissa Ⓜ️ (@Melissa_Bely) December 4, 2022

Respecto a la aparición de pintas propagandísticas en bardas y lonas en diferentes estados de la República Mexicana en apoyo a la posible candidatura a la presidencia de Claudia Sheinbaum, el Instituto Nacional Electoral (INE) instruyó a la Jefa de Gobierno de la Ciudad de México a deslindarse de dichas acciones.

A través de la Comisión de Quejas y Denuncias, la autoridad electoral en México ordenó a la mandataria capitalina pronunciarse públicamente, a través de sus redes sociales u otros medios de comunicación, para deslindarse de la campaña que se ha detectado en por lo menos once entidades del país.

Ante ello, la Jefa de Gobierno de la Ciudad de México respondió que “una vez más el INE demuestra su sesgo”, comportándose de una manera antidemocrática y conservadora, ya que le ordenaron que le pidiera a la ciudadanía que “no ejerza sus libertades”.

