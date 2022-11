Entre bardas y canciones: la otra guerra por la presidencia entre las corcholatas de AMLO

Marcelo Ebrard, Claudia Sheinbaum, Ricardo Monreal y Adán Augusto buscan ser los elegidos para competir por la Presidencia de la República en 2024 (Ilustración: Infobae México/Jesús Abraham Avilés Ortiz)

Como pocas veces en la historia del México moderno, a menos de dos años de que se lleve a cabo el proceso electoral para renovar la titularidad del Ejecutivo Federal, los interesados en la candidatura, así como su base de apoyo dentro de la militancia del Movimiento de Regeneración Nacional (Morena) han comenzado a implementar diversos contenidos para posicionarse como los favoritos de la Cuarta Transformación y de la ciudadanía.

Con bardas que llevan su nombre, canciones, contenido en redes sociales, apariciones en mítines y múltiples entrevistas en medios de comunicación, las nombradas “corcholatas” del presidente Andrés Manuel López Obrador (AMLO) han intentado obtener popularidad de cara a los comicios más grandes que tendrá el país.

Tanto el titular de la Secretaría de Relaciones Exteriores (SRE), Marcelo Ebrard Casaubón; el secretario de Gobernación (Segob), Adán Augusto López Hernández; la jefa de Gobierno de la Ciudad de México, Claudia Sheinbaum Pardo; y el presidente de la Junta de Coordinación Política (Jucopo) del Senado de la República, Ricardo Monreal Ávila, han sido señalados por presuntamente realizar actos anticipados de campaña.

Bardas

Las bardas en apoyo a dos de las "corcholatas" de AMLO han aparecido en diversos territorios de México (Ilustración: Infobae México/Jesús Abraham Avilés Ortiz)

Una de las primeras muestras de apoyo a favor de las “corcholatas” que aparecieron en diferentes puntos del país fueron las bardas alusivas a los morenistas, mismas que hicieron alusión a que cada uno podría ser la persona correcta para suceder a López Obrador en la Presidencia de la República.

Fue el pasado mes de septiembre cuando mediante redes sociales comenzaron a circular imágenes y videos sobre paredes pintadas a favor de la jefa de Gobierno de la Ciudad de México en diferentes puntos del país, incluso en estados que no son gobernados por el partido guinda.

“Para que siga la transformación #EsClaudia”, fue la frase que se pudo leer en algunas calles y avenidas; sin embargo, los partidos de oposición acusaron de delito electoral, pero dicha acusación no procedió debido a que el Instituto Nacional Electoral (INE) sentenció que tal acción no provenía de Sheinbaum, sino de un grupo al interior del partido, además de que no estaba interviniendo en algún proceso ya que éste aún no inicia.

Ante tal fallo, un mes más tarde aparecieron en la capital del país bardas en favor del secretario de Gobernación, mismas que fueron reportadas por Infobae México. En ellas se pudo leer: “Que siga López, estamos Augusto”; posteriormente, se empezaron a reportar en otros estados.

Se sube @m_ebrard a la competencia de quien pinta mas bardas con rumbo al #2024 pic.twitter.com/HCHcfjVtoA — OSCAR GUSTAVO ZÚÑIGA (@Oscar_Zuniga) October 25, 2022

Tan solo semanas después, las bardas a favor de Ebrard Casaubón también hicieron su aparición. En ellas se hizo alusión a que Marcelo es la persona correcta: “Con Marcelo sí”. Una característica que comparten todas las paredes a favor de los morenistas es combinar el color guinda y el negro, representativos de la 4T.

Hasta el momento, del único que no se tiene registro de contar con este tipo de apoyo es de Monreal Ávila, el cual, dicho sea de paso, se ha alejado del mote de “corcholatas”, pues ha confesado en múltiples ocasiones que se trata de un término peyorativo.

Canciones

Ricardo Monreal se reunió con Morena y algunas "corcholatas" en Coahuila (Foto: Twitter/@PartidoMorenaMx)

Sin embargo, en donde sí ha figurado el líder de los senadores morenistas ha sido con la creación de piezas musicales. Fue en julio del presente año cuando presentó Rap Real, una producción alusiva a su carrera como político y su cercanía con AMLO.

Un mes más tarde presentó la versión animada; ambas piezas se pueden ver mediante su cuenta oficial de YouTube y, de acuerdo a la declaración que ofreció el propio senador, fueron creadas por jóvenes que le han externado su apoyo para que sea la corcholata elegida.

Ya en el mes de septiembre se unió a la creación de música el grupo de apoyo del canciller mexicano, los cuales se hacen llamar Con Marcelo Sí, nombre que también lleva la pieza musical y que se difundió mediante Twitter. A diferencia de sus otros compañeros morenistas, en el video de Ebrard no aparece él, sino población que presuntamente lo apoya.

Días más tarde, se unió a la creación de piezas musicales con su nombre el titular de la Secretaría de Gobernación, el cual utilizó ritmos que combinan los ritmos prehispánicos y caribeños -al hacer un fusión del mestizaje mexicano- para referir que Adán Va, es decir, que tiene las cualidades para competir por la candidatura morenista.

Finalmente, el último día del mes de octubre se presentó la canción Es Claudia, la cual dio a conocer un grupo morenista que lleva el mismo nombre en redes sociales. En la composición se pudo leer que se busca hacer alusión a la cercanía de la mandataria con el presidente, además de su experiencia en la izquierda mexicana.

Redes sociales

Quien se ha robado la atención en redes sociales, específicamente en TikTok, ha sido el titular de la Secretaría de Relaciones Exteriores pues la creación de videos cortos le ha ayudado a generar simpatía con el público joven, específicamente el sector que votará por primera vez en 2024 o que vivirá su segundo proceso presidencial como adulto.

Mediante creación de trends, convivencia con otros actores políticos, dinámicas con sus seguidores y muchos contenido es que el exjefe de Gobierno del Distrito Federal se ha ganado la atención del sector social que usa mucho las plataformas digitales, incluso generando buenos comentarios en la mayoría de los contenidos que sube casi de manera diaria.

Ante el boom de exposición que obtuvo el canciller, quien se ha unido a este tipo de contenidos ha sido la mandataria local; pues también ha buscado acercarse a la generación z mediante videos cortos, así como transmisiones en Facebook tocando la guitarra o mostrando algunos rincones de su hogar.

Aunado a lo anterior, los videos de su infancia tocando instrumentos musicales o de su juventud participando en luchas estudiantiles le han servido para generar simpatía con el posible electorado que podría emitir sufragios a su favor; también sus “logros” como mandataria de la capital del país ha sido uno de los principales temas en su contenido.

Por otra parte, aunque con menos difusión que sus otros contrincantes en Tiktok, Ricardo Monreal también se sumó a la creación de videos cortos, en los cuales ha privilegiado las temáticas sobre su vida como académico y senador.

No obstante, su principal fuerte ha sido Twitter, lugar donde difunde videos de mayor duración, sus columnas de opinión y donde expone de primera mano su postura referente a distintos temas del acontecer político. Incluso el pasado 1° de noviembre presentó su nueva campaña México con M de Monreal, con la cual recorrerá el país.

Contrario a sus compañeros de partido, López Hernández no se ha unido a la fiebre de TikTok; sin embargo, se ha vuelto más asiduo a la publicación de contenido en Twitter y Facebook, en los cuales -desde que inició su gira por los congresos locales- ha creado videos dando los pormenores de sus discursos, así como sus propuestas.

Morena y AMLO tienen un difícil camino rumbo a la elección del 2024 (Ilustración: Infobae México/Jesús Abraham Avilés Ortiz)

Por último, la mayor estrategia que han implementado todas las corcholatas de Morena ha sido aparecer en diferentes eventos partidarios durante sus días libres o solicitando licencia para ausentarse de su cargo por algunas horas, ya sea en conjunto o en solitario, en los cuales han sido ovacionados y señalados como los próximos presidentes de México.

El camino para la elección del perfil morenista para 2024, de acuerdo a la dirigencia del partido guinda, será mediante el método de encuesta, mismo que secunda el mandatario mexicano, pues han descartado que haya “dedazo” para seleccionar al posible sucesor; no obstante, la conclusión de la historia se dará a conocer hasta que concluyan las elecciones del próximo año en el Estado de México y Coahuila.

SEGUIR LEYENDO: