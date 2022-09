Recibieron a Sheinbaum al grito de presidenta en Jalisco y ella negó promoción rumbo a elecciones de 2024

Sheinbaum recibió muestras de apoyo en Jalisco (Foto: Facebook)

Claudia Sheinbaum, jefa de gobierno de la Ciudad de México, viajó a Jalisco para establecer un convenio con presidentes municipales de Movimiento Regeneración Nacional (Morena).

Durante el evento en que se firmó el acuerdo, relacionado con la digitalización de trámites, la política recibió muestras de simpatía por parte de asistentes que la llamaron presidenta. De forma similar fue recibida en la mañana, a su llegada al estado, por jóvenes con pancartas.

Entre los mensajes se pudieron leer estuvieron algunos como: “Honesta, trabajadora, científica, así es mi próxima presidenta” o “Todos somos Claudia”.

¡¡Acá recibiendo con mucha emoción a @Claudiashein en el Aeropuerto de Guadalajara !! ¡Presidenta! ¡Presidenta!



En todo el país las y los jóvenes sabemos que #EsClaudia . pic.twitter.com/zZ7RRbrVXO — Sheinials (@Sheinials) September 24, 2022

El vitoreo y los mensajes surgieron en medio de la adelantada carrera rumbo a las elecciones presidenciales de 2024. Sheinbaum es reconocida como una de las “corcholatas” de Andrés Manuel López Obrador debido a que el mandatario nacional la ha incluido en la lista de personajes que, a su parecer, cumplen con las características necesarias para aspirar a representar al partido en los comicios.

Ante el recibimiento que tuvo en territorio jaliciense, la política negó que su asistencia a eventos fuera de la Ciudad de México formen parte de una estrategia de posicionamiento de su imagen como aspirante a la presidencia. En conferencia con la prensa local puntualizó:

“Hay otras manifestaciones de la gente que escuchamos pero no tienen que ver con ninguna promoción adicional. Nos han invitado a muchos lugares, en algunas ocasiones podemos asistir y en otras no”.

Sheinbaum negó campaña anticipada rumbo a elecciones de 2024 (Foto: REUTERS/Raquel Cunha)

Pese a que Sheinbaum ha negado la campaña anticipada, esta no es la primera vez que recibe demostraciones de apoyo hacia su posible candidatura. La militancia de la llamada cuarta transformación también la ha proclamado presidenta anticipadamente.

El pasado 17 de septiembre, los asistentes al Congreso Nacional de Morena ovacionaron a la jefa de gobierno de la Ciudad de México. El prolongado vitoreo opacó al recibido por Adán Augusto López Hernández, secretario de Gobernación, que también es una “corcholata” del presidente.

Por otra parte, la oposición al gobierno de López Obrador ha criticado la aparición de pintas, bardas y espectaculares a favor de Sheinbaum en diferentes partes de México y publicaciones en redes sociales con el hashtag #EsClaudia.

La oposición ha criticado la aparición de pintas a favor de Sheinbaum (Foto: Cortesía)

Divisiones del Partido Acción Nacional (PAN) en Guerrero, Guanajuato y Zacatecas llevaron su inconformidad al ámbito legal. Interpusieron una queja ante el Instituto Nacional Electoral (INE).

El órgano electoral emitió su veredicto a principios de septiembre consistente y declararon la improcedencia de la solicitud de la bancada blanquiazul. Determinó que, dado que el proceso para elegir al próximo presidente comenzará hasta el próximo año, no es necesario remover los mensajes denunciados.

En cuanto a la situación en Twitter, el INE dictaminó que no se trata de una forma de promoción adelantada ya que los mensajes no son emitidos desde cuentas del Gobierno de la Ciudad de México y no encontró prueba de que haya un pago de por medio. Asimismo argumentó que no es una estrategia de posicionamiento planeada debido que es utilizado para emitir opiniones tanto positivas como negativas sobre la funcionaria.

Sheinbaum va detrás de Ebrar en la adelantada carrera presidencial (Foto: REUTERS/Henry Romero)

En qué posición está Sheinbaum rumbo a la presidencia

Los resultados de una encuesta aplicada a principios de septiembre por la organización México Elige, los mexicanos tienen una opinión definida respecto a los personajes que les gustaría ver como presidenciables. En el ejercicio, el secretario de Relaciones Exteriores, Marcelo Ebrard se impuso con el 28.3% de los votos y fue seguido por Claudia Sheinbaum con el 24 por ciento.

