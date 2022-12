Claudia Sheinbaum arremetió contra el INE tras acusaciones de campaña anticipada

La mandataria mostró su inconformidad en redes sociales por las medidas tomadas por el INE

Claudia Sheinbaum, jefa de Gobierno, dio a conocer el sábado 3 de diciembre un escrito que le habría solicitado publicar el Instituto Nacional Electoral (INE) en el que se establece que tendría que deslindarse de una supuesta campaña electoral anticipada.

“El viernes 2 de diciembre de 2022 recibí a través de la Consejería Jurídica del Gobierno de la Ciudad de México, una notificación de la Comisión de Quejas del INE que me obliga, como medida cautelar (aunque no es el fondo del asunto), a publicar un texto que no es de mi autoría y con el que no estoy de acuerdo”, se pudo leer en su publicación.

Ya que es bien sabido que, el organismo el día de ayer le habría ordenado a la mandataria que detuviera la campaña en bardas y lonas, a nivel nacional, a favor de la eventual candidatura presidencial de Claudia Sheinbaum Pardo en 2024, por tal motivo le instruyeron que debía deslindarse de tales acciones.

A lo que la jefa de Gobierno respondió que “una vez más el INE demuestra su sesgo”, comportándose de una manera antidemocrática y conservadora, ya que le ordenaron que le pidiera a la ciudadanía que “no ejerza sus libertades”.

Por medio de la Comisión de Quejas y Denuncias, se le pidió que se pronunciara públicamente a través de redes sociales y otros medios de comunicación para dejar de lado la campaña que se había detectado en al menos once entidades de la República, donde los mensajes indican “Es Claudia”, buscando impulsar su aspiración presidencial.

“Es verdaderamente increíble que el INE, quien supuestamente es garante de la democracia y la libre expresión, imponga esta medida que a todas luces tiene un carácter de parcialidad y autoritarismo”, mencionó en su comunicado.

Asimismo, anteriormente se aclaró que tal acción se derivaba de las quejas interpuestas por el diputado Jorge Álvarez Maynez, perteneciente al partido de Movimiento Ciudadano, así como múltiples ciudadanos, contra la mandataria capitalina por su participación en actos anticipados de precampaña y campaña, razón por la que le solicitaron acatar tales medidas cautelares.

“Afirmo de manera categórica que ni una servidora ni el gobierno que encabezo tenemos vinculación, directa o indirecta, con la frase “Es Claudia”, frases similares o con algún aspecto relacionado con su difusión”, indicó el escrito proporcionado por el INE.

La propaganda se encontraba en la carretera Xalapa-Banderilla en la colonia 21 de marzo (Foto: Cortesía)

Cabe destacar que Ciro Murayama Rendón, consejero electoral, anteriormente reconoció como legítima la aspiración de Sheinbaum para poder alcanzar la presidencia de la República. Sin embargo, destacó que el camino para lograrlo también debe tener buena conducta ya que las competencias electorales deben mantener el principio de equidad.

“En consecuencia, se solicita a las personas que hayan colocado alguna publicidad con esas características, procedan a retirarla o eliminarla a la brevedad posible”, así concluyó el informe compartido por la jefa de Gobierno.

Hasta el momento la publicación de la mandataria capitalina ha recibido mil 775 reacciones, 665 veces compartidas y 451 comentarios, entre ellos se pudieron apreciar algunos que mostraron disgusto por las acciones realizadas: “Me piden que no sea tramposa, algo con lo que no estoy de acuerdo...”, “Que bueno que desde ahorita nos demuestras lo que eres: una mentirosa que no sabe respetar la ley” y “No señora, esas bardas de #EsClaudia no se pintan solas ni se hacen solas, deje de violar la ley electoral”.

