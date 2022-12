La viral respuesta de Cynthia Klitbo a Geraldine Bazán tras llamarla “vieja” (Fotos: Instagram/@laklitbocynthia/@geraldinebazan)

El nuevo reality show Secretos de Villanas ha comenzado a dar sus primeras grandes polémicas. Luego una primera etapa de entrevistas, desde la Ciudad de México, en las que sus más íntimas confesiones fueron externadas entre todas e incluso se llegó a consolidar un lazo de unión, pareciera ser que ahora la brecha generacional ha comenzado a dificultar la sana convivencia.

Un mínimo detalle provocó que Marcello Lara fuera eliminado de MasterChef Celebrity Ante un difícil reto de eliminación, los jueces notaron un ligero descuido por parte del músico VER NOTA

En el más reciente capítulo del programa conformado por Aylín Mujica, Gaby Spanic, Sabine Moussier, Sarah Mintz, Geraldine Bazán y Cynthia Klitbo, estas dos últimas protagonizaron una acalorada pelea, luego de que una serie de chistes no fueran “comprendidos” y del agrado de la ex esposa de Gabriel Soto.

“Yo sí tengo el alma negra y otras cosas, pero luego te platico”, externó la villa de La Dueña, a lo que de inmediato contestó la de Corona de lágrimas: “No entiendo ese tipo de chistes de otra generación, la verdad”, algo que hizo que Cynthia rematara con un “Ojalá que llegues a la edad que representas”.

La actriz es de las favoritas del público para esta temporada Foto: Getty Images

Aunque la temática de la noche era sacar su mejor villana, la situación se mostró más tensa de lo que realmente pudieron haber estado improvisando, pues el rostro del resto del elenco mostró miedo y hasta incomprensión por la escena que se estaba desarrollando frente a ellas, sin que ninguna de las dos cediera a la otra.

Florinda Meza rindió un emotivo homenaje a Roberto Gómez Bolaños: “8 años sin Chespirito″ La actriz mexicana, que cobró fama mundial por interpretar al personaje de “Doña Florinda” en la serie de “Chespirito”, casi rompe en llanto al darle las gracias a quien fuera su esposo, por hacer de su vida “más interesante” VER NOTA

“Como me ves querrás verte algún día mamita”, inició Klitbo. “¿Tú crees? Me encanta tu seguridad”, externó Bazán. Pero en los confesionarios individuales las cosas continuaron metiendo presión, algo que ya no se vio dentro del show pero podría tener reacciones en redes sociales ahora que está siendo transmitido.

“Amor yo no soy vieja, soy un clásico. Y tú, falta mucho para ver si llegar a ser como yo”, respondió Cynthia, a lo que su colega también opinió: “Pues sí, tal vez no llegue a verme como ella, porque seguramente voy a verme mucho mejor”, finalizaron ambas sobre el tema.

En redes sociales los fans se han inclinado del lado de la gran villana de clásicos de Televisa como Atrévete a soñar, El privilegio de amar y Peregrina, pues aseguran que Geraldine Bazán no debió aceptar la propuesta de entrar a dicho reality show sabiendo que el resto de sus compañeras son de épocas distintas.

A favor o en contra de la “Marcha del Pueblo”: esto opinan las estrellas del desfile de AMLO La jefa de Gobierno de la Ciudad de México, Claudia Shienbaum, aseguró que el presidente de México congregó a 1.2 millones de personas entre los que hubo también famosos VER NOTA

“Para empezar no la ubico como villana y luego ponerse mood perr* con una señora que es toda una leyenda de la televisión, pues menos”. “Caldo bueno, de gallina vieja, ya quisiera la otra verse así a su edad”. “Bien contestó Cynthia a algo que es lógico, las nuevas generaciones creen que son mejor que las viejas sola por eso, ser nuevas”. “Las respuestas están muy cañonas, porque la otra por tan solo tratar de no quedar como menos, respondió a lo menso”. “Que alguien le diga a la ex de Gabriel que la villana de México es Cynthia y se le respeta”, escribieron fans.

“Secretos de villanas”

El reality tiene alta expectativa (Foto: Cortesía)

El reality inició en su primera fase como una serie de entrevistas, donde las actrices compartieron muchos aspectos de su vida laboral y personal, bastante de ellos poco conocidos por el público. Se grabó en Cabo San Lucas, acá en México, en una zona cercana a la playa, para que además de hablar, las actrices también pudieran pasar un rato ameno y de distracción.

La temporada se encuentra actualmente disponible en diversas plataformas de streaming para México, Estados Unidos, y otros países de Latinoamérica, con una nueva entrega semanal de un episodio que tendrá su gran final con el número 9, algo por lo que se espera mayor drama y conflicto entre las grandes villas de la televisión mexicana.

SEGUIR LEYENDO: