No podrás creer la razón por la que Eugenio Derbez recibió una fuerte crítica de sus hijos

Hijos de Eugenio Derbez criticaron fuertemente al actor tras fomentar el uso del preservativo (Fotos: Instagram/@ederbez)

4 hijos y todos de madres diferentes: fue el señalamiento que miles de internautas le respondieron a Eugenio Derbez, luego de publicar en sus redes sociales una foto fomentando el uso del condón y a la vez del que fue el último partido de la Selección Nacional Mexicana en el Mundial Qatar 2022.

“Hoy, póntela verde”, escribió el comediante generando todo tipo de reacciones, pues de manera casi inmediata sus seguidores y detractores le recordaron que Aislinn es hija de Gabriela Michel, Vadhir de Silvana Prince, José Eduardo de la polémica relación con Victoria Ruffo y en los últimos años el comediante se convirtió en padre de Aitana a lado de Alessandra Rosaldo.

Contestando con el sentido humorístico que lo caracteriza, le fue cuestionado un “El vato que tiene 4 hijos y todos de mamás diferentes be like”, a lo que escribió: “La voz de la experiencia”. A esto se le sumaron otras divertidas preguntas que fueron tomadas con el mismo tono, dejando ver que su postura no era solo prevenir, sino también de recomendación justo por lo que era señalado y hasta cierto grado “juzgado”, a pesar de que su segunda intención era promover el partido con el que el Tri perdió su oportunidad de tener un cuarto partido en la Copa FIFA 2022.

(Foto: Instagram)

Inesperadamente, dos de sus hijos no dudaron en sumarse a la carrilla que el actor estaba recibiendo tras su publicación, siendo Vadhir Derbez el primero en rematar en su contra, como hijo mayor hombre -tiene 31 años de edad- y siendo muy breve la diferencia que tiene con José Eduardo: “Ah mira, no sabía que tú los conocías chato, ja, ja, ja”, escribió el protagonista de Como si fuera la primera vez, Veinteañera: Divorciada y fantástica y El mesero.

Vadhir Derbez es el mayor de los varones Foto: Getty Images

Su dupla en LOL México cuarta temporada tampoco se quedó callado y le refrescó la memoria a su padre, luego de que embarazara casi al mismo tiempo a su madre, Victoria Ruffo y Silvana Prince y este sea el motivo por el que solo se llevan un año de diferencia, algo distinto a lo ocurrido entre Aislinn y Aitana. “¿Desde cuándo?”, le agregó José Eduardo Derbez con una serie de emojis de risa.

José Eduardo Derbez es su hijo con Victoria Ruffo (Foto Instagram: @jose_eduardo92)

Las virales respuestas de Eugenio Derbez a sus seguidores y la carrilla que le sumaron sus hijos varones han hecho que más de uno se sume con divertidos comentarios sobre la publicación, haciendo del fomento al uso del condón algo que las nuevas generaciones que les siguen tomen con humor y “quieran aplicar en su vida”, pues “la vieja escuela” le ha dado la razón al comediante.

Aislinn es la mayor de los 4 (Foto Instagram: @aislinnderbez)

“Si lo dice Eugenio es porque sabe que 4 y de madres distintas la pensión estaba cañona”. “Yo también soy de la que ustedes llaman ‘vieja escuela’ y créeme que lo que hace no es una burla o algo cínico sino una alerta a ustedes ja, ja”. “De los 3 primero se la compro, pero la más chiquita que tiene con la de Sentidos Opuestos es el más firme ejemplo de que este señor no tiene ni cara para decir ‘Ponte condón’ cuando creo que nunca ha usado uno en su vida”, respondieron usuarios.

Aitana es la menor de la dinastía Derbez (Foto: Captura de pantalla YouTube)

La publicación de Eugenio Derbez ha generado que otras estrellas como Itatí Cantoral, Andrea Legarreta, Alicia Machado, Jimena Pérez La Choco y demás se sumaran al divertido momento en “contra” del comediante y su pasado sentimental que ahora le ha permitido formar parte de una dinastías más populares de México, aun cuando en los último días eso ha sido tema de debate debido a Guillermo del Toro y los Ariel 2023.

