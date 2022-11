Rey Grupero aseguró que Juan Vidal es nada sin Niurka y Cynthia Klitbo: “No tiene un nombre”

(Fotos: Gettyimages Facebook/Juan Vidal Gil)

La ruptura entre Niurka Marcos y Juan Vidal paralizó a la farándula mexicana, pues los exparticipantes de La Casa de los Famosos 2 defendían su amor pese a las múltiples opiniones. Tan fue así que, a pesar de que Cynthia Klitbo -exnovia del dominicano- advirtió en repetidas ocasiones a la cubana que no le convenía estar con él, la vedette despotricaba en cada oportunidad hacia ella.

Pero, en esta ocasión, Rey Grupero -quien en el pasado también mantuvo una relación amorosa con Klitbo- rompió el silencio durante una entrevista para De primera mano y arremetió contra Juan Vidal al asegurar que sólo buscaba aprovecharse de las mujeres.

“Yo no le deseó a ninguna mujer que se topen con este tipo de personas; aunque estén más grandes, maduras, lleven mil años en el medio, el corazón es suave. Como hombre, se me hace cobarde, con poca calidad masculina, dejar a las mujeres dañadas y lastimarlas por el lado psicológico”, dijo.

Asimismo, Rey Grupero mencionó que, desde su perspectiva, la trayectoria artística de Juan Vidal no era tan relevante a comparación de las famosas con las que ha establecido algún romance.

“A este señor no lo conozco, lo único que conozco es su trayectoria de cómo se maneja con las mujeres, las utiliza, las menosprecia y las lleva al extremo que las mujeres lo lleguen a detestar “, sentenció.

De igual manera, el músico aprovechó las cámaras del vespertino de Imagen Tv para lanzarle un contundente mensaje a Juan Vidal.

“Le daría un consejo: que disfrute este último tiempo que va a tener de fama, porque ya nos dimos cuenta que sin Niurka y sin Cynthia no tiene nada; no es menospreciarlo, pero por sí solo no tiene un nombre o un brillo”.

Respecto a algunos comentarios malos que recibió El Rey Grupero por parte de Niurka, cuando ella aún era novia de Vidal, el famoso aseguró:

“Desde el principio, cuando me platicaron lo que decía Niurka de mí, no lo tomé en cuenta. Yo estoy en causas de apoyo a la mujer, ¿cómo me vería yo hablando de una mujer o respondiendo groseramente? Se lo dejé al tiempo, y el tiempo me dio la razón”.

Por qué terminaron Niurka y Juan Vidal

Aunque Niurka no quiso dar muchos detalles sobre las razones de su ruptura, fue Juan Vidal quien sorpresivamente apareció ante las cámaras de La Mesa Caliente para explicar su versión de los hechos.

El artista contó que todo se desencadenó después de que la famosa cancelara un viaje a República Dominicana.

“Tuvimos un conflicto, bueno se molestó, pero luego nos conciliamos, luego ella volvió a cancelar el viaje, yo dije: ‘vente para Dominicana, te enseño mi país, lo vas a conocer mejor, das una entrevista si quieres, yo estoy trabajando, tú tranquilita mi amor que yo te tengo todo listo para que estés cómoda’, corte A: ¡Animal! (le dijo)”.

Según Vidal, esto habría sido “la gota que derramó el vaso” en su relación y por la cual ambos decidieron alejarse. Además, el famoso destacó que la cubana lo bloqueó de redes sociales y que todo terminó muy lejos de la forma en la que él esperaba.

