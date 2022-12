En la FIL Guadalajara se anunció que Marvel en 2023 tendrá una nueva era en México

Panini anunció tener la licencia de Marvel Comics en México. (Marvel)

En la Feria Internacional del Libro de Guadalajara 2022 que se lleva a cabo desde el sábado 26 de noviembre y que concluirá el domingo 4 de diciembre, la editorial italiana Panini dio a conocer que adquirió la licencia de Marvel, y que a partir del mes de marzo de 2023 estrenarán las primeras publicaciones de cómics en distintos formatos. El 5 de enero ampliarán la información acerca de este nuevo convenio.

Cabe destacar que la Editorial Televisa con su sello de Smash tenía los derechos de distribución de Marvel Cómics en México, dicha relación duró casi 20 años. El anuncio de este cambio llega después de que los fans pidieran desde diferentes canales de comunicación que hubiera un cambio de empresa para que las historietas mejoraran en cuanto a la calidad de los materiales de fabricación.

Previo a esta noticia, usuarios en redes sociales anticiparon que esto sucedería, ya que una de las internautas reveló en un grupo de Facebook llamado Comunidad Mundo Geek que trabajó en la Editorial Televisa y que la marca Smash había sufrido cambios en los últimos años, lo que fue aprovechado por la Editorial Panini.

¡En 2023 viviremos una una nueva ERA MARVEL en México! En marzo 2023 realizaremos nuestras primeras publicaciones que se dividirán en grapas, TPBs, HCs y Omnibus.



El 5 de enero tendremos un LIVE para anunciar más detalles, mientras, ¿qué te gustaría ver? pic.twitter.com/E4Jhu00h0v — Panini Cómics México (@PaniniComicsMx) December 3, 2022

A través de las redes sociales de la Editorial Panini, se confirmó la noticia de la adquisición de la licencia de Marvel en México y Latinoamérica: “¡En 2023 viviremos una una nueva ERA MARVEL en México! En marzo 2023 realizaremos nuestras primeras publicaciones que se dividirán en grapas, TPBs, HCs y Omnibus. El 5 de enero tendremos un LIVE para anunciar más detalles, mientras, ¿qué te gustaría ver?”, se lee en el mensaje.

Web-Weaver, el primer Spider-Man homosexual de la historia de Marvel Cómics

Con motivo del Día Internacional del Orgullo LGBT+, Marvel anunció en julio pasado al primer Spider-Man gay, que apareció en septiembre de este año en los cómics de “Edge of the Spider-Verse”. Este nuevo spidey es conocido como Web-Weaver, un “diseñador de moda en Van Dyne no muy amable que obtiene poderes arácnidos y nos muestra un tipo de Spiderman muy diferente”, de acuerdo con la descripción del escritor Steve Foxe, su creador.

El artista de cómics Kris Anka se encargó del desarrollo del diseño de Web-Weaver. Anteriormente, Anka ya había trabajado en otros proyectos de Marvel Cómics. “Edge of the Spider-Verse” es una serie de historietas de cinco números sobre diferentes variantes de Spiderman, escritas por Steve Foxe, Mark Bagley, Dan Slott, Alex Segura y Karla Pacheco.

Web Weaver está planeado para una única aparición en “Edge of the Spider-Verse”; aunque Steve Foxe espera que el personaje tenga más participación en un futuro. Edge of the Spider-Verse #5, se lanzó en el mes de septiembre de 2022.

Web-Weaver es el primer Spider-Man gay de la historia. (Twitter)

Steve Foxe había dado algunas pistas sobre la orientación sexual de Web Weaver, al decir que tuvo el “honor gay” de ayudar en su creación, y colocando emojis de telaraña y arcoiris en la publicación. Marvel demostró su compromiso con la representación LGBT con la aparición de este nuevo Spider-Man.

El escritor Foxe manifestó su felicidad y satisfacción por haber sido co-creador del primer Hombre Araña dentro de todo el multiverso Marvel que no es heterosexual: “¡Tuve el gran honor gay de ayudar a cocrear Web-Weaver, quien hará su debut en Edge of Spider-verse #5 este septiembre! Diseñado por la única Kris Anka, con una portada de Josemaría Casanovas, junto con nuestro artista de interiores que se revelará pronto”, compartió Foxe a través de sus redes sociales.

