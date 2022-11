Chumel Torres tundió a AMLO tras críticas a la FIL Guadalajara: “Horrible ser chairo y fan de la lectura”

Chumel Torres arremetió en contra del presidente López Obrador tras calificar a la FIL Guadalajara como “un foro del conservadurismo” (Fotos: Presidencia de México//Instagram/@chumeltorres)

El creador de contenidos, Chumel Torres, arremetió en contra del presidente Andrés Manuel López Obrador (AMLO) tras calificar a la Feria del Libro Internacional (FIL) Guadalajara como “un foro del conservadurismo”.

Este miércoles 30 de noviembre, a través de su cuenta oficial de Twitter, el conductor de El Pulso de la República ironizó en que debe ser “horrible” para los simpatizantes de la llamada Cuarta Transformación (4T) defender los comentarios mandatario federal y a la vez ser “fan de la lectura”.

“‘La FIL es un foro del conservadurismo’, dice Nerón. Qué horrible ser chairo y fan de la lectura”

“La FIL es un foro del conservadurismo”, dice Nerón 😒



Qué horrible ser chairo y fan de la lectura.pic.twitter.com/9i6hFz17KX — Chumel Torres (@ChumelTorres) November 30, 2022

Ante su publicación, las reacciones de los internautas no se hicieron esperar, pues varios usuarios continuaron las burlas al asegurar que al mandatario federal no le gusta la gente que “no puede manipular”.

“Básicamente ¿leer obliga a pensar y aquí está prohibido pensar? muy 1984 de su parte”, “Obviamente le enoja la gente que no puede manipular y que no le compra su discurso” y “La palabra favorita ‘conservadurismo’”, fueron algunas de las respuestas.

AMLO criticó a la FIL Guadalajara

AMLO tachó al evento como un espacio de cobijo para las personalidades que él ha señalado como “intelectuales orgánicos” (Gobierno de México)

Y es que luego de que la diputada de Movimiento Regeneración Nacional (Morena), Patricia Armendáriz, fue abucheada en la Feria Internacional del Libro de Guadalajara, el presidente López Obrador acusó que el evento “es un foro del conservadurismo” al que van “todos los intelectuales orgánicos a hablar mal de nosotros”.

“Es un foro del conservadurismo, allá van todos los intelectuales orgánicos a hablar mal de nosotros, por eso les dieron en España también un premio, pero tenemos que seguir adelante y nada más informarnos, sobre todo por los jóvenes para que no manipulen”

En su conferencia de prensa de este miércoles, el jefe del Ejecutivo federal denunció que a la diputada Armendáriz “le empezaron a gritar” por haber dicho que él era “el presidente más liberal” durante su participación en el foro Mujeres en el poder: el rumbo de México.

AMLO denunció que a la diputada Armendáriz “le empezaron a gritar (Foto: especial)

“Una diputada, Armendáriz, fue a la Feria del Libro de Guadalajara y quiso hacer un planteamiento de nuestro proyecto y le empezaron a gritar”, señaló el mandatario federal.

Asimismo, AMLO cuestionó la participación de la politóloga Denise Dresser en el evento: “Y dice Denise Dresser, allá en la feria de Guadalajara: ‘aquí me siento tranquila, protegida porque en el Zócalo me tratan mal’. No deberían de tratarla mal en ninguna parte, a nadie, pero sí da una idea de cómo estos intelectuales orgánicos, escritores, periodistas, tienen sus espacios”.

Finalmente, el tabasqueño atajó su argumento al cuestionar la legitimidad del evento, resaltando la organización a cargo de Raúl Padilla: “¿Quién organiza la FIL? Padilla, exactamente. ¿Cuántos años lleva Padilla manejando la Universidad de Guadalajara? De (Carlos) Salinas para acá, 27 años”, aseveró en su mañanera.

Qué dijo Patricia Armendáriz en la FIL Guadalajara

Estudiantes en la #FILGuadalajara2022 abuchean a @PArmendarizMX luego de que intentó presumir el gobierno de @lopezobrador_ y sus políticas.

Los abucheos hicieron enojar a la diputada de Morena y hasta aventó el micrófono (Video 1 de 2) pic.twitter.com/rS5s4Bh85u — Carlos Torres  (@CarlosTorresF_) November 29, 2022

Las polémicas declaraciones del mandatario se dan luego de que la empresaria y legisladora morenista, Patricia Armendáriz, desató una ola de abucheos en su contra tras afirmar que AMLO “es el presidente más liberal” que ha tenido México.

“El presidente más liberal que hemos tenido se llama Andrés Manuel López Obrador. ¡Liberal! Escúchenme por favor y déjenme explicarles, este no es un foro político. Bueno, si no me dejan hablar, ya me voy”, expresó la legisladora tras ser abucheada.

Poco después, Armendáriz explicó la razón por la que considera “liberal” al presidente López Obrador: “Este presidente lo único que ha hecho en su trayectoria, en su trayectoria más importante, es mejorar el sistema tributario para mejorar las transferencias tributarias del bienestar”, afirmó.

