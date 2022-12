FIL de Guadalajara fue invadida por familiares de víctimas de feminicidio que exigieron justicia

(Bernardo de Niz/FIL Guadalajara)

Varias personas se manifestaron dentro de la Feria Internacional del Libro (FIL) de Guadalajara, en contra de los feminicidios que no han sido resueltos por las autoridades.

Con siluetas de mujeres fabricadas con cartón, familiares de víctimas acompañadas por simpatizantes recorrieron el evento de literatura este primero de diciembre, acusando negligencia en casos de violencia contra mujeres, así como asesinatos en general.

“Nada está funcionando. No hay acceso a la justicia, ya no hay acceso a la verdad, a la reparación, a la memoria y mucho menos a la no repetición”, dijo para El País, Lorena Gutiérrez, cuya hija Fátima, de 12 años, fue víctima de feminicidio, y su hijo Daniel Emilio fue asesinado.

Anahí era madre de tres hijos cuando fue asesinada por su esposo. (Cuartoscuro)

Cada una de las siluetas que llevaron pintadas de morado, tenían nombres de víctimas de feminicidio: Valeria, de 11 años; María, de 16; Diana, de 11; Victoria Guadalupe, de 6; Yolanda, Rubí, Jessica, entre otras cuyos casos no han sido resueltos.

Recordaron a los asistentes de la FIL que al día son asesinadas 10 mujeres y el 90% de esos crímenes siguen impunes en México.

“¡Ni una más, ni una más, ni una asesinada más!” y “¡Estado, corrupto, por tu culpa estoy de luto!”, fueron algunas de las consignas de los familiares de las víctimas que aprovecharon la magnitud del evento para hacerse escuchar.

Exigencia por justicia en los casos de feminicidio (Foto: Graciela López Herrera/Cuartoscuro)

“Estamos en la FIL ahora pidiéndole a los escritores que por favor nos ayuden a trascender, que se sepa que están violentando nuestros derechos. Somos víctimas de feminicidio y exigimos al Gobierno federal acceso a la verdad, a la justicia, a la reparación, a la digna memoria, pero sobre todo a la no repetición”, dijo Lorena Gutiérrez.

Aseguró que están dispuestas y dispuestos a replicar la misma estrategia en todos los estados del país con la finalidad de que “se sepa en el mundo que en México no hay justicia y que los feminicidios y todos los delitos graves están siendo minimizados”, asegurando que el Gobierno busca disimular lo que está ocurriendo.

“No quiero que ninguna mamá esté en mis zapatos porque esto no es vida, vivir sin tus hijos, no percibir su aroma ni escuchar sus voces es un infierno, cada uno de las siluetas que traemos es un caso impune en nuestro país, afuera dejamos más de 60″, añadió la mujer que perdió a sus dos hijos.

Qué se sabe del feminicidio de Fátima

Fue reportada muerta el 5 de febrero del 2015, luego de que tres jóvenes, uno de ellos menor de edad, llevaron a rastras a la niña de 12 años hasta una zona boscosa en donde la violaron y la apuñalaron en casi 100 ocasiones.

“Le abrieron el pecho más de 30 centímetros, le cercenaron la entrepierna, le rompieron sus tobillos, fracturaron sus manos. Y mi hija fue una guerrera, luchó hasta el final, aún con todo eso no murió hasta que le arrojaron tres piedras de más de 30 kilos cada una, que fue lo que terminó con su vida”, recordó Lorena Gutiérrez sobre el feminicidio de su hija.

Al reclamar justicia, ella y sus familiares se convirtieron en víctimas de persecución, por lo que tuvieron que dejar su hogar en el Estado de México.

“El feminicidio de mi hija nos llevó a que nos desplazaran, y un año después, a pesar de tener medidas de protección por el feminicidio de Fátima, nos asesinaron a Daniel” aseguró la mujer a El País.

