“Wakanda por siempre”: las historias de Shuri como Pantera negra en los cómics

Nuevo adelanto de Marvel de la secuela de la película de Marvel "Black Panther" (2018). (Marvel Studios)

Aunque los nuevos avances de Pantera negra: Wakanda por siempre (Black Panther: Wakanda Forever), han dejado ver que Shuri, la hermana menor de T´Challa asumirá el papel de la heróina en esta secuela, lo cierto es que en los cómics, la joven ya había tenido este rol como la Black Panther e incluso en ocasiones revelándose a su propio hermano.

La primera vez que en las historietas la joven intentó ser la pantera negra se dio en Black Panther #2 de 2005 (reado por Reggie Hudlin y John Romita Jr.), donde se ve a la menor subiendo al ring para ganar el título de Black Panther. Sin embargo, ni siquiera tuvo la oportunidad de intentarlo, porque un retador expulsado aterrizó encima de ella y un T’Challa enmascarado saltó sobre ambos para ganar el título. Falta ver los cómics en los que se basó Marvel para hacer la incursión de Shuri como la nueva Pantera. Mientras tanto aquí algunas de las veces que la joven asumió el rol de la superheroína.

La primera vez que Shuri fue Pantera negra

Más de una década tiene que Shuri se convirtió en Blanck Panther en las historietas. (Marvel Comics)

Esto sucedió en Black Panther vol. 4 creada por Reginald Hudlin, Ken Lashley y J. Scott Campbell. A lo largo de este volumen, Shuri demostró su valentía y liderazgo, pero solo tomó el título icónico en 2008. Ese volumen mostró a Doctor Doom atacando a T’Challa después de que se negó a unirse a él. Muy malherido y apenas con vida, el rey regresó a Wakanda antes de que su esposa, la reina Ororo, asumiera las funciones de liderazgo e inmediatamente nominara a Shuri para convertirse en la próxima Pantera Negra.

Shuri tomar el papel Black Panther mientras T’Challa estaba en coma recuperándose del ataque del Doctor Doom. La diosa pantera Bast le dice a la adolescente que no era digna de los poderes, pese a ello, la joven se convierte en la superheroína para proteger a Wakanda de Morlun.

Shuri como Black Panther ha luchado a lado de X Men o Black Widow. (Marvel Comics)

Si bien hasta ahora se desconoce como se tratará la muerte de T’Challa en Black Panther: Wakanda Forever, los últimos avences han revelado que la hermana menor del protagonista asumirá las funciones del héroe. Hasta el momento no hay indicios de que Doom vaya aparecer en la película, razón por la que se desconoce a manos de quien murió T’Challa en la ficción.

Black Panther (2009) #1

Shuri tuvo que dejar su arrogancia para convertirse en la heroína. (Marvel Comincs)

En este volumen la princesa centró sus esfuerzos en demostrar su valía al completar una serie de desafíos. Caminó descalza sobre el fuego, meditó durante horas en un foso de escorpiones e incluso escaló la montaña que albergaba las hierbas en forma de corazón, mismas que estaban rodeadas por una manada de panteras.

Luego de adquirir la hierba, la ingirió en el palacio y se reunió con Bast, el Dios Pantera. Sin embargo, la reunión no salió según lo planeado, cuando la arrogancia de Shuri la llevó a declarar su valía en lugar de presentarse humildemente. El dios le dijo que se fuera, diciendo que ella nunca sería la Pantera Negra.

Incluso en los comics Shuri se ha revelado ante su hermano T´Challa. (Marvel Comincs)

Con Morlun atacando a Wakanda, el país necesitaba un héroe mientras Storm intentaba salvar a T’Challa de. Shuri respondió a la llamada y se puso el disfraz de Pantera Negra, entendiendo que necesitaba probarse a sí misma superando su arrogancia y ego. Mientras derrotaba a Morlun, T’Challa volvió en sí, pero no recuperó el título de Pantera Negra, dejándoselo a Shuri por un tiempo.

En la segunda mitad de ese volumen de Black Panther, Shuri viajó a Estados Unidos, donde fue atacada. Ella y su equipo investigaron y descubrieron que un grupo revolucionario de Wakanda llamado Desturi habían sido manipulados por Doctor Doom. El villano planeó una pelea entre ella y Namor. Sin embargo, la verdad salió a la luz cuando aparecieron los Cuatro Fantásticos.

Doomwar (2010) # 1

"Doomwar" fue un cómic que surgió tras la incursión de Shuri como Pantera negra en historietas anteriores. (Marvel Comics)

Lo anterior hizo que se creara un nuevo comic, en donde Doctor Doom finalmente reveló su plan para robar Vibranium de debajo de Wakanda. Mientras T’Challa se ocupaba de eso, Shuri trabajaba para eliminar todo rastro de los Desturi de su tierra natal. Al final, todos se encontraron cara a cara con Doom y T’Challa tomó la decisión de destruir todo el Vibranium procesado en lugar de permitir que el villano se quedara con él.

Tras estos sucesos, T’Challa decidió concentrarse en ser el rey de su pueblo y así dejó que su hermana menor asumiera el papel como Pantera negra para protagonizar Klaws of the Panther, una serie limitada de cuatro números, donde la joven viajó por el mundo aprendiendo lecciones de personajes como Ka-Zar, Wolverine, Spider-Man y Black Widow.

Klaws of the Panther (2010) #1

En esta comic, Shuri como Pantera negra viaja por el mundo y conoce a otros superhéroes. (Marvel Comics)

En este comic, tras viajar por el mundo Shuri regresó a casa y ahí se percata que Namor lideró un ataque contra Wakanda, mismo que también se puede ver en Avengers Vs X-Men #7 y New Avengers #7. T’Challa había concedido asilo a Hope y a los demás que se oponían a los Phoenix Five (Cyclops , Emma Frost , Namor , Colossus y Magik). Shuri declaró la guerra a los atlantes y finalmente expulsó a su hermano (que luego se convirtió en rey de la Necrópolis) por tratar en secreto con Namor.

Los dos se reconciliaron hasta cierto punto cuando Shuri se sacrificó en la batalla con Midnight para darle a T’Challa suficiente tiempo para escapar en New Avengers #24 . El sacrificio funcionó porque sobrevivió e incluso logró ayudar a restaurar la realidad. Cuando se lanzó la serie Black Panther de 2016, T’Challa trabajó para traer de vuelta a su hermana, lo que tuvo éxito.

New Avengers vol. 3 #7

Comic escrito por Jonathan Hickman, Mike Deodato, Frank Martin Jr. y Rain Beredo. (Marvel Comics)

Escrito por Jonathan Hickman, Mike Deodato, Frank Martin Jr. y Rain Beredo, aquí se ve que después de su relevo de la Fuerza Fénix, Namor mira a T’Challa para hacer las paces para que sus respectivas naciones sigan adelante. Como compañeros de los Illuminati, T’Challa acordó hacer las paces con Namor, pero la reina Shuri se negó a perdonarlo.

En respuesta al ataque de Namor, Shuri inició un ataque virtual a la Atlántida, lo que provocó la muerte de una gran población de atlantes. Con la muerte de T’Challa y la posibilidad de una Atlántida destruida, Black Panther: Wakanda Forever probablemente mostrará cierta fricción entre Namor y Shuri. Este cómic en particular puede ser una excelente manera de mantener viva la hostilidad en la pantalla.

SEGUIR LEYENDO: