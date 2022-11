“Spider-Man: Across The Spider-Verse”: todos los detalles conocidos hasta ahora

Un tiempo después de los acontecimientos de la primera película, el joven Miles Morales sigue sus actividades heroicas como el nuevo Spider Man y ahora emprende una aventura a través del multiverso, junto a su amiga de otro universo Gwen Stacy, el misterioso Miguel O'Hara, un Spider Man proveniente del año 2099 en el futuro y un nuevo equipo de Spider-People para enfrentarse a un poderoso villano.

Spider-Man: Across The Spider-Verse llegará a mitad del 2023 y lo hará con un gran espectáculo de diversas animaciones. Según dio a conocer uno de sus creadores y productor Phil Lord en entrevista con Empire, se compondrá de seis estilos animados, a diferencia de la producción original que contó con solo uno. Esta historia de acción, aventuras y superhéroes de Marvel es la secuela del film de 2018 Spider-Man: un nuevo universo.

El argumento de la película detalla que Miles Morales (Spider-Man) se embarca en una aventura a través del multiverso con Gwen Stacy (Spider-Woman) y un nuevo equipo de Spider-personas (más versiones de Spider-Man) que deben enfrentarse a un poderoso villano. Los seis diversos estilos de animación estarán relacionados a los 6 universos diferentes que la integrarán, en los cuales habrá al menos 40 nuevos personajes.

"Spider-Man: Across the Spider-Verse" estrenará en junio de 2023. (Sony Pictures)

En su declaración Lord dio a conocer que agregarán todo lo que aprendieron de The Mitchells Vs The Machines, además de asegurarse que el estilo del film animado evidencie la historia. Y, de igual manera que las imágenes estén impulsadas por los sentimientos, en lugar de ser solo un proyecto de arte intelectual.

Hasta el momento no hay información detallada sobre cuáles serán los seis estilos de animación dominantes en el largometraje, pero desde el medio adelantan que algunas de las dimensiones que Morales y compañía visitarán serán: Mumbattan en la Tierra-50101 con su look inspirado en los cómics de India; Nueva York de la Tierra de Spider-Man 2099 con un aspecto futurista y la Tierra-65 de Gwen Stacy con “un estilo de lavado de acuarela que recuerda a las portadas de sus cómics”, según el productor Christopher Miller. Hay mucho más para conocer de este multiverso en las historietas que se pueden leer en las historietas que distribuye Panini Latinoamérica.

"Spider-Man: Across the Spider-Verse" tendrá 6 estilos de animación diferentes, a diferencial de la película original de 2018, que tuvo solo uno. (Sony Pictures)

En cuanto al reparto de voces que integran Spider-Man: Across The Spider-Verse, Shameik Moore estará de regreso para prestar su voz a Miles, y el resto del grupo de arácnidos incluye a Hailee Steinfeld como Gwen Stacy; Issa Rae como Jessica Drew (Spider-Man; y Oscar Isaac como Miguel O’Hara (Spider-Man 2099). Luna Lauren Velez, Brian Tyree Henry y Rachel Dratch también componen el elenco original de voces originales en inglés.

Spider-Man: Across the Spider-Verse está programada para estrenarse en Estados Unidos el 2 de junio de 2023 en EEUU y una tercera película también se encuentra en desarrollo -estará centrada en las mujeres-. Su título será Spider-Man: Beyond the Spider-Verse, con lanzamiento confirmado para el 29 de marzo de 2024.

Shameik Moore estará de regreso para prestar su voz a Miles (Spider man) en "Spider-Man: Across the Spider-Verse". (Sony Pictures)

Por otro lado, por primera vez en el live-action, el universo del arácnido añadirá un importante personaje de los cómics: Madame Web, quien será interpretada por Dakota Johnson. De acuerdo al nuevo calendario de Sony Pictures, el film ha quedado para estrenarse el 7 de julio de 2023. Es decir, poco después del estreno de Spider-Man: Across the Spider-Verse.

