En medio de ataques dentro de Morena, Monreal aconsejó razonar y no caer en insultos o violencia

Ricardo Monreal lanzó un guiño a la oposición (Especial)

Ricardo Monreal, senador de Morena y aspirante presidencial, aconsejó durante el Parlamento Universitario que el ámbito político se debe argumentar y razonar, sin usar la violencia ni insultos o descalificaciones.

Para el zacatecano, quien en las últimas semanas ha sido blanco de ataques y acusaciones por parte de sus compañeros de Morena, aconsejó a los jóvenes que participaron en este espacio dentro del Senado que es mejor utilizar el convencimiento y no la violencia.

Monreal, quien ha sido urgido por figuras de Morena para decidir sobre su eventual salida a otro instituto político, en días pasados se negó a dejar las filas del instituto que él mismo ayudó a fundar.

“Yo he cumplido con el partido, soy fundador del partido, yo he estado en Morena desde hace 26 años, he cumplido con mi función legislativa, hemos sacado todas las reformas que al Ejecutivo Federal le han interesado”, recalcó el zacatecano.

Argumentar, razonar. No usar la violencia ni insultos o descalificaciones. Utilizar el convencimiento, no la violencia. Estos fueron algunos consejos a las juventudes participantes del Parlamento Universitario en el @senadomexicano. pic.twitter.com/4Vq6U49rk0 — Ricardo Monreal A. (@RicardoMonrealA) December 3, 2022

Este viernes, la Cámara de Senadores abrió sus puertas para que estudiantes de las diferentes universidades del país conozcan el trabajo legislativo y las actividades parlamentarias, pues son el relevo generacional y tienen la tarea de continuar con el proceso de transformación de nuestro país, destacó el senador Monreal Ávila.

El presidente de la Junta de Coordinación Política inauguró este viernes el Parlamento Juvenil de la Universidad de Zacatecas y el Parlamento Juvenil de la Universidad Juárez Autónoma de Tabasco, entre otras.

Monreal afirmó que se trata de un ejercicio inédito en la historia del Congreso, pues los estudiantes toman la tribuna del Salón de Sesiones del Senado, ocupan los escaños, debaten, redactan iniciativas y puntos de acuerdo.

Refirió que en este ejercicio han participado la Universidad Nacional Autónoma de México, el Tecnológico de Monterrey, la Benemérita Universidad Autónoma de Puebla, la Universidad Panamericana y la Universidad Autónoma Metropolitana.

#EnVivo Asisto a la inauguración del Parlamento Universitario Tabasco. Damos la bienvenida a las y los jóvenes que nos visitan en este recinto legislativo.

https://t.co/wapU43wLZd — Ricardo Monreal A. (@RicardoMonrealA) December 2, 2022

Monreal Ávila sugirió a los jóvenes que participan en estos encuentros que nunca olviden ni renieguen de su origen, sobre todo si sus padres son campesinos, trabajadores, maestros, profesionistas, comerciantes o funcionarios públicos modestos.

“Luchen por lo que creen, nunca renuncien a sus sueños, nunca renuncien a sus principios; no transen, no negocien con lo que piensan y con lo que creen; sean rebeldes con causa, argumenten, razonen; no usen la violencia, el insulto ni la descalificación”, expresó.

En la inauguración del Parlamento Juvenil de la Universidad de Zacatecas, el legislador celebró que el grupo de estudiantes esté compuesto en su mayoría por mujeres.

El rector de la Universidad de Zacatecas, Rubén Ibarra Reyes, dijo que este tipo de ejercicios ayudarán para el desarrollo profesional de las y los jóvenes universitarios, en el que tendrán que abordar temas relevantes de la vida actual, pues “vivimos en un mundo distinto y tenemos que proponer soluciones, para que los tomadores de decisiones los escuchen”.

#EnVivo Inauguración del Modelo de Parlamento Universitario de la Universidad Autónoma de Zacatecas. A las y los jóvenes estudiantes les deseo éxito en este curso y un pleno aprovechamiento de sus contenidos. https://t.co/9GoVE8471F — Ricardo Monreal A. (@RicardoMonrealA) December 2, 2022

Subrayó que actualmente la universidad tiene los indicadores de calidad y capacidad más importantes de su historia, ya que se ha incrementado 40 por ciento el número de profesores en el Sistema Nacional de Investigadores, en tan sólo un año.

Durante la inauguración del Parlamento Juvenil de la Universidad Juárez Autónoma de Tabasco, el senador subrayó que tiene fe en las y los jóvenes, pues son el relevo generacional, ya que la generación política actual ya va de salida y “tenemos que entregarles el relevo a ustedes”.

El líder de la bancada de Morena en la Cámara de Senadores dijo que le interesa mucho la participación de este sector de la población, en estos momentos tan complicados de la vida pública, ya que México necesita urgentemente una renovación de liderazgos políticos.

Si les gusta el servicio público, agregó, traten de serlo toda su vida, no sólo tres o seis años, pues servir al pueblo es una labor estupenda; “quienes quieran dedicarse a esto, háganlo con pasión”.

