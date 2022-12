Monreal adelantó cinco posibles propuestas del “Plan B” de AMLO en materia electoral

El senador adelantó posibles pasos de AMLO en materia electoral (Twitter/@RicardoMonrealA)

El presidente de Junta de Coordinación Política (Jucopo) del Senado de la República, Ricardo Monreal Ávila, explicó cuáles podría ser algunas de las posibles propuestas que mandé el presidente Andrés Manuel López Obrador (AMLO) con el Plan B, tras el rechazo de la reforma electoral.

Por medio de una transmisión en su cuenta oficial de Twitter, el también coordinador de la bancada del Movimiento de Regeneración Nacional (Morena) indicó que desconocer el contenido de la propuesta que dará el mandatario; sin embargo, adelantó que cambios podría haber en la materia.

Sin ahondar mucho en los puntos, explicó cinco aristas que podría tener la alternativa a la Reforma Electoral que se discutirá en los próximos días en la Cámara de Diputados, mismas que podrían tener repercusiones directas contra los trabajadores.

Hoy señalé a la prensa, extraoficialmente, algunos temas tentativos de la reforma secundaria: fusión de direcciones, OPL, padrón electoral, unidad de fiscalización y transferencia de votos; varios los contempla la Constitución. Ratifico: nos pronunciaremos hasta tener la minuta. — Ricardo Monreal A. (@RicardoMonrealA) December 1, 2022

El primero punto podría tratarse en la Fusión de Direcciones Generales y la Dirección de Educación Cívica y Organización, la cual tiene como objetivo el ahorro de recursos públicos, por lo que advirtió que podría haber despidos.

Además, indicó que podría solicitarse que el Padrón Electoral ya no esté a cargo del INE, sino que forme parte del Registro Nacional de Población (Renapo), perteneciente a la Secretaría de Gobernación (Segob); aunado a que la Unidad de Fiscalización sea nombrada por la Cámara de Diputados y no por el Consejo General.

En cuarto lugar sería que la reforma a los Organismos Públicos Electorales Locales (OPLEs), en la cual se establecería la fusión de direcciones y la reducción de gastos. Finalmente, ampliar el número de segundos de spots partidistas mediante prerrogativas y el acceso a los medios de comunicación.

AMLO planea Plan B para la Reforma Electoral (Gobierno de México)

Tras la explicación, el legislador confió en que las reforma a leyes secundarias no afecten derechos laborales y que se traduzcan en despidos, pues adelantó que la base trabajadora son personal capacitado que ha servido para consolidar la democracia en el país.

“Ojalá y no afecte (a) la base trabajadora esta fusión, que no haya despidos de trabajadores que se han capacitados en el órgano electoral”

Al finalizar su disertación indicó que dichos puntos pueden modificarse, debido a que son temas que se le han planteado como coordinador de bancada, pero que no puede confirmar lo veraz o real que sean, por lo que instó a estar al pendiente de lo que explique AMLO.

Ricardo Monreal habló de su futuro en Morena (Foto: Ricardo Monreal/Facebook)

Por otra parte, Monreal Ávila habló de su supuesto coqueteo con la oposición y negó “estar luchando” contra Morena o contra el presidente de México, Andrés Manuel López Obrador (AMLO).

“A la militancia de Morena les pidió una reflexión y el beneficio de la duda. Yo no lucho contra el partido. Yo he cumplido con el partido, soy fundador del partido, yo he estado en Morena desde hace 26 años, he cumplido con mi función legislativa, hemos sacado todas las reformas que al Ejecutivo Federal le han interesado”, atajó.

Bajo este sentido, Monreal reafirmó su permanencia en el partido guinda, recordando que si bien es coordinador de Morena en el Senado por acuerdo del grupo parlamentario, fue el presidente López Obrador quien lo propuso y respaldó para dicho puesto.

Sus declaraciones se dan luego de que el presidente del Congreso de la Unión y de la Cámara de Diputados, Santiago Creel Miranda, asegurará que en caso de una ruptura con Morena, Ricardo Monreal sería bien recibido en el frente opositor, aunque el Partido Acción Nacional (PAN) rechazó la idea.

