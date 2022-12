“Nadie es indispensable en Morena”: Ignacio Mier advirtió sobre la posible salida de Monreal

Ignacio Mier indicó que en Morena hay libertad para sus militantes si desean cambiar de opinión (Foto: Twitter/@NachoMierV)

El coordinador del Movimiento de Regeneración Nacional (Morena) en la Cámra de Diputados, Ignacio Mier Velazco, fue cuestionado sobre los rumores que giran en torno a la salida del partido del presidente de la Junta de Coordinación Política (Jucopo), Ricardo Monreal Ávila, y explicó que dentro del Movimiento existe libertad para sus integrantes.

De acuerdo al diputado Mier, la salida del senador morenista es una decisión individual que se respetaría dentro del partido y no tendría que interferir con su amistad. Agregó, ante las insinuaciones de los medios, que Morena no se vería afectada si Monreal ya no estuviera.

-¿No le hace falta Monreal a Morena?, le cuestionaron los presentes al diputado Mier.

-Es un movimiento. Seria vanidoso pensar que alguien es indispensable. No hay indispensables. Nadie es indispensable. Tenemos un movimiento que es una emoción social y parte de esa energía la hacemos cada uno de nosotros en lo individual, respondió el coordinador del partido Morena.

Ignacio Mier también insistió que no se deberían hacer especulaciones sobre la retirada del senador Ricardo Monreal antes de tiempo, ya que, según el morenista, la política tiene altibajos y suponer algo antes de tiempo no era conveniente.

“Ya se verá. No hay que especular. Hay que esperar lo que decida de manera individual el senador (...) la política es un proceso dinámico. No es estático, tiene altibajos. Se pone a prueba la congruencia, la consistencia, el temple de cada uno de nosotros. Pregúntenmelo a mí”, tranquilizó el diputado a los medios ante las inquietudes.

Y es que la salida del presidente de la Jucopo en el Senado podría significar una “ruptura” dentro del partido guinda y una pérdida de la mayoría en la Cámara Alta. Ante estas suposiciones el coordinador de Morena respondió que el partido era “mucho más grande que las decisiones individuales”.

Ricardo Monreal aseguró que no dejará Morena a pesar de sus "coqueteos" con la oposición (Foto: Ricardo Monreal/Facebook)

Sin embargo, al mediodía de este 1 de diciembre, el senador morenista Ricardo Monreal, en una transmisión en vivo, respondió a las recientes acusaciones de integrantes de Morena sobre su supuesta salida del partido gracias a los “coqueteos” con la oposición y en especial con la derecha.

Durante sus explicaciones, Monreal aclaró que no está en conflicto con Morena ni mucho menos con el presidente Andrés Manuel López Obrador.

“A la militancia de Morena les pidió una reflexión y el beneficio de la duda. Yo no lucho contra el partido. Yo he cumplido con el partido, soy fundador del partido, yo he estado en Morena desde hace 26 años, he cumplido con mi función legislativa, hemos sacado todas las reformas que al Ejecutivo Federal le han interesado”, aseguró durante su discurso.

#EnVivo Desde el Senado de la República, converso con los medios de comunicación que cubren la fuente informativa.

https://t.co/ByDvrifnww — Ricardo Monreal A. (@RicardoMonrealA) December 1, 2022

Y es que a pesar de las declaraciones del coordinador Mier, quien indicó que no tendría que haber señalamientos hacia el funcionario Monreal por sus decisiones, el pasado 29 de noviembre, el senador César Cravioto Romero criticó las acciones del presidente de la Jucopo por sus amistades de derecha e indicó que Morena “no ve con buenos ojos” sus nuevas relaciones.

Según el senador Cravioto existía una posibilidad de que Ricardo Monreal, candidato a la presidencia para las próximas elecciones del 2024, hiciera un cambió de partido para ser un opción en la alianza Va por México. Los rumores incrementaron cuando el panista Santiago Creel anunció una gira de “reconciliación” con el senador morenista por todo el país después de haber tenido una conversación para trabajar en conjunto.

