Vincularon a proceso al presunto feminicida de Grisell Pérez en Hidalgo

Las autoridades del estado de Hidalgo lograron la vinculación a proceso del presunto feminicida (FGJEM/especial)

La Procuraduría General de Justicia del Estado de Hidalgo (PGJEH) dio a conocer la obtensión de vinculación a proceso del presunto feminicida de la activista a favor de los derechos humanos Grisell Pérez Rivera desaparecida y asesinada en el 2021.

Lo anterior fue dado a conocer a través de un comunicado donde informaron que la vinculación contra Gerardo Esteban “N” pudo lograrse tras los datos de prueba aportados al personal de la Subprocuraduría de Delitos de Género, Desaparición de Personas e Impacto Social.

Este fue detenido el pasado 24 de noviembre mediante una orden de aprehensión ejecutada por los agentes de la División de Investigación de la Procuraduría del estado en colaboración con elementos de la Discalía General de Justicia del Estado de México (FGJEM).

Pues hay que recordar que el sujeto cuya identidad fue presentada por la FGJEM, fue arrestado en el municipio de Chimalhuacán de la entidad mexiquense. Versiones extraoficiales aseguran que el ahora detenido se trataría de la pareja sentimental de Grisell.

(FGJEM)

Durante la audiencia inicial, llevada a cabo el martes en el distrito judicial con cabecera en Mixquiahuala de Juárez, un juez de control dictó la vinculación a proceso en contra del sujeto quien permanece bajo la medida cautelar de prisión preventiva oficiosa con un plazo de investigación complementaria de tres meses.

El feminicidio de Grisell Pérez

En un inicio, la mujer fue reportada como desaparecida por sus familiares el 26 de marzo del 2021. Fue vista por última vez en las instalaciones de la organización civil La Cabaña de la Sabiduría, fundada por Grisell Pérez, ubicadas en un predio de Tlalmanalco, Estado de México.

Fue en abril del mismo año, la madre de Grisell contó a Milenio que la última vez que tuvo contacto con su hija fue por medio de una llamada telefónica en la que Pérez Rivera le dijo que estaría dando clases virtuales en las oficinas de la organización.

Más tarde, al no tener más noticias de ella y no encontrarla, se dirigió al predio donde estaba la Organización de su hija. Se encontró con que un grupo de personas estaban realizando una construcción en la propiedad a la que no la dejaron pasar y la retiraron.

Grisell Pérez Rivera (Twitter/@izqverdemx)

Por este motivo acudió al Ministerio Público de Amecameca para interponer la denuncia, pero no hubo respuesta. Poco después el caso fue transferido al Ministerio Público de Chimalhuacán.

Sin embargo, tras más de un año, no se sabía nada de los progresos del caso. No fue hasta que se hizo la detención que también se supo que el 17 de marzo en el estado de Hidalgo, en un predio ubicado en la comunidad del Durazno de Mixquiahuala de Juárez, fue hallado el cuerpo sin vida de Grisell.

La Subprocuraduría de Delitos de Género, Desaparición de Personas e Impacto Social de la Procuraduría inició las indagatorias bajo el protocolo de feminicidio, lo que permitió identificar el cuerpo sin vida y determinar la probable responsabilidad del imputado.

Sin embargo, la abogada del caso dio a conocer que la identidad ya era conocida por las autoridades desde el 23 de agosto de este año.

Grisell Pérez Rivera, de 38 años, era una abogada y activista directora y fundadora de la organización civil La Cabaña de la Sabiduría, centro para erradicar la discriminación y la violencia, donde también brindaba atención a mujeres en condición de vulnerabilidad.

