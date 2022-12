Aficionado mexicano se viralizó por romper su pantalla tras eliminación de México en Qatar 2022

El seguidor nacional agarró un cuchillo para destrozar su pantalla

La caída del Tricolor en Mundial de Qatar 2022 ocasionó una ola de reacciones por parte de la prensa deportiva, directivos, exjugadores y por la afición, sin embargo, aunque algunos respondieron de una forma tranquila, pues era bien sabido el arduo camino de la Selección para avanzar a los Octavos de Final, algunos otros decidieron sacar su enojo de manera un poco más violenta, un hecho que ha sido reprobado por las audiencias.

En este sentido un aficionado mexicano se viralizó en las redes sociales por golpear su televisión para después tomar un cuchillo y darle con esa arma blanca a su aparato tras la caída de México en Qatar 2022, esto pese haber logrado derrotar a Arabia Saudita (2-1) en su último encuentro correspondiente al Grupo C.

En el material audiovisual se puede ver al fanático con su playera del Tricolor golpear incesantemente su pantalla, sin embargo, no conforme con ver la televisión destrozada, tomó un cuchillo e intentó clavarlo en la pantalla LED que se quedó estrellada y sin ningún tipo de reparación.

Mexicano se viralizó en redes sociales por romper una pantalla tras la caída de México en Qatar 2022 (Foto: Twitter)

Como era de esperarse, las redes sociales juzgaron el actuar del seguidor Tricolor, pues consideraban que no valía la pena destrozar su pantalla solo porque México se fue de manera temprana de la Copa del Mundo, asimismo, algunos otros recordaron a “Gonzalo” un seguidor de las Chivas que se volvió viral por pegarle a la pared tras una derrota dentro de la Copa MX.

“Cómo aficionado al fútbol digo que hay mucha estupid*z en el fútbol. No es posible reaccionar así por algo que no te afecta en lo más mínimo, entiendo la frustración y todas las emociones que genera un partido de fútbol puedes gritar, emocionarte, pero pitan final y le cambias de canal la vida sigue”. “Neuróticos anónimos, si no puedes controlar tu ‘pasión’, no es pasión, es un problema mental”, son algunos comentarios recuperados de Facebook.

“¡Ya, Gonzaloooooo!”, se puede escuchar la interior del video del seguidor mexicano que destrozó su pantalla. Por su parte, en el video se alcanza escuchar a un hombre que intenta tranquilizarlo, pues, además, estaban presentes menores de edad.

Soccer Football - FIFA World Cup Qatar 2022 - Fans in Mexico City watch Saudi Arabia v Mexico - Mexico City, Mexico - November 30, 2022 Mexico fans react in Mexico City during the Saudi Arabia v Mexico match REUTERS/Henry Romero

La afición mexicana una de las que más ha llamado la atención en Qatar 2022

Gracias a las redes sociales, durante este evento deportivo, se han podido presenciar en primera fila todas las ocurrencias que han tenido los aficionados connacionales en Qatar. Desde el primer día que arribaron se han mostrado irreverentes y bromistas.

Por ejemplo, se les vio bailando el “Payaso del rodeo” con qataríes, cantando, así como bromeando con que habrían metido alcohol de contrabando a pesar de que está prohibido su consumo. Al anecdotario se sumó la grabación de unos mexicanos dentro de un vagón del Metro de Doha gritando la temida frase de asaltantes: “¡Ya se la saben, barrio! carteras y celulares”, así como a una pareja que simuló estar “toreando” un dinosaurio inflable.

Sin embargo, no todos los hechos de connacionales en Qatar han sido rescatables, pues otro grupo de mexicanos intentó ingresar una bebida alcohólica oculta en una cantimplora en forma de binoculares, misma que le fue confiscada por los elementos de seguridad del estadio. Además, la afición azteca protagonizó el primer enfrentamiento de la Copa del Mundo.

Soccer Football - FIFA World Cup Qatar 2022 - Fans in Mexico City watch Saudi Arabia v Mexico - Mexico City, Mexico - November 30, 2022 A Mexico fan wearing a mask reacts in Mexico City during the Saudi Arabia v Mexico match REUTERS/Henry Romero TPX IMAGES OF THE DAY

Ya en el partido con Argentina, los mexicanos protagonizaron una situación se robó las miradas del mundo, pues al interior del Estadio Lusail, diversos aficionados se agarraron a golpes y ante las preguntas sin resolver que había sobre el contexto, el canciller de México habría preguntado a las autoridades de Qatar sobre si existían connacionales arrestados por la contienda.

“Me reporta el gobierno de Qatar que no ha habido ningún mexicano detenido durante el mundial de fútbol en curso. Bien!!”, comunicó Ebrard Casaubón en Twitter.

