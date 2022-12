Qué tan cierto es que Puebla pedirá permiso turístico para entrar en automóvil

Los coches que visiten el estado de Puebla desde otra parte de la República tendrán que tramitar un pase especial Foto: Cuartoscuro.

El gobierno del estado de Puebla, el cual es comandado por Luis Miguel Barbosa Huerta, recientemente dio a conocer que a partir de 2023 para poder entrar a su demarcación habrán condiciones para automóviles con placas foráneas, de tal forma que se tendrá que tramitar un pase turístico para circular en la entidad.

Dicho requisito será totalmente gratuito, sin embargo deberá tramitarse ante la Secretaría de Medio Ambiente, Desarrollo Sustentable y Ordenamiento Territorial (SMADSOT) y contarán con una vigencia de 14 días, cinco días o tres días, otra de las opciones para poder transitar será el adquirir el holograma de Testificación Vehicular de Puebla, el cual permitirá a los automovilistas circular sin necesidad de poseer un pase turístico.

Tal medida aplicará para los autos con placas que no sean parte de la Comisión Ambiental de la Megalópolis (CAME), en conjunto con el programa Hoy No Circula, mismo que se dio a conocer el pasado lunes 28 de noviembre en el Periódico Oficial del Estado (POE).

De tal forma que, tanto el pase turístico como el holograma de testificación vehicular serán entregados por la SMADSOT, únicamente a quienes realicen la verificación en otros estados de la República Mexicana.

El trámite no tendrá costo (Ilustración: Jovani Pérez/Infobae)

La Secretaría resaltó que los automóviles que no porten algún holograma reconocido por el gobierno del estado, no podrán circular ningún día de la semana, además de que los coches que adquieran algún permiso deberán respetar las modalidades implementadas por el Hoy No Circula.

¿Cómo tramitar el Pase Turístico en Puebla?

Será un trámite expedido por la SMADSOT sin costo alguno en caso de que la unidad no tenga una antigüedad mayor a 15 años. Quienes circulen con dicho documento podrán exentar las modalidades establecidas por el Hoy No Circula, el documento se podrá obtener por internet y tendrá que imprimirse para portarlo.

Exclusivamente aplicará una vez por semestre, en caso de que el permiso cuente con una vigencia de 14 días, cuatro veces por semestre en el permiso de 3 días o en dos ocasiones cada seis meses cuando el permiso solicitado dure cinco días, tal regla se empleará también en caso de que haya contingencia ambiental.

¿Cuáles serán las sanciones para los autos que no cumplan con el reglamento?

A los coches que no respeten las reglas podrían ser multados económicamente con 20 a 30 Unidades de Medida y Actualización (UMA), las cuales actualmente equivalen a mil 924 pesos o 2 mil 866 pesos, según sea el caso, sin embargo es indispensable tener en cuenta que los precios podrían ser modificados en cualquier momento.

Los pases de turistas tendrán una vigencia máxima de 15 días Foto: Cuartoscuro.

También, las unidades que no cumplan podrían ser retiradas de circulación y remitidas al depósito vehicular, lugar en el que deberán permanecer hasta que se cubra la multa correspondiente y en el caso de los autos detenidos durante Contingencia Ambiental, tendrán que esperar a que concluya.

¿A que tipos de coches no aplicará la medida de permisos adicionales?

No afectará a los usuarios que porten los hologramas de: “EXENTO”, “00″ y “0″, siempre y cuando haya sido obtenido en Puebla o entidades pertenecientes a la CAME o SMADSOT. También estarán exentos quienes utilicen fuentes de energías que no emitan contaminantes derivados de la combustión.

De igual forma aplicará la regla a vehículos de servicios de emergencia, fúnebres, protección civil, bomberos y a transportes destinados a brindar ayuda a personas discapacitadas o de servicio público federal.

