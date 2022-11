Sentenciaron a seis años de prisión al ex edil de Tehuacán, Puebla, por contratos millonarios

En marzo de 2021 Felipe de Jesús fue vinculado a proceso y permaneció en prisión preventiva (Foto: Fiscalía de Puebla)

La Fisalía General del Estado de Puebla logró que el ex edil de Tehuacán, Felipe de Jesús “N”, fuera sentenciado a seis años de prisión por el delito de uso ilícito de atribuciones y facultades, que responde a diversos actos de corrupción cometidos hace cuatro años.

Derivado de las investigaciones y los datos de prueba recabados, se determinó que Felipe de Jesús firmó cinco contratos de obras públicas por un monto superior a los 8 millones de pesos en diciembre de 2018. Sin embargo, lo anterior se realizó sin la autorización del Cabildo, lo que generó un perjuicio en la administración municipal.

Los contratos tenían que ver con obras de calentadores solares. Ante ello, el ex edil fue detenido en noviembre de 2019 en el Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México. Su captura se realizó cuando iba de camino a Cuernavaca, Morelos, donde se iba a casar con la ex directora de Turismo municipal, Paulina Vargas Sobrado.

En abril de 2020 la Fiscalía Especializada de Combate a la Corrupción integró la carpeta de investigación correspondiente. Posteriormente, en 2021 Felipe de Jesús fue vinculado a proceso por haber incurrido en presuntos actos fuera de la ley durante su gestión en la presidencia municipal de Tehuacán.

Felipe de Jesús, alcalde de Tehuacán, Puebla, fue detenido en noviembre de 2019 por presunto peculado (Foto: Especial)

Desde esa fecha el ex funcionario permaneció en prisión preventiva en el penal de Tepexi de Rodríguez. Luego de un año, este domingo 27 de noviembre la Fiscalía estatal informó que a Felipe de Jesús le dictaron un fallo condenatorio de seis años y tres meses de prisión, el cual estuvo a cargo del Tribunal de Enjuiciamiento Unitario.

Asimismo, se determinó que deberá pagar 8 millones de pesos como reparación del daño ocasionado. De igual manera, fue inhabilitado para ocupar algún cargo público por los siguientes 15 años, además de que le prohibieron participar en adquisiciones, arrendamientos y servicios de obras públicas.

Felipe de Jesús ocupó la presidencia municipal de Tehuacán en 2018, pero no logró concluir su gestión. Su detención fue una de las primeras que se realizaron contra ex funcionarios públicos durante la administración del actual gobernador de Puebla, Miguel Barbosa Huerta.

Y es que entre 2019 y 2022 han sido detenidos más de 15 alcaldes y ex ediles de Puebla por su presunta responsabiliad en diversos delitos. Sin embargo, no todos han recibido una sentencia condenatoria como Felipe de Jesús.

El ex alcalde de Teziutlán, Edgar Antonio Vázquez, se encuentra actualmente en prisión preventiva. (Facebook/Toño Vázquez)

En noviembre del año en curso han sido detenidos al menos tres ex alcaldes poblanos. Primero se reportó la captura de Inés Saturnino “N”, ex presidente municipal de Tecamachalco. Lo anterior debido a que en 2021 intentó evitar la detención de un líder criminal. Posteriormente fue procesado por los delitos de amenazas, desobediencia y resistencia de particulares.

En tanto, Juan “N”, ex presidente municipal de Ciudad Serdán (2014-2018), fue detenido el pasado 16 de dicho mes. Desde agosto de 2021, la Auditoría Superior del Estado (ASE) amplió una denuncia contra el ex funcionario por presuntamente haber usado una decena de empresas para simular acciones fiscales.

Bajo dicho esquema, el ex edil habría logrado desviar más de 600 millones de pesos durante su administración. Fue por ello que su detención tuvo que ver con los delitos de ejercicio indebido de funciones públicas.

Una semana después, el ex alcalde de Teziutlán, Antonio Vázquez, fue aprehendido por supuestmente haber firmado un acta de entrega de recepción de obra pública por la rehabilitación del Centro de Reinserción Social (Cereso) del municipio; sin embargo, los trabajos estaban inconclusos.

