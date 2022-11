Fiscalía de Puebla debe investigar los baños donde un hombre quedó paralítico después de que lo “sobaran”

El mandatario del municipio destacó que las autoridades llegarán al fondo del caso para que no quede impune (Captura de pantalla: Interactivo Puebla)

El presidente Municipal de Puebla, Eduardo Rivera, reveló que las autoridades serán las encargadas de investigar a fondo y dar con los responsables para que se haga justicia respecto al caso del señor que fue a que lo sobaran en unos baños y posteriormente quedó paralítico.

Reiteró que los baños de vapor Villa Frontera siguen clausurados, ya que adicionalmente, la unidad no cumplía con el programa de protección civil, recalcó que la Fiscalía del estado será la encargada de esclarecer la responsabilidad del masajista que le provocó al paciente dichos daños.

“Es de suma importancia que los ciudadanos que acudan a ese tipo de servicios e identifiquen cosas irregulares, levanten el respectivo reporte. La Fiscalía será la encargada de investigar y llegar hasta las últimas consecuencias, ya que nosotros tenemos una normatividad que ese tipo de servicios deben cumplir, por tal motivo es de vital importancia que los usuarios afectados denuncien y se puedan tomar cartas en el asunto”, aclaró Eduardo Rivera.

Las declaraciones sucedieron luego de que un hombre de 43 años de edad terminara paralizado del cuerpo por recibir un masaje, durante el cual le “tronaron” el cuello, en un establecimiento de baños de vapor en el estado de Puebla.

Dicho caso se dio a conocer en redes sociales por medio de una publicación que anteriormente realizaron sus familiares con el siguiente mensaje: “Mi nombre es Gerónimo Rodolfo Ramírez León ayer acudí a los baños de vapor Villa Frontera y pido ayuda porque el día de ayer salí inconsciente y pido justicia porque no se quieren hacer responsables ya que me tronaron el cuello y me dañó el cerebro”.

Según el testimonio de una mujer que se identificó como su sobrina, Susana N, el hombre que era estilista, perdió el conocimiento momentos más tardes de haber recibido el masaje, por lo que fue trasladado de emergencia al Hospital de Traumatología y Ortopedia.

En el centro médico le recetaron un medicamento para desinflamar el cuello, sin embargo, en las primeras horas de la madrugada del viernes 25 de noviembre, mostró signos de parálisis. Los especialistas de la segunda clínica en la que lo atendieron, es decir en el Hospital General del Norte, dieron a su familia un pronóstico poco favorable, ya que podría tener daño cerebral, destacó su familiar en una entrevista con Imagen Tv Puebla.

Un hombre terminó paralizado tras ir a "sobarse" en un establecimiento en Puebla (Facebook/MCN Informativo)

“Que se haga justicia, que se hagan cargo lo que se tengan que hacer cargo porque mi tío tiene 43 años, lleno de vida, trabajador, tiene familia que depende de él, pues no es posible que por una negligencia esté así”, señaló.

De acuerdo con los reportes de medios locales, las personas responsables del negocio se negaron a colaborar con las autoridades y los familiares para poder localizar al presunto responsables de las complicaciones de salud que sufre Gerónimo.

“El hombre resultó con daño en su columna luego de que lo ‘tronaran’ en los baños de vapor Villa Frontera, su familia pide exige justicia para su tío, quien puede quedar en estado vegetal”, dio a conocer el periodista Juan Carlos Valerio.

Por medio de redes sociales, algunos internautas lamentaron que los usuarios arriesguen su salud al acudir para recibir masajes o tratamientos con personas que no son especialistas: ”Desgraciadamente la gente en su ignorancia sigue poniendo en manos de hueseros, tronadores, brujos, limpias”, “A mi me han hecho masajes pero jamás me dejaría tronar el cuello u otra parte del cuerpo”.

