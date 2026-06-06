Las mejores películas mexicanas de futbol para ver antes de que arranque el Mundial 2026

A pocos días del inicio del Mundial 2026, el cine mexicano ofrece clásicos de culto hasta estrenos recientes, que muestran por qué es mucho más que un juego para millones de mexicanos

La cuenta regresiva para la Copa Mundial de Futbol 2026 ya comenzó. Con México como una de las sedes principales del torneo que reunirá a 48 selecciones y más de un centenar de partidos, la expectativa entre los aficionados crece día con día.

En este contexto, el cine mexicano se convierte en una ventana ideal para comprender cómo el futbol ha marcado la historia, la cultura y la identidad nacional.

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A lo largo de las últimas décadas, distintas producciones han encontrado en el balompié una fuente inagotable de historias. Algunas exploran el sueño de llegar a la élite deportiva, otras muestran la vida en los barrios donde nace la afición, mientras que algunas más se adentran en los intereses políticos y económicos que giran alrededor de los grandes torneos internacionales.

Estas son cinco películas mexicanas que todo aficionado debería ver antes de que ruede el balón en el Mundial 2026.

México 86, el estreno que revive un Mundial histórico

La producción más reciente de esta lista es México 86 (2026), dirigida por Gabriel Ripstein y protagonizada por Diego Luna, Daniel Giménez Cacho y Karla Souza.

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A las puertas del Mundial 2026, el cine mexicano ha retratado la pasión por el futbol desde distintas perspectivas, mostrando cómo este deporte forma parte de la identidad, la cultura y la memoria colectiva del país

La película recrea uno de los episodios más importantes en la historia deportiva del país: la organización de la Copa del Mundo de 1986. La trama muestra los desafíos políticos, económicos y sociales que enfrentó México para convertirse en sede del torneo apenas unos meses después del devastador terremoto de 1985.

Su estreno coincide con la antesala del Mundial 2026, convirtiéndola en una opción ideal para recordar cómo el país logró albergar uno de los campeonatos más emblemáticos de la FIFA.

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Ilusión Nacional, la historia de una esperanza que nunca desaparece

El documental Ilusión Nacional (2014), dirigido por Olallo Rubio, es considerado por muchos como una de las obras más completas sobre la relación entre la Selección Mexicana y sus aficionados.

A través de material de archivo, la película recorre décadas de participaciones mundialistas, momentos de gloria y dolorosas eliminaciones. El documental muestra cómo cada generación de mexicanos deposita sus esperanzas en el equipo nacional y cómo el futbol se ha convertido en un elemento central de la identidad colectiva.

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Atlético San Pancho, el origen de los sueños

Lejos de los estadios repletos y los contratos millonarios, Atlético San Pancho (2001), dirigida por Gustavo Loza, centra su historia en un grupo de niños apasionados por el futbol.

A las puertas del Mundial 2026, el cine mexicano ha retratado la pasión por el futbol desde distintas perspectivas, mostrando cómo este deporte forma parte de la identidad, la cultura y la memoria colectiva del país (Atlético San Pancho)

La película retrata el espíritu de las comunidades donde este deporte se vive con intensidad desde edades tempranas. Con la participación de Héctor Suárez, la cinta recuerda que el amor por el futbol suele comenzar en una cancha improvisada, con un balón desgastado y el sueño de llegar algún día a los escenarios más importantes del país.

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Rudo y Cursi, una mirada crítica al éxito deportivo

Estrenada en 2008, Rudo y Cursi se convirtió rápidamente en una de las películas mexicanas más populares relacionadas con el futbol. Dirigida por Carlos Cuarón y protagonizada por Diego Luna y Gael García Bernal, la historia sigue a dos hermanos que pasan de trabajar en el campo a convertirse en figuras del futbol profesional.

Más allá de los partidos, la película aborda temas como la fama, el dinero, los excesos y las presiones que acompañan el éxito. Gracias a su combinación de humor, drama y crítica social, se mantiene como una referencia obligada dentro del cine deportivo nacional.

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El Chanfle, un clásico que marcó generaciones

Ninguna lista de películas mexicanas de futbol estaría completa sin El Chanfle (1979). Protagonizada por Roberto Gómez Bolaños, mejor conocido como “Chespirito”, la cinta narra las aventuras de un utilero del Club América que enfrenta diversos desafíos dentro y fuera de la cancha.

La producción logró conectar con millones de espectadores gracias a su humor familiar y a la enorme popularidad de su protagonista. Décadas después de su estreno, sigue siendo un referente cultural que refleja la estrecha relación entre el futbol, la televisión y la vida cotidiana de los mexicanos.

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Las mejores películas mexicanas de futbol para ver antes de que arranque el Mundial 2026 (El Chanfle)

El futbol como espejo de México

Estas cinco películas demuestran que el futbol no se limita a los 90 minutos de un partido. En México, este deporte también habla de sueños, identidad, comunidad, éxito, fracaso y memoria colectiva.

Mientras el país se prepara para recibir nuevamente una Copa del Mundo, estas producciones ofrecen una oportunidad para entender cómo el balompié ha sido retratado por el cine nacional y por qué continúa siendo una de las mayores pasiones de millones de personas.

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