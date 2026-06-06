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Gasolina en Jalisco: precio de la magna, premium y diésel este 6 de junio

La Comisión Nacional de Energía es el organismo que informa todos los días el costo de las gasolinas en México

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Diversos factores nacionales e internacionales son los que definen los precios de los combustibles (Infobae)
Diversos factores nacionales e internacionales son los que definen los precios de los combustibles (Infobae)

Este es el precio de la gasolina, el gasóleo y diésel en Jalisco de este 6 de junio, según información de la Comisión Reguladora de Energía (CRE) y de la Procuraduría Federal del Consumidor (Profeco).

El costo de los combustibles se modifica cada 24 horas, por lo que es vital mantenerse informado sobre su valorpara que no te tome por sorpresa.

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El precio de la gasolina por litro hoy en Jalisco

El valor de la gasolina regular este día se encuentra en 23.972 pesos el litro en promedio.

Por su parte el costo de la gasolina premium de hoy está en 29.230 pesos el litro en promedio.

Finalmente, el precio del diésel se encuentra en 27.323 pesos el litro en promedio.

Precios reportados por los permisionarios en línea de conformidad con la obligación establecida en el Acuerdo Núm. A/041/2018 de la Comisión Reguladora de Energía.

Magna, premium y diésel, cuál es el precio de las gasolinas. (Reuters)
Magna, premium y diésel, cuál es el precio de las gasolinas. (Reuters)

Cómo cambia el precio de la gasolina en México

Después de la eliminación de la Comisión Reguladora de Energía (CRE), la Comisión Nacional de Energía (CNE) entró en funciones como el único organismo regulador del sector energético en México en marzo de 2025. El objetivo de este órgano de carácter técnico es el de regular, supervisar e imponer sanciones en las actividades en materia energética.

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La CNE tiene como misión garantizar la soberanía, seguridad y autosuficiencia en el sector acorde con la política que establezca la Secretaría de Energía (Sener). De acuerdo con información del Gobierno de México el organismo tiene las siguientes actividades principales en tema de hidrocarburos:

Regular precios y tarifas.

Otorgar permisos para almacenar, transportar y vender gasolina.

Llevar un control público y actualizado de todas estas actividades.

La organización no trabaja de forma aislada, está coordinada con la Sener para mantener así la autonomía técnica y operativa con el fin de garantizar que todas las decisiones que tome partan de criterios profesionales.

El precio final de la gasolina es determinado por los costos de producción, distribución, logística, impuestos y el precio de los hidrocarburos en los mercados internacionales. Los combustibles son un componente muy importante en la economía y en la determinación de la inflación de cada país.

La presidenta Claudia Sheinbaum y el sector empresarial firmaron a inicios de 2025 un acuerdo en el cual se busca regular la gasolina tipo Magna cueste como máximo 24 pesos el litro.

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